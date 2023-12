Un congrès attendu

La directrice générale de l’AMBQ, Marie-Eve Myrand, s’est adressée aux 850 participants du congrès avec quelques chiffres et observations. Le marché est en correction et les baisses de ventes se font sentir dans les sondages. Le ton est donné. Mais alors que toutes et tous s’attendaient à une hécatombe, force est de constater que la microbrasserie s’en est relativement bien sortie en 2022, et la tendance pour 2023 est à la baisse, mais mesurée.

Avec une production de bière d’environ 500 000 hl brassés en 2022, les membres de l’AMBQ proposent en moyenne 28 produits différents à leurs clients. Le chiffre d’affaires des entreprises est majoritairement en dessous de 2 000 000$ et le bénéfice avant impôt est principalement sous la barre de 6%. L’industrie de la bière artisanale au Québec est donc un regroupement de petites entreprises qui génèrent des chiffres d’affaires relativement faibles et qui ne font pas d’importants profits. C’est une industrie de passionnés avant tout. Rien de bien nouveau si vous suivez l’industrie depuis quelques années.

Ce congrès fut donc un excellent prétexte pour rencontrer la très grande majorité des acteurs de l’industrie. On est loin du respirateur artificiel que laissent croire bon nombre de médias. Il y a bien sûr des enjeux, mais ils sont à considérer individuellement. Par exemple, la dénonciation des pratiques du distributeur Transbroue par ses clients n’est pas forcément influencée par le contexte inflationniste. La fermeture de plusieurs brasseries ayant pignon sur rue doit également être vue comme la fermeture de restaurants ou de débits de boisson et non pas uniquement l’entreprise de production de bière.

Mal outillées

Force est de constater cependant que les microbrasseries du Québec sont très mal outillées pour mieux comprendre la réalité du marché. Nielsen, leader mondial dans le domaine de la connaissance de l’audience, des données et des analyses, n’a pas convaincu l’industrie de la pertinence des chiffres présentés dans le cadre d’une conférence. Sa catégorisation des brasseries considérées comme microbrasseries n’était pas très claire, puisque l’industrie fait une différence entre les microbrasseries indépendantes et celles sous contrôles des grands groupes brassicoles. De plus, son manque de données provenant des petits détaillants spécialisés et dépanneurs apporte peu de pertinence à son analyse, puisque les ventes de microbrasseries sont d’abord et avant tout des ventes de gré à gré. L’industrie commence à s’en rendre compte.

Même à l’interne, il est très difficile d’avoir des chiffres probants qui permettent aux microbrasseries de se préparer aux tendances. L’AMBQ demande au gouvernement d’établir clairement la part de marché des microbrasseries dans la production de bière totale au Québec, mais celui-ci refuse de divulguer des chiffres qui permettraient d’établir, par corrélation, les revenus d’entreprises non anonymisées.

Le marché de la bière est en voie d’évolution. D’abord par ses habitudes de consommation, ensuite par ses habitudes d’achat. On se dirige de plus en plus vers des bières à prix bas, dans une segmentation identique. Par exemple, un consommateur de microbrasserie sera ravi d’acheter ce type de bière, mais sera attiré par des offres au rabais. Les microbrasseries sous contrôle l’ont compris et attirent les consommateurs. Le manque d’identification des brasseries indépendantes accentue le transfert des parts de marché.

Ce congrès était attendu, mais est-ce que les microbrasseries, qui se regroupent une fois par an, n’auraient pas dû en profiter pour mieux s’outiller? Il y manquait assurément des ateliers sur l’identification d’une microbrasserie indépendante, sur la compréhension des enjeux dans le contexte de vente de gré à gré et sur les bonnes pratiques pour développer son marché. Quinze microbrasseries du Québec génèrent actuellement au-dessus de 50% des ventes sur le réseau hors détaillants spécialisés. Elles ont une force de vente et un réseau de distribution efficaces. Pourquoi ne pas utiliser leurs compétences pour créer des occasions de perfectionnement et de développement d’affaires?

Plusieurs joueurs vont probablement tomber en 2024, et il sera important de regarder l’ensemble des causes, car il y a trop de bières pour le nombre d’espace tablette, mais il n’y a pas trop de microbrasseries.