Des compétitions de bières à prendre avec un grain de sel

Chaque année, à Londres, se déroulent les World Beer Awards, compétition qui remet des médailles pour les «Meilleures bières au monde». Elle est organisée par Paragraph, entreprise médiatique qui détient plusieurs magazines qui portent sur des domaines touchant à l’alcool.

Sur le site web de l’évènement, peu d’informations concernant la compétition sont divulguées.

«Le plus gros problème est que les concours n’annoncent pas le nombre de concurrents par catégorie, à part quelques très rares concours comme le World Beer Cup», commence Philippe Wouters, sommelier en bières et fondateur du plus important site internet francophone sur le sujet, Bières et Plaisirs.

Des informations et des statistiques sur les compétitions qui pourraient confirmer au consommateur la qualité et la pertinence de ces récompenses...

«Bien, ça veut dire que tu peux gagner une médaille d’or dans une catégorie où il n’y avait que quatre bières! Je me suis déjà retrouvé à juger seulement quatre ou cinq bières dans une catégorie», continue M. Wouters, qui a notamment été juré au World Beer Cup ainsi qu’au Brussels Beer Challenge.

Trois bières en lice?

La Franc Bois D'Hiver, de la Microbrasserie La Souche, a remporté le titre de «Meilleure bière à la framboise au monde» lors des derniers World Beer Awards. Elle a affronté quatre autres bières lors des deux dernières rondes de la compétition pour mériter le titre. (Microbrasserie La Souche)

Les World Beer Awards ont dévoilé quelques données sur l’édition 2023 de leur compétition après une demande d’information du Soleil.

Selon Alexander Lens, responsable commercial du concours chez Paragraph, «plus de 2000 bières» ont concouru et «plus d’une centaine de juges» se sont impliqués.

Par courriel, il explique que la dégustation se déroule à l’aveugle et est divisée en trois rondes. La première remet des médailles aux gagnants nationaux, tandis que les deux suivantes départagent les «Meilleures au monde».

La liste des gagnants de la première ronde du concours transmise au Soleil permet d’évaluer la valeur des récompenses remises.

La Juicy, de la Micro Trois-Lacs, s’est faufilée de la première ronde jusqu’au titre de «Meilleure pale au monde» parmi plus de 304 bières de la même famille.

D’un autre côté, la Wolves Den Cream Ale de la 1812 Brewing Company a remporté le titre de «Meilleur cream ale au monde» au terme de la troisième ronde, alors que seulement deux autres concurrents sont sortis de la première avec une médaille.

La Brussels Beer Challenge est tenue chaque année depuis 2012. (Brussels Beer Challenge)

Questionné par Le Soleil, M. Lens assure que le nombre initial de participants dans cette sous-catégorie était «beaucoup plus important» que trois. Il a toutefois refusé de dévoiler la liste complète des inscrits.

1762 bières différentes ont gagné une médaille lors de la première ronde des World Beer Awards 2023. À l’instar des autres concours, les brasseurs doivent accomplir plusieurs démarches pour y participer, débourser des frais d’inscription ainsi que de transport.

Et qui juge?

Le nombre de jurés attribué à chaque ronde et à chaque catégorie n’est pas non plus dévoilé par les compétitions. Pourtant, selon M. Wouters, «plus il y a de juges autour d’une table» pour évaluer une catégorie, plus la note attribuée va «refléter la qualité réelle de la bière».

La Anne Bonny pilsner de la Microbrasserie Le Corsaire est l'une des deux seules bières québécoises à avoir remporté une médaille d'or à la World Beer Cup 2023, une compétition que certains considèrent comme les «Olympiques de la bière». (Corsaire)

«Avant je considérais la World Beer Cup comme le seul concours fiable, mais – je ne sais pas si c’est à cause de la COVID – j’ai remarqué à ma dernière participation une forte baisse du nombre de juges», se désole M. Wouters.

Selon les chiffres publiés par la World Beer Cup, le nombre de jurés participants n’a pas dramatiquement baissé; c’est plutôt le nombre de bières inscrites qui a explosé. En 2016, le concours a reçu 6596 bières pour 253 juges, alors qu’en 2023, le nombre de bières a grimpé à 10 213, tandis que le nombre de juges a seulement monté à 272.

La composition du jury devrait être variée, tout en gardant une bonne majorité de gens d’expérience du domaine brassicole, selon Jean-Philippe Barbeau, juré lors de la Canada Beer Cup 2023 et ancien brasseur chez Lagabière et Brasseurs RJ.

«Pour les auteurs qui participent en tant que juré et qui n’ont jamais touché à la production de bière, je pense que c’est plus difficile pour eux de mettre le doigt sur certains défauts», soutient celui qui est aujourd’hui responsable des ventes pour le géant des levures Fermentis.

Luc Boivin, ancien brasseur pour Dieu du Ciel et ancien propriétaire-fondateur de la Microbrasserie des Beaux Prés, n’est toutefois pas du même avis.

Les juges à l'oeuvre lors de la Canada Beer Cup 2022, qui avait lieu au mois d'octobre dernier à Niagara Falls. (Canada Beer Cup)

«Souvent, les meilleurs juges ne sont pas les brasseurs. À un moment donné, les gens s’habituent au style du brasseur. Mes clients m’ont toujours dit que ma bière était la meilleure, mais va voir les autres micros, et leurs clients disent la même chose!» dit M. Boivin.

«Les épicuriens de la bière, qui ont goûté à peu près à tout, ils vont pouvoir te dire que la bière est super bonne, mais n’est pas dans le bon style, pas dans la bonne catégorie», ajoute-t-il.

Certains concours, comme le World Beer Cup et le World Beer Competition, réservent une section de leur site web à la présentation de leurs jurés avec un court résumé de l’expérience de chacun d’eux. D’autres, comme les World Beer Awards, ne le font pas.

Stephen Beaumont, co-organisateur de la Canada Beer Cup et juge en chef de la compétition, souligne que c’est le juge en chef qui doit s’assurer de la qualité et des qualifications des jurés.

«Je prends la sélection des juges très au sérieux. Mais j’ai l’impression que certaines compétitions sont simplement à la recherche de personnes vaguement qualifiées pour faire le travail», affirme-t-il, sans pointer quiconque du doigt. M. Beaumont est aussi auteur de plusieurs livres sur le sujet et fondateur du site BeaumontDrinks.

Un outil marketing nécessaire… mais imparfait

La Microbrasserie Charlevoix a remporté une médaille d'argent pour sa Nano Pils ainsi qu'une médaille de bronze pour sa Vache Folle Imperial Milk Stout à la dernière Canada Beer Cup. (Microbrasserie Charlevoix)

Lorsqu’il était brasseur, Luc Boivin affirme que les concours et médailles n’étaient pas importants à ses yeux. Frédérick Moreau, ancien brasseur chez Brasseurs de Montréal, Archibald et Anheuser-Busch, abonde dans le même sens.

«C’est peut-être parce que je suis humble, mais ça ne m’a jamais intéressé. Mais je me souviens que les boss chez Archibald me disaient tout l’temps: “Frédérick, envoie nos bières, envoie nos bières!”» raconte-t-il en rigolant.

«Pour moi, gagner une médaille dans un concours de bières c’est gagner dans un concours de circonstances», laisse tomber Philippe Wouters. Il soutient que «trop de facteurs» empêchent d’évaluer réellement «la qualité intrinsèque des bières».

«Tant et aussi longtemps que le consommateur ne sait pas combien de bières ont concouru, et n’a pas accès à ce genre d’informations, ça ne fonctionne pas». — Philippe Wouters

Il ajoute toutefois que cet «outil marketing est un mal nécessaire» puisque plusieurs consommateurs recherchent ce genre de distinction et qu’il est de plus en plus difficile pour les brasseurs de se distinguer sur les tablettes.

La World Beer Competition est tenue par The Tasting Alliance, une organisation surtout connue pour ses concours de vins. Étonnamment, les juges doivent porter le sarrau. (World Beer Competition/The Tasting Alliance)

Pour Jean-Philippe Barbeau, la responsabilité de transparence et d’éducation ne doit pas seulement reposer sur les épaules des concours. Il croit que les brasseurs aussi devraient jouer leur rôle.

«De nos jours, je trouve qu’on est revenus comme dans les années 90: les serveurs dans les brasseries ne sont pas capables d’expliquer la différence entre une rousse et une brune, et ce n’est indiqué nulle part, ni sur le menu, ni sur la bouteille, ni sur internet», peste-t-il.

«Au lieu d’éduquer la clientèle, le monde communique avec des médailles et avec des applications comme Untappd, où tout ce qui est indiqué, c’est une note sur 5», conclut M. Barbeau.