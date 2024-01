La gériatrie: un enjeu pour les animaux aussi!

À maintenant 35 ans, Spicie commence à montrer des signes de vieillesse. Sa mue annuelle est plus lente et difficile; sa masse musculaire n’est plus celle d’un jeune ours. Cependant, il demeure très actif et en bonne santé! (Zoo sauvage de Saint-Félicien)

Pour les animaux comme pour les humains, cependant, vieillir n’est pas toujours de tout repos! Ainsi, les zoos et les aquariums se retrouvent avec des défis similaires à ceux de notre société. Comme nous, en vieillissant, les animaux peuvent développer certains problèmes de santé. Cela nécessite des soins particuliers et, parfois, il faut prendre des décisions difficiles pour le bien-être de nos pensionnaires.

Parmi les problèmes qui viennent souvent avec l’âge, on compte bien sûr ceux au niveau des articulations, comme l’arthrite ou l’arthrose. Les animaux qui sont sujets à de telles conditions sont suivis de près et tous les efforts sont déployés afin de les aider.

Certains individus reçoivent de la glucosamine ou des anti-inflammatoires, comme les humains! Cependant, comme il est plus difficile d’expliquer un médicament à un animal, le personnel des soins animaliers doit parfois faire preuve d’imagination pour donner les traitements, par exemple en les dissimulant dans des gâteries.

À titre d’exemple, les plus vieilles juments du Parc des sentiers de la nature reçoivent quotidiennement un traitement de glucosamine. Dans certains cas, l’équipe du Zoo veille aussi à favoriser des comportements qui vont aider les animaux. Les grizzlis du Parc des sentiers de la nature bénéficient de la fraicheur de leur étang en été, une occasion parfaite pour faire de l’hydrothérapie.

Avec l’âge peuvent aussi venir des problèmes de dentition. Il peut également arriver que les besoins nutritifs changent. En nature, les animaux qui ne peuvent chasser ou manger finissent par dépérir assez vite. Il existe cependant des actions que l’équipe peut entreprendre pour acclimater ces animaux gériatriques.

Par exemple, il est possible de trouver de la nourriture adaptée à leur condition, ce qui serait plus difficile pour l’individu en nature. De manière générale, il faudra souvent mettre davantage d’efforts pour garantir le confort d’un animal plus âgé. Certains pourraient peut-être avoir besoin de davantage de paille pour se tenir au chaud en hiver, ou encore avoir accès à certaines installations par temps froids.

Lorsque l’on travaille avec du vivant, il faut être à l’écoute, connaître les animaux, tant au point de vue de l’espèce que des individus, et être prêt à prendre des décisions pour assurer leur bien-être. Il arrive que lorsqu’un animal vieillit, un habitat ne soit plus adapté à ses besoins, ou qu’un groupe ne lui convienne plus. Il faut donc s’assurer de pouvoir trouver des solutions pour garantir leur bien-être malgré ces obstacles.

Comme ces animaux sont plus âgés, il faut éviter de leur soumettre trop de stress. Les envoyer dans une autre institution peut par conséquent ne pas être la meilleure solution. Dans le cas de Victoria, une vieille femelle lynx du Canada, l’équipe du Zoo a plutôt décidé de l’installer dans un habitat de retraite répondant à ses capacités et ses besoins. Elle pourra donc finir sa vie auprès du personnel auquel elle est habituée et dans un environnement qu’elle connait déjà et ce, sans avoir à entreprendre un voyage éprouvant.

Que ce soit pour un ours aussi impressionnant que Spicie ou une toute petite corneille orpheline comme Iris, chaque animal est suivi avec attention, tant par les gardiens animaliers que l’équipe de santé animale ou même la direction. La collaboration entre chaque intervenant assure que nos pensionnaires soient toujours bien malgré leur âge et que des décisions éclairées soient prises en bonne connaissance de leurs dossiers et de leurs besoins. C’est l’une des nombreuses manières par laquelle l’équipe du Zoo peut remercier ses pensionnaires pour cette occasion rêvée de travailler dans un tel contexte.

Saviez-vous que?

Avant que le record de longévité ne tombe entre les pattes des ours, le plus vieil animal au Zoo sauvage était une femelle pygargue à tête blanche. Cette dernière est décédée à l’âge de 46 ans, un nombre très respectable.