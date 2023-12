Quelques bières à essayer

Petit lot Stout impérial café et framboise / Microbrasserie l’Hermite

Petit Lot est une nouvelle gamme chez L’Hermite, lancée pour les dix ans de la brasserie. Il s’agit de bières brassées en quantité limitée. En format 355 ml, elles répondent à une demande de plus en plus grande de consommer des bières de plus petit format, tout en garantissant de la nouveauté. L’Hermite répond donc à cette demande contraignante avec une gamme de produits éphémères. Mention spéciale à ce Stout impérial café et framboise qui plaira aux amateurs de café riche et crémeux, mais qui ont une dent légèrement sucrée. La gamme Petit lot présente également bien d’autres styles et saveurs éphémères et au goût du jour.

Cerna / L’Amère à Boire

Distribuant ses bières à quelques détaillants privilégiés, la brasserie artisanale L’Amère à Boire de Montréal se consacre d’habitude à l’approvisionnement de son bar. Dans le milieu, on le fréquente pour son excellente pilsner tchèque, pionnière du style historique brassé au Québec et véritable référence pour bon nombre de brasseurs qui ont aujourd’hui adapté le style. Cette Cerna désaltérante, légèrement maltée et à l’amertume bien contrôlée est digne des meilleures pilsners d’Europe.

Waitomo / Nano Cinco

Dans cette Cascadian Dark Ale — bière noire houblonnée comme une IPA américaine, créée pour la première fois par Greg Noonan du Vermont Pub and Brewery — vous retrouverez de belles notes de torréfaction et de houblons amers et «agrumés», mais façon West Coast Pale Ale. Un style qui est un peu passé de mode avant réellement de l’avoir été, signe d’une euphorie des styles à l’époque de sa sortie, il y a 15 ans.

Collines de Bonne Double IPA / Brasseurs des Collines

Dominique Gosselin est le créateur des Brasseurs des Collines. Je le connais personnellement depuis plus de 15 ans et il ne brasse que ce qu’il aime boire. Dominique aime les Double IPA de la Côte ouest américaine, sans compromis, bien alcoolisées et avec une belle amertume soutenue. Cette bière est donc le reflet de ce qu’on pouvait boire dans la région de San Diego lors de l’avènement des Double IPA, il y a 25 ans. Si vous n’aimez pas les IPA très fruitées et aromatisées, vous adorerez cette bière.

Kellerpils 100 jours / Lagerbräu

Voici une lager ayant maturé pendant 100 jours dans des tonneaux de chêne. Vous trouvez ça original? Saviez-vous que c’est un hommage aux techniques de brassage des siècles derniers? La bière se veut douce, légèrement boisée, mais très bien équilibrée. Elle laisse place à de belles notes de céréales que l’on aime retrouver dans ce style, tout en y savourant une petite pointe d’histoire et de respect des traditions.