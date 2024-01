Les restos de la Semaine de la poutine 2024 sont dévoilés

Un exemple de création gourmande servie pendant la Semaine de la poutine 2024 : la poutine braisée de luxe du restaurant Steak Avenue à Québec, avec des short ribs, des rondelles d’oignons, une purée de pommes de terre, une sauce BBQ au whiskey Jack Daniel's et du bacon. (Steak Avenue)

L’événement culinaire annuel – souvent affublé de son nom anglais Poutine Week – aura lieu cette année du 1er au 7 février. Des restaurants de partout au pays y prendront part pour rivaliser de créativité dans l’élaboration de leurs recettes en édition limitée.

La liste de ces restos vient d’ailleurs d’être dévoilée sur le site Web de la Semaine de la Poutine pour les villes officiellement participantes de Québec (plus de 80 adresses), de Gatineau, d’Ottawa et de Montréal (plus de 60 adresses).

Cela dit, une carte interactive montre aussi des adresses inscrites dans plusieurs autres régions et municipalités de la province, dont Sherbrooke, Trois-Rivières, Saguenay et Granby.

Les papilles appelées aux urnes

Les clients seront invités à voter pour leurs poutines favorites sur le site Web de la Semaine de la Poutine. Il leur est aussi proposé de partager des images de leurs «expériences gastronomiques» sur les réseaux sociaux.

Un autre exemple de «créativité» : une poutine à la fondue chinoise, enrichie de bœuf, de brocolis, de champignons et d’oignons, servie au resto Au petit chalet, à Québec. (Au petit chalet)

«Nous avons constaté comment la poutine, un plat réconfortant très apprécié, a le pouvoir de réunir des personnes de tous les milieux et nous sommes fiers, en cette douzième année du festival, de continuer à réunir les gens en leur offrant des aliments délicieux», a déclaré par communiqué Na’eem Adam, cofondateur de People Mover Technologies, qui organise de l’événement.

Par ailleurs, un programme permettra d’accumuler des points appelés Yums en s’inscrivant sur le site Web et en votant pour des restos. Ces points seront ensuite échangeables contre des poutines pendant la semaine de l’événement.

À savoir

Site Web : lapoutineweek.com

Facebook : @LaPoutineWeek

Instagram : @lapoutineweek

