Un délice de flocon d’épices!

Un immense flocon fait de sucre et d’épices. Un flocon doré qui goûte bon le réconfort et les rires autour de l’îlot de la cuisine. Un flocon géant parfumé et prêt à être partagé. C’est un flocon bien spécial parce qu’il rend joyeux. Aussi spécial que toi, petit cuistot!

Merci d’être là tous les mois. Je suis choyée d’avoir ce rendez-vous avez toi et je compte bien te surprendre avec plein d’autres super recettes! Je te souhaite un temps des Fêtes magnifique et mémorable. Un temps des Fêtes savoureux aussi, où tu auras le plaisir de mettre la main à la pâte plus souvent qu’à ton tour. Cuisiner pour ceux qu’on aime, c’est, après tout, ce qui rend ce moment de l’année aussi unique!

Les ingrédients (Yan Doublet/Le Soleil)

Brioche feuilletée aux épices

INGRÉDIENTS

800 g de pâte feuilletée

¾ tasse de cassonade

¼ tasse de beurre, tempéré

1 c. à soupe de cannelle

½ c. à soupe de gingembre

1 c. à thé de muscade

½ c. à thé de clou de girofle

½ c. à thé de cardamome

1 jaune d’œuf

Pour le glaçage (facultatif)

1 blanc d’œuf

1 c. à thé d’essence de vanille

1 tasse de sucre glace

PRÉPARATION

1. Dans un petit bol, mélange la cassonade avec les épices.

2. À l’aide d’un rouleau à pâte, abaisse la pâte feuilletée pour en faire quatre carrés de même grandeur (certaines marques de pâtes feuilletées se vendent déjà abaissées, dans ce cas, tu peux sauter cette étape!)

3. Dépose une grande assiette (idéalement de 24 centimètres de diamètre) sur un des carrés de pâte et détoure un cercle à l’aide d’un petit couteau. Répète cette étape pour les autres carrés. Saupoudre un peu de farine sur ton comptoir et dépose tes cercles jusqu’à utilisation.

4. Prends un premier cercle de pâte et dépose-le sur un papier parchemin. Étends une partie du beurre, puis saupoudre du mélange d’épices et de cassonade.

5. Dépose un deuxième cercle de pâte et répète les étapes. Dépose un troisième cercle de pâte et applique le reste du beurre et du mélange sucre-épices. Dépose ensuite le quatrième cercle de pâte. Presse légèrement sur le dessus pour bien compacter le tout.

6. Préchauffe le four à 400 °F.

7. Dépose au centre du cercle un emporte-pièce (de Noël, c’est encore mieux!) d’environ cinq centimètres de largeur. Enfonce-le pour qu’il perce la première et la deuxième pâte. Ne l’enlève pas! Il t’aidera à faire la prochaine étape.

8. Avec ton petit couteau, taille ton cercle en quatre parts égales. Ensuite, taille chaque quart en deux. Puis, taille chaque pointe encore en deux. Tu devrais avoir en tout 16 petites pointes autour de ton emporte-pièce.

9. Prends chaque pointe et tourne-la sur elle-même vers l’extérieur. Tourne-la trois à quatre fois pour voir apparaître des sillons de sucre et d’épices. En tournant vers l’extérieur, tu pourras ensuite coller les extrémités de deux pointes ensemble en les pressant l’une sur l’autre.

10. Une fois chaque pointe tournée et collée, tu devrais avoir devant toi un gros flocon de neige à huit branches!

11. Enlève délicatement l’emporte-pièce et dépose ton flocon et son papier parchemin sur une plaque à biscuit. Perce le jaune d’œuf et étends-le sur le dessus du flocon.

12. Enfourne pendant 20 à 25 minutes.

13. Pendant ce temps, si tu as envie de le décorer avec une glace royale, mélange à l’aide d’une fourchette le blanc d’œuf, la vanille et le sucre glace.

14. Lorsque ta brioche est cuite, laisse-la reposer 10 minutes à l’extérieur du four. Verse ensuite ta glace royale en filets sur le dessus. (Tu en auras bien certainement trop, tu peux garder le reste pour décorer tes biscuits!) Tu peux aussi décorer en saupoudrant simplement du sucre glace.

À servir chaud avec un verre de lait ou une tisane! La brioche se garde une dizaine de jours au réfrigérateur, on n’a qu’à la réchauffer au besoin.

Variation au chocolat

Tu n’as pas envie de cannelle et de gingembre? Tu peux remplacer le mélange cassonade-épices par de la tartinade de chocolat. Environ 2 c. à soupe par étage. Au moment de servir, tu n’as qu’à saupoudrer de sucre glace, de noisettes concassées et de zeste d’orange. Et le tour est joué!