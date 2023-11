La caisse de 12 séduit les microbrasseries

La caisse de 12, pendant longtemps, a été réservée aux brasseries qui pouvaient se permettre d’offrir un prix assez bas pour qu’il soit alléchant. Dans le milieu, on aime comparer les ventes de ce type de format ensemble, car elles représentent à elles seules des tendances de consommation. Depuis plusieurs mois, la tendance tend vers la caisse de 12 et les microbrasseries de taille modeste commencent à s’y intéresser.

Ces derniers jours, deux microbrasseries ont franchi le pas pour nous offrir des caisses de 12 fort intéressantes. D’abord, la caisse mixte de Noctem, avec quatre produits différents, de format 355 ml, au prix d’environ 35 $, soit 2,90 $ la canette. Pour des produits d’aussi bonne qualité que ce que propose habituellement Noctem, c’est une aubaine. Puis, la caisse de 12 de la bière Sentinelle de Dieu du ciel!, proposée à 22 $ environ, soit 1,85 $ la canette. On se rapproche des stratégies de prix des grandes brasseries et microbrasseries.

Car c’est justement le but visé que d’aller titiller les ventes des grands brasseurs dans un créneau qui est, depuis très longtemps, maîtrisé par leurs équipes de ventes et marketing. Il n’est pas rare de voir dans les circulaires des rabais à l’achat de deux caisses de 12 ou des rabais magasins périodiques.

En proposant de la bière dans ce format, à l’image de qualité et d’artisanat, les microbrasseries s’assurent d’être concurrentielles dans un marché en plein changement. Le consommateur diminue doucement sa consommation d’alcool, soit par la quantité, soit par le volume. D’ailleurs, n’est-ce pas un produit d’appel, invitant les consommateurs qui ont apprécié les bières dégustées à découvrir l’ensemble de la gamme de la brasserie? Fort probablement que oui.

Voici des « 12-pack » que je vous invite à découvrir :

Noctem – Mixte

De la Double IPA, de la IPA, de la pilsner et de la Gose au citron. Quatre styles très différents qui vous permettront de découvrir le savoir-faire de la brasserie. On ne se trompe pas quand on achète une bière de Noctem; vous pouvez donc vous procurer cette caisse en toute confiance.

Sentinelle – Dieu du Ciel!

Une des meilleures Kolsch sur le marché, à un rapport qualité-prix incroyable. Avez-vous encore besoin d’être convaincu?

Les Trois Mousquetaires – Mixte

Disponible depuis plusieurs années, cette caisse de 12 offre des bouteilles de 341 ml, un format de plus en plus rare chez les microbrasseries. Vous y retrouverez quatre grands classiques de la brasserie : Helles, Hefeweizen, Vienna et Schwarzbier.

Boréale Rousse

La caisse de 12 de Boréale Rousse n’est certainement pas nouvelle, mais elle plaît aux consommateurs de cette première rousse du Québec, qui en a même défini le style. Son format est idéal pour profiter des notes maltées et caramélisées de la bière, sans tomber dans l’excès.