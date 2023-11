Gâteau à la semoule et aux pistaches (Jenny Zarins/KO Éditions)

Ici, ce gâteau à la semoule imbibé de sirop, populaire dans tout le Moyen-Orient est traditionnellement préparé avec de l’eau de rose ou de fleur d’oranger, mais on a remplacé ces arômes par une combinaison moins traditionnelle de noix de coco et de zeste de citron. Un petit morceau suffit, avec un café noir bien fort. Ce dessert se conserve dans un contenant hermétique jusqu’à trois jours, et il se congèle bien, pour être ressorti quand arrive la visite !

Falastin Auteurs : Sami Tamimi et Tar Wigley Photos : Jenny Zarins KO Éditions (Jenny Zarins/Courtoisie)

8 à 10 portions

INGRÉDIENTS

75 g (1⁄3 tasse) de beurre non salé, à la température ambiante, et un peu plus pour beurrer le moule 150 g (1 tasse + 2 1⁄2 c. à soupe) de pistaches écalées

100 g (environ 1⁄2 tasse) de sucre granulé fin

100 ml (2⁄5 tasse) d’huile de tournesol

160 g (un peu plus de 2⁄3 tasse) de yogourt grec

2 œufs

350 g (2 tasses + 1 c. à soupe) de semoule de blé fine

50 g (environ 1⁄2 tasse) de flocons de noix de coco

4 ml (3⁄4 c. à thé) de poudre à pâte

4 ml (3⁄4 c. à thé) de sel de Maldon

2 gros citrons, râpés finement pour obtenir 15 ml (1 c. à soupe) de zeste

Sirop de sucre

400 g (1 3⁄4 tasse + 2 c. à soupe) de sucre granulé fin

30 ml (2 c. à soupe) de jus de citron

22,5 ml (1 1⁄2 c. à soupe) d’eau de rose

PRÉPARATION

Préchauffer le four à convection à 180 °C (200 °F) ou le four standard à 200 °C (400 °F). Beurrer généreusement un moule à gâteau de 20 x 30 cm (8 x 12 po) et réserver. Mettre 100 g (3⁄4 tasse) des pistaches dans le récipient d’un robot culinaire et actionner l’appareil par pulsations une minute pour les moudre très finement. Transférer les pistaches moulues dans un bol et réserver. Mettre le reste des pistaches dans le récipient du robot (il n’est pas nécessaire de le nettoyer) et actionner l’appareil par pulsations à quelques reprises seulement pour hacher grossièrement les pistaches, sans plus. Transférer les pistaches hachées dans un autre bol et réserver. Préparer le sirop. Dans une petite casserole, sur feu moyen élevé, chauffer 245 ml (4⁄5 tasse + 3 c. à soupe) d’eau avec le sucre. Amener à ébullition. Réduire à feu moyen et laisser mijoter 10 minutes. Incorporer le jus de citron et l’eau de rose. Retirer du feu et réserver. Dans le bol d’un batteur sur socle, mettre le beurre, le sucre, l’huile de tournesol et le yogourt, et battre à vitesse élevée environ 3 minutes ou jusqu’à ce que le mélange soit lisse. Réduire à vitesse moyenne et incorporer les œufs, un à la fois. Battre encore une minute, puis ajouter les pistaches moulues, la semoule de blé, la noix de coco, la poudre à pâte, le sel et le zeste de citron. Continuer de battre jusqu’à ce que les ingrédients secs soient tout juste incorporés – ne pas trop mélanger la pâte. Verser la pâte dans le moule réservé. Lisser la surface à l’aide d’une spatule et parsemer des pistaches hachées. Avec les doigts, presser délicatement les pistaches de façon à les enfoncer dans la pâte, mais pas complètement. Laisser reposer 10 minutes. Cuire au centre du four 15 minutes ou jusqu’à ce que le gâteau soit presque cuit et que les côtés soient légèrement dorés. Retirer le gâteau du four. À l’aide d’un petit couteau, tracer des lignes sur le dessus du gâteau en créant un motif quadrillé, soit cinq lignes dans un sens, puis cinq lignes dans l’autre, et en laissant un espace de 5 cm (2 po) entre chacune. Poursuivre la cuisson au four 10 minutes ou jusqu’à ce que le gâteau soit bien doré et que la pointe d’un couteau insérée au centre en ressorte propre. Retirer du four et laisser refroidir 10 minutes. Verser uniformément le sirop refroidi sur le gâteau. Laisser reposer une heure ou jusqu’à ce que le gâteau soit complètement refroidi. Au moment de servir, découper le gâteau en suivant les lignes tracées sur le dessus.

Pour plus d’info: ko-media.ca/collections/livres