On a goûté à ces nouvelles boissons québécoises sans alcool

Un récent sondage nous apprenait que 38 % des Québécois estiment – à tort – avoir réduit leur consommation d’alcool au cours des cinq dernières années. En vérité, les chiffres indiquent plutôt que notre soif de boissons alcoolisées demeure inchangée.

Pour se défaire de cette fausse perception sans pour autant bouder son plaisir liquide, on vous propose des cocktails, des bières et des «vins», tous sans alcool, que nous avons testés pour vous en vue du Défi 28 jours. Ils sont vendus en épiceries, en dépanneurs, en boutiques spécialisées ou en ligne.

Les cocktails toniques sans alcool de Harrington (Harrington)

Cocktails toniques de Harrington

Sur les 410 acres d’un domaine de la vallée de la rivière Rouge, dans les Laurentides, pousse une flore indigène qui inspire les créations liquides de l’entreprise Harrington. Ici, le thé des bois, la gentiane, le mélilot et l’argousier se mêlent au concombre, à la pomme et aux baies de genévrier pour se métamorphoser en trois cocktails toniques botaniques et boréaux.

Ils sont doux et rafraîchissants, légèrement fruités et herbacés, bien ronds en bouche (sans être sucrés) avec une légère amertume en finale. Ils offrent une généreuse effervescence riche en bulles dodues. Et les canettes sont joliment illustrées. À boire seul ou combiner au spiritueux (sans alcool) de votre choix.

Prix : 13,99 $ pour un quatre canettes de 355 ml

13,99 $ pour un quatre canettes de 355 ml Info : domaineharrington.ca

Les boissons sans alcool à base de poudre de vin blanc de BSA. (BSA)

Boissons à base de vin blanc de BSA

La marque québécoise BSA se dédie d’habitude à la création de bières à moins de 0,5 % d’alcool. Cette fois, elle se tourne vers le monde des vins pour inspirer ses nouveaux breuvages : deux surprenants prêts-à-boire faits à partir de poudre de vin blanc.

Le premier est un rosé concocté avec de la purée de mangue, du jus de citron, ainsi que de la patate douce et de la carotte pour la couleur. Le second est un blanc, avec du curcuma comme colorant, entre autres. On se retrouve avec un jus parfumé, juste assez sucré, pas trop acidulé et bien fruité.

Ces boissons ne sont pas bluffantes au point de se faire passer pour du véritable vin, mais on salue la créativité de ces mélanges savoureux et désaltérants.

Prix : à partir de 3,99 $ pour une canette de 355 ml

à partir de 3,99 $ pour une canette de 355 ml Info : instagram.com/biere_sans_alcool

Les bières sans alcool d'Alchimiste Microbrasserie. (Alchimiste Microbrasserie)

Bières blonde et blanche d’Alchimiste Microbrasserie

Alchimiste Microbrasserie élargit sa gamme de bières sans alcool en y ajoutant deux incontournables : une blonde et une blanche.

La première est une pilsner dorée riche en saveurs de grains et forte d’une note herbacée agréable. La seconde est une witbier de tradition belge qui surprend par ses effluves réjouissants de clémentines. Pas du tout endormante, même si elle est préparée avec de la camomille.

Ces deux bières de soif légères et fraîches feront changer d’avis les dénigreurs des breuvages maltés sans alcool.

Prix : 3,99 $ pour une canette de 473 ml

3,99 $ pour une canette de 473 ml Info : alchimiste.ca/sans-alcool

Vous voulez nous faire essayer, goûter ou tester votre nouveau produit? Écrivez-nous maintenant à fhiggins@lesoleil.com.

Note : ces produits ont été fournis gracieusement pour nos tests par les entreprises mentionnées, qui n’ont reçu ni exercé aucun droit de regard sur le contenu de cet article journalistique.