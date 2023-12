D’abord influencée par les styles anglais et belges, la culture bière québécoise s’est trouvée des affinités avec les bières allemandes et de l’Europe de l’est. Sans oublier les bières acidulées, affinées en fût de chêne et avec ajouts de fruits. (123rf)

Vous avez été nombreux à me suivre si je me fie aux commentaires, questions et suggestions que vous m’avez offerts dans les différents festivals, mais également via courriel. Vous avez apprécié mes suggestions bières, mais surtout la culture bière que je vous offrais avec mon œil avisé.

Que ce soit sur le marché de la bière, les accords ou les nouvelles tendances, il n’était pas rare d’avoir vos encouragements et vos remerciements. Je me trouve donc devant un dilemme. Comment terminer ce voyage de 7 ans ? Je pourrais vous proposer quelques suggestions bières, ou encore vous présenter mes dernières découvertes en accords bières et mets…

J’aimerais plutôt finir par ou j’ai commencé. Ce 13 avril 2017, j’écrivais : «Aujourd’hui, après avoir rencontré des dizaines de milliers de consommateurs et visité des centaines de brasseries partout dans le monde, j’ai l’immense privilège de pouvoir m’adresser à vous, consommateur, amateur, passionné que vous êtes. Je vous promets des rencontres, des découvertes, des dégustations. Et si vous n’aimez pas la bière, laissez-moi le temps de vous convaincre, les arômes et saveurs sont dans mon camp.»

Est-ce que je vous ai convaincu ? N’avez-vous pas découvert des bières aussi originales que délicieuses, aux arômes et saveurs naturels, brassées par des artisans passionnés et dévoués à faire de la culture bière au Québec, une des cultures brassicoles les plus riches au monde.

Parce qu’on ne mesure pas la chance que l’on a de pouvoir boire au Québec. D’abord influencée par les styles anglais et belges, la culture bière québécoise s’est trouvée des affinités avec les bières allemandes et de l’Europe de l’est. Sans oublier les bières acidulées, affinées en fût de chêne et avec ajouts de fruits.

On a d’ailleurs développé de belles expertises dans l’affinage et la fermentation mixte de bières fruitées, épicées ou assaisonnées. De nombreuses collaborations entre producteurs de terroir québécois et brasseries nous ont offert des bières aux fruits des champs, affinées en tonneaux ayant contenu du vin et bien plus encore. Sans contredit, la culture bière a considérablement changé ces dernières années, vous pouvez être fier, vous en faites partie.

Je quitte donc ces pages avec le sentiment du devoir accompli, mais ne pensez pas que je ne désire plus faire vivre cette culture bière, bien au contraire. Je continuerai d’écrire sur le site spécialisé www.bieresetplaisirs.com.

Merci de m’avoir lu et santé.