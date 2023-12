La Réserve de Noël, une complice parfaite pour les repas festifs

Cette bière présente une belle robe acajou et une mousse riche et crémeuse. (Les Trois Mousquetaires/Courtoisie)

Au Québec, la tradition des bières de Noël s’est transportée chez plusieurs microbrasseries lorsque le courant d’influence belge était populaire. On en trouvait assez souvent et elles étaient remarquées par les amateurs. Depuis quelques années, l’offre a diminué, probablement à cause des très nombreuses nouvelles bières qui sont distribuées durant toute l’année. Difficile de se démarquer avec un brassin spécial quand le plan d’affaire de la brasserie est de tout le temps faire des brassins spéciaux.

Une microbrasserie continue la tradition et a réussi à s’imposer comme référence dans la bière de Noël : Les Trois Mousquetaires. Sa Réserve de Noël est toujours disponible vers la mi-novembre de chaque année et attendue par des consommateurs désireux de profiter de quelques gorgées au goût du temps des Fêtes.

Riches et puissantes

Composées d’ingrédients habituellement utilisés dans des recettes de pain d’épices, les bières de Noël sont riches et puissantes. La Réserve de Noël titre 10,5% alc/vol. Elle présente une belle robe acajou et une mousse riche et crémeuse. Au nez, ce sont les épices qui dominent, laissant place à de belles notes de pain d’épices, de fruits confits – résultant de la fermentation des malts et de la richesse de la bière – et de vanille. En bouche, l’amertume permet d’offrir un équilibre derrière une assise assez sucrée et alcoolisée. C’est une bière à partager, puisqu’elle est disponible en bouteille de 750 ml uniquement.

On l’accompagnera de fromages bien sûr – elle adore se mesurer à des fromages de caractère –, mais également de plats en sauce. Par exemple, si vous cuisinez un mijoté aux différentes épices, la bière sera la parfaite complice pour en rehausser la saveur et accompagner la richesse de la sauce.

Vous la retrouverez chez votre détaillant préféré, mais malheureusement, vu son format et sa spécialité, plusieurs préfèrent commander des bières beaucoup plus tendance et en canettes. Dirigez-vous donc vers les détaillants spécialisés, qui devraient en tenir jusqu’en janvier 2024.

D’ailleurs, remercions la brasserie de maintenir la tradition, car nommer sa cuvée «Réserve de Noël», c’est accepter le fait que beaucoup de consommateurs ne s’y intéresseront plus après les Fêtes. Pourtant, c’est une bière parfaite pour les soupers hivernaux.