Au fil des pages de L’amour est dans l’air fryer : 75 recettes crousti-fondantes à la Diaz!, la foodie chilienne — immigrée à Québec à l’âge de trois ans — plonge à fond dans les recettes de légumes et de protéines, animales et végétales, cuites par convection. Apparu dans les rayons il y a quelques jours à peine, le livre est déjà un succès de vente méritant une réimpression.

Pour elle, pas question d’assommer les lecteurs d’un ABC didactique sur le bon emploi de ce petit appareil à friture sans huile. Rien de lourd, rien de beige. Que des recettes qui lui tiennent à cœur (dont un poulet au pesto sur chou-fleur ci-dessous), de l’inspiration et de l’amour.

Q Votre livre est une véritable lettre d’amour à la friteuse à air chaud. Comment expliquez-vous ce coup de foudre?

R C’est vraiment comme une relation amoureuse! C’est la compatibilité, la simplicité. C’est le fun quand on a une relation qui allège notre vie, qui ne l’alourdit pas.

La cuisine est une des belles façons de profiter de la vie. Donc, si j’inclus dans ma cuisine un petit électroménager qui contribue à ce bonheur, c’est le coup de foudre. C’est carrément une histoire de roman Harlequin!

Q Êtes-vous déjà du genre à raffoler des gadgets en cuisine?

R Non, pas du tout. Je suis une très grande paresseuse et une très grande botcheuse. J’essaie de m’éloigner de la perfection. Quand c’est bon, j’arrête. Le bout de trop entre bon et parfait me fait perdre du temps, de l’énergie et de l’argent.

C’est sûr qu’un Vitamix et un autocuiseur, c’est extraordinaire. Mais ça rentre dans mon 20 % de trop. Depuis l’air fryer, je n’ai même plus de grille-pain et je n’utilise plus mon micro-ondes.

Q La friteuse à air chaud est-elle une mode passagère?

R Ah non, non, non. Impossible, impossible. La preuve que l’air fryer est là pour rester, c’est que le micro-ondes est encore là, alors que ça fait de la bouffe absolument infecte. Alors qu’à l’air fryer, tu ne peux rien rater. C’est tellement facile d’utilisation que n’importe qui peut devenir expert.

La couverture du livre «L’amour est dans l’air fryer : 75 recettes crousti-fondantes à la Diaz!» (Les Éditions de l’Homme)

Q Comment l’utilisez-vous au quotidien?

R Je m’en sers à tous les repas. Je me lève le matin, je casse mes œufs dans le fond du tiroir de l’air fryer, je mets une petite salsa, un peu de fromage râpé. Dans le tiroir à côté, je fais mes toasts. J’appuie là-dessus six minutes. Je vais me brosser les dents, m’habiller. Je reviens, c’est réglé. Et c’est extraordinairement bon.

Q Comment avez-vous choisi l’angle d’attaque de votre livre?

R Dans tous les livres que j’ai achetés avant de faire le mien, je n’ai pas retrouvé ce que j’aime manger. Souvent, ça ne fait que passer des trucs congelés à l’air fryer. C’est souvent très brun, très beige.

«Il ne faut pas sous-estimer les gens. L’air fryer est un électroménager extrêmement facile à utiliser. Donc, je n’avais pas envie de faire un simple guide qui se croirait supérieur au manuel d’instruction qui vient dans la boîte.» — Alexandra Diaz

J’essaie d’offrir quelque chose qui peut apporter un rire, un sourire, une utilité, une inspiration aux gens qui prennent le temps de me lire. Je souhaite qu’ils puissent découvrir plein de choses qu’ils n’ont peut-être pas figuré qu’il était possible de faire.

Q Comment avez-vous développé vos recettes?

R Je me rends compte avec mes années en cuisine — ça fait presque 12 ans — qu’on ne mange pas assez de protéines, puis jamais assez de légumes. Quand ils commencent avec l’air fryer, les gens ont le réflexe de faire des ailes de poulet et des croquettes. Ça va, mais je ne mange pas de même.

Moi, je suis une bonne assembleuse d’ingrédients qui proviennent de la terre. Ce que je trouve vraiment sexy, c’est les légumes. Des champignons portobellos, des aubergines à l’italienne, des choux de Bruxelles avec de la pancetta et du sirop d’érable.

J’aime aussi cuisiner des protéines, végétales ou animales. Les amateurs de barbecue vont me haïr, car mettre une belle pièce de viande dans un air fryer est pour eux un sacrilège. Mais je l’ai testé avec des experts — qui ont des barbecues qui coûtent plus cher que mon char —, puis force est d’admettre qu’ils ont été confondus.

Alexandra Diaz en compagnie de sa friteuse à air chaud favorite, équipée de deux tiroirs antiadhésifs, bien entendu. (Ali Rahimi/Foodivine Studio)

Q Cela dit, la friteuse à air chaud a certainement des points faibles, non?

R J’ai fait refaire ma salle à manger avec une table qui peut asseoir 14 personnes… C’est sûr que pour cuisiner en grosses batchs, l’air fryer est moins sympathique. C’est la seule chose. Mais moi, j’en ai cinq, alors j’ai réglé le problème…

Q Quels futurs projets vous inspirent en ce moment?

R Moi, je fais des livres sur l’air fryer pour le reste de ma vie. Ça, c’est clair!

À savoir

L’amour est dans l’air fryer : 75 recettes crousti-fondantes à la Diaz!

Les Éditions de l’Homme

240 pages

34,95 $

La recette de poulet au pesto sur chou-fleur d’Alexandra Diaz, tirée de son livre «L’amour est dans l’air fryer». (Les Éditions de l’Homme)

Poulet au pesto sur chou-fleur

(Recette tirée du livre L’amour est dans l’air fryer. Donne 4 portions)

INGRÉDIENTS

1 gros chou-fleur ou 2 petits

30 ml (2 c. à soupe) de mayonnaise

60 ml (4 c. à soupe) de pesto de basilic (et plus, pour le service)

2 poitrines de poulet coupées en deux sur l’épaisseur (pour faire des escalopes)

250 ml (1 tasse) de mozzarella râpée

1 pincée de piment chili en flocons (facultatif)

Feuilles de basilic frais

PRÉPARATION

Couper le chou-fleur en 4 tranches d’environ 2,5 cm (1 po) d’épaisseur. Badigeonner de mayonnaise les deux côtés des tranches. Déposer le chou-fleur dans le panier de la friteuse et cuire à 200 °C (400 °F) à la fonction «Air fry» 12 minutes ou jusqu’à ce qu’il soit doré et croustillant. Pendant ce temps, badigeonner de pesto les deux côtés des poitrines de poulet. Déposer la volaille sur les tranches de chou-fleur dans la friteuse et cuire 8 minutes à 200 °C (400 °F) à la fonction «Air fry». Garnir de mozzarella et, si désiré, de piment chili en flocons. Cuire 6 minutes à 200 °C (400 °F) à la fonction «Air fry». Garnir de feuilles de basilic et servir avec du pesto.

Notes : certains passages de cette entrevue ont été édités pour des raisons d’espace et pour cadrer dans un format d’article questions-réponses.