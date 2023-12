Brioches à la cannelle et au beurre noisette

(KO Éditions)

Donne 12 brioches, préparation 45 minutes + 2 heures de levée, cuisson : de 25 à 30 minutes

INGRÉDIENTS

Brioches

500 ml (2 tasses) de lait

90 ml (1/4 tasse + 2 c. à soupe) de beurre

4 1/2 c. à thé de levure instantanée

2 c. à soupe de sucre

1/2 c. à thé de sel

675 g (4 1/2 tasses) de farine tout usage, et plus au besoin

Garniture

115 g (1/2 tasse) de beurre, ramolli

105 g (1/2 tasse) de cassonade ou de sucre de coco

2 c. à soupe de cannelle moulue

Glaçage

115 g (1/2 tasse) de beurre

125 g (1/2 tasse) de fromage à la crème

195 g (1 1/2 tasse) de sucre à glacer

PRÉPARATION

Brioches

Dans une casserole moyenne, chauffer le lait et le beurre jusqu’à 43 °C (110 °F). Le mélange devrait être chaud au toucher. Ne pas trop chauffer le lait, sinon la levure n’agira pas. Le beurre ne sera pas complètement fondu, et c’est ce qu’il faut.

Verser le mélange dans un grand bol ou dans le bol d’un batteur sur socle. Ajouter la levure et laisser reposer 10 minutes.

Ajouter le sucre, le sel et la farine, et mélanger jusqu’à ce que la pâte commence à se tenir. Si on utilise un batteur, le munir d’un crochet pétrisseur et mélanger à vitesse moyenne-faible jusqu’à ce que la pâte soit souple et commence à se détacher de la paroi du bol, soit de 5 à 7 minutes. Ajouter un peu de farine au besoin, 1 c. à soupe à la fois, pour obtenir la consistance désirée. Si on mélange avec les mains, transférer la pâte sur un plan de travail légèrement fariné. Pétrir jusqu’à ce que la pâte soit lisse et que toute la farine soit incorporée. Ajouter un peu de farine de la même manière, 1 c. à soupe à la fois, pour obtenir la consistance désirée. Déposer la pâte dans un bol légèrement huilé, couvrir le bol et laisser lever environ 1 h 30 ou jusqu’à ce que la pâte ait doublé de volume.

Garniture

Beurrer légèrement un moule à gâteau de 23 x 33 cm (9 x 13 po). Réserver.

Dans un petit bol, mélanger le beurre, la cassonade et la cannelle. Mélanger avec les mains ou à l’aide d’une cuillère. (Je préfère mélanger avec mes mains, car ça permet de ramollir encore plus le beurre avec la chaleur des mains.) Le beurre devrait être très mou, presque fondu, afin d’éviter de déchirer la pâte quand on y étalera la garniture.

Mettre la pâte sur un plan de travail légèrement fariné et saupoudrer le dessus d’un peu de farine. À l’aide d’un rouleau à pâtisserie, abaisser la pâte en un rectangle d’environ 28 x 46 cm (11 x 18 po).

Glaçage

Dans une petite casserole sur feu moyen, fondre le beurre (il doit dorer sans brûler). Il commencera à mousser, puis à grésiller, il faut donc le surveiller de près. Incliner et tourner la casserole de temps à autre en vérifiant la couleur. Le beurre sera prêt lorsqu’il cessera de grésiller. Retirer la casserole du feu. Le beurre devrait être couleur noisette et dégager son arôme.

Verser le beurre noisette dans le bol d’un batteur sur socle muni d’un fouet plat. Ajouter le fromage à la crème et le sucre à glacer. Mélanger à vitesse moyenne-élevée jusqu’à ce que le glaçage soit lisse. Verser le glaçage en filet sur les brioches et savourer!

ASSEMBLAGE ET CUISSON DES BRIOCHES

Déposer la garniture sur la pâte et, avec les mains ou à l’aide d’un couteau à beurre, l’étaler délicatement sur toute la surface.

Rouler le rectangle de pâte en commençant par le côté long le plus près de soi. Essayer de le rouler le plus fermement possible. À l’aide d’un couteau dentelé, couper le rouleau de pâte en deux, puis couper chaque moitié en 6 tranches. Déposer les brioches dans le moule chemisé, assez près les unes des autres. Couvrir le moule et laisser lever 30 minutes.

Préchauffer le four à 175 °C (350 °F). Cuire les brioches de 25 à 30 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées. Sortir du four et laisser refroidir pendant la préparation du glaçage.

