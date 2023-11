Le punch parfait pour les partys de bureau

Avec la conjoncture économique particulièrement difficile cette année, ces célébrations sont une opportunité en or de rappeler à nos collègues, nos patrons et nos employés à quel point c’est un privilège de les côtoyer au quotidien.

Et rien de mieux que de leur témoigner en prenant le temps de leur concocter un apéro fait maison, mais surtout fait avec amour.

Je vous propose donc, pour bien débuter mes chroniques du temps des Fêtes, un punch facile à réaliser et parfait pour démarrer une soirée haute en festivités et en couleurs! Je vous offre aussi plusieurs options pour qu’il soit costaud en alcool (rhum épicé et saké), léger en alcool (rhum épicé sans alcool et saké) ou tout simplement sans alcool (rhum épicé sans alcool et vin désalcoolisé).

Avec ces options, il n’y a plus aucune raison de s’abstenir!

Santé!

Punch du temps des Fêtes au rhum, avec et sans alcool

Pour 8 personnes

INGRÉDIENTS

1 tasse (250 ml) de rhum épicé (ou de rhum épicé sans alcool NOA)

1 bouteille (750 ml) de saké (ou de vin blanc désalcoolisé)

¾ tasse (180 ml) de sirop de gingembre Monsieur Cocktail (ou du commerce)

2 tasses (500 ml) de jus de pomme à l’ancienne

1 ½ tasse (375 ml) de bière d’épinette

Tranches de pomme et canneberges (pour décorer)

PRÉPARATION