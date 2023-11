Clémentines festives!

Tout ça m’a donné envie de t’offrir une recette des plus faciles qui trouvera assurément sa place sur tes tablées des Fêtes. C’est tellement simple que tu pourras la réaliser avec des plus jeunes amis ou frères et sœurs. C’est aussi une super idée si tu veux offrir un présent à ceux et celles qui sont importants pour toi. Et comme il n’y a jamais trop de plaisir, je te réserve une seconde recette des Fêtes dans deux semaines. On se dit à très vite!

Clémentines au chocolat

Les ingrédients (Caroline Grégoire/Le Soleil)

INGRÉDIENTS

200 g (environ 1 tasse) de pastilles de chocolat noir

6 à 8 clémentines bien mûres

¼ tasse de pistaches rôties et salées

¼ tasse de noix de coco râpée

PRÉPARATION

1. Verse le chocolat dans un cul-de-poule, puis dépose-le sur un chaudron d’eau bouillante. Cette étape devra sans doute se faire avec la supervision d’un adulte! Laisse le chocolat fondre, en remuant jusqu’à obtenir une texture bien lisse.

2. À l’aide d’un couteau, hache grossièrement les pistaches et verse-les dans un petit bol.

3. Remplis un autre petit bol de noix de coco râpée.

4. Couvre une plaque à biscuit d’un papier parchemin et garde de côté pour plus tard.

5. Pèle les clémentines et détache-les en quartiers.

6. Trempe chaque quartier de clémentine dans le chocolat, puis saupoudre-les de pistaches ou de noix de coco.

7. Dépose chaque quartier sur le plaque à biscuits et laisse le chocolat figer. Tu peux mettre la plaque au réfrigérateur pour accélérer le processus. Ne reste qu’à déguster ou à offrir!

8. Les clémentines se gardent dans un contenant hermétique pendant 10 jours. Tu peux aussi en faire d’avance et les conserver au congélateur.