On vire complètement cornichon?

Et si on impressionnait la visite avec quelque chose d’encore plus audacieux et ô combien délicieux? Seul, le jus de cornichon à l’aneth est beaucoup trop vinaigré et puissant pour la bière. Mais si on y ajoute un peu de sirop d’érable et d’umami, ça procure un équilibre incroyable en bouche qui transforme la bière en apéro parfait en accord avec de la nourriture grasse et/ou salée.

Je vous souhaite un excellent week-end et, pour ceux d’entre vous qui seront dans la région montréalaise, sachez que je serai au Salon du livre de Montréal samedi, entre 15h30 et 17h30, avec mon tout nouveau livre Boire Mieux aux éditions La Presse.

Au plaisir de vous y voir! Santé!

Bière au cornichon

INGRÉDIENTS

10 oz (300 ml) de bière blonde (avec ou sans alcool)

3/4 oz (22 ml) de mélange au cornichon Monsieur Cocktail (ou de jus de cornichon à l’aneth avec quelques gouttes de sauce Worcestershire)

Cornichon frit (pour décorer)

PRÉPARATION