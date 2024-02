Plaidoyer pour un peu plus d’humanimalité

Notre bien-être, mais aussi le leur !

Dans cette relation asymétrique où le rapport de forces est malheureusement en défaveur de l’être captif à nos côtés, l’animal dépendant est vulnérable aux aléas des trajectoires de vie humaine. Trop souvent, cela risque alors de se solder par du désinvestissement, de la négligence, voire de l’abandon ou une mise à mort. Le drame de l’animal nous affecte plus ou moins, selon notre disponibilité, notre degré d’attachement et d’empathie à son endroit. S’il n’y a pas de réel vécu partagé ni de connaissance profonde de l’autre (lui-même ou du moins ses caractéristiques d’espèce), notre capacité à nous identifier à lui demeure très limitée. Or c’est souvent LA clé pour se sentir concerné et motivé à trouver réponse à ses besoins.

«Pis après tout, c’est aux enfants à s’en occuper ! Moi, j’ai ben l’droit de me reposer.» Les motifs et occasions de se détourner sont multiples. Il y a notre propension historique à réduire la complexité du monde animal. Hier encore assimilés à des machines animées mues par les ressorts du réflexe conditionné et dépourvues de sensibilité, voici que nous prêtons maintenant aux animaux quelques capacités (ressentir, éprouver, réfléchir, etc.), mais en les réduisant et en les interprétant comme des versions infantiles ou simplifiées à outrance des nôtres. Il y a encore le reflet de leurs yeux ou les informations nouvelles que l’on a sur eux qui nous renvoient à nos insuffisances et taraudent notre sentiment de culpabilité. Mieux vaut éviter de trop regarder ! Avec plusieurs espèces plus «éloignées de nous» comme les non-mammifères, mais aussi celles avec qui le rapport affectif se complique, car on les mange, les utilise pour la recherche, les juge «nuisibles», etc., le drame se fait tragédie en ce qu’il peut même passer complètement sous notre radar émotionnel.

Pour Bubulle le poisson rouge, c’est la chronique d’une mort annoncée. Couché sur le côté, dans son bocal pollué par de la nourriture non consommée, il agonise depuis longtemps quand on remarque son état. «Isch ! On va y laver son bocal, pauv’ti !». Et voilà qu’on le fait passer de vie à trépas. Une immersion sans transition dans une eau trop chlorée non tempérée et les dés sont jetés, dans une sorte d’inconscience et d’indifférence quasi généralisée. Cérémonie dans le jardin si le petit dernier pleure. Sinon, ce sera la cuvette des toilettes. «Adieu Bubulle ! On va en acheter un autre. Y’avait durée longtemps quand même, lui. Un an et demi. J’sais ben pas combien de temps ça vit un poisson rouge ?»

Plus de trente ans, voilà combien «ça» vit de temps. Trente ans de longévité et trente centimètres à maturité pour Carassius auratus, cet animal social vivant en groupe et formant des liens durables avec ses semblables. Les études lui reconnaissent des capacités cognitives, sociales et affectives bien supérieures aux mythes que l’on entretient à son sujet. Pourquoi alors se retrouve-t-il seul, dans un minuscule bocal vide, sur le comptoir de nos cuisines ? Combien de Bubulle ont vécu, vivent et vivront ce genre de destin tragique qui nous tire collectivement bien peu de larmes. Pourquoi, si nul n’est sensé ignorer la loi, en matière de bien-être animal, tous semblent avoir le droit d’ignorer le b.a.-ba ? Pourtant, lorsque l’on est responsable d’êtres vivants, les bonnes intentions (voire l’amour !) ne suffisent pas. Peut-être vaudrait-il mieux éviter de s’illusionner sur notre la grandeur de notre propre bienveillance (désir de prendre soin de l’animal) ou sur notre capacité de bientraitance (actions posées pour prendre soin de ses besoins présumés) et surtout ne pas confondre ces deux notions avec le réel état de bien-être (besoins et attentes satisfaits, humeur générale à valence positive) des êtres sous notre responsabilité.

Fort heureusement, l’humain moyen, lorsqu’il est sensibilisé, cherche à s’améliorer. Alors avant d’acheter un 3e Bubulle, étudions. Recherches sur Internet, forums de discussion, lectures spécialisées, appels aux éleveurs, etc.; les stratégies ne manquent pas. Toutefois, attention ! En naviguant sur cette mer d’informations, évitons de nous laisser envoûter par le chant de consommation des sirènes de l’industrie des animaux de compagnie, sous peine de repartir avec un Bubulle III dans un minuscule aquarium rempli de rochettes et de fausses algues fluo. Pour garder Bubulle en santé, c’est un grand bassin extérieur bien filtré et planté avec au moins une dizaine d’autres congénères que l’on doit minimalement viser. Et suffisamment profond, pour que le clan Carassius Auratus puisse y hiverner sans congeler… Pour les trente prochaines années ! Arg ! A-t-on pensé aux bébés? Prions maintenant le ciel de n’être pas de ceux qui contribuent à mettre de futurs Bubulle en bocaux, sur les comptoirs des bungalows.

Les poissons rouges sont des animaux sociaux qui ont besoins de grands espaces et de relations avec plusieurs congénères pour vivre heureux. (123RF)

Mais enfin… Y aura-t-il quelque lumière au bout de cette misère ?

À vrai dire, je n’en sais rien, car il me semble qu’à l’intérieur même de notre désir à l’endroit des animaux de compagnie se loge une irréductible part d’altérité qui peut facilement se conflictualiser. Nous avons nos besoins et nos aspirations, ils ont les leurs. Et tout cela varie en fonction des espèces, des individus comme des trajectoires de vie. Fort heureusement, entre renoncer à partager notre vie avec une «personne non-humaine» et acheter un énième poisson rouge de remplacement à faire mourir dans un bocal, il y a assez de place, à mon sens, pour affûter par une plus grande conscience le fil de notre sensibilité. Ainsi, il devient possible de retrancher un brin de désir autocentré au profit d’un peu plus d’humanimalité bien accordée.