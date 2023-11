L’envie annuelle d’écouter les classiques de Noël

Je pense à Maman j’ai raté l’avion, mais aussi à Elfe et Piège de cristal. Et pour les amoureux des cocktails comme moi, il y aura sans aucun doute l’éternel Le Grand Lebowski et « le Duc » magnifiquement interprété par Jeff Bridges, qui boit un cocktail iconique et souvent sous-estimé : le White Russian.

Le White Russian est une version au lait du Black Russian, inventé en 1949 en Belgique. Son nom n’est pas sorcier, car il est fait de vodka (souvent associée à la Russie) et de liqueur de café noire. Vous l’aurez compris, les versions de ce classique indémodable sont nombreuses : allongés au lait, à la crème irlandaise, au cola, à l’eau pétillante, au gingembre, etc…

Voici ma version préférée lorsque j’ai besoin de réconfort devant un écran ou comme dessert après un long souper entre amis :).

Santé!

White Russian

White Russian (Maëlla Lepage)

INGRÉDIENTS

1,5 oz de vodka

0,75 oz de liqueur de café (style Kailua)

0,5 oz de sirop de vanille

1 oz de lait 2 %

1 oz de crème 35 %

PRÉPARATION

Dans un verre rempli de glace, mélanger tous les ingrédients à la cuillère jusqu’à ce que vos doigts deviennent très froids.