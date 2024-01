L’inexorable attente d’un petit chien et de ses humains

Dans un lit d’hôpital, une femme bataille pour sa survie. La lutte contre la maladie est rendue compliquée par l’injonction paradoxale que dicte le traitement lui-même. S’ouvrir et placer sa confiance en ce liquide qui entre dans son corps pour la soigner, mais dont la fonction initiale est de tuer. Une destruction pour une guérison... Et malgré cela, garder la foi qu’au sein de ces terres brûlées, le germe de vie saura étouffer celui de la maladie afin que refleurisse la santé.

La femme regarde ce tube où, au goutte-à-goutte, la substance glisse dans ses veines. Ce qui était dehors sera dedans, dans quelques instants. Voilà ce qui désormais devrait rythmer la marche du Temps. Mais si Chronos, le temps linéaire, accepte docilement de s’écouler selon ce nouveau sablier, Kaïros, le temps de l’expérience saisie et vécue, a plus de mal à se laisser ainsi contraindre. Se jouant des drames humains, ce dernier impose alors sa propre cadence. Et c’est sous son impulsion que les heures s’étirent ou se raccourcissent pour la femme prise dans cette chambre dont elle ne peut sortir. Le Temps s’y dilate ou s’y contracte, au gré des douleurs et des humeurs. L’Espace se confine ou s’immensifie, selon que, fébrile, elle y fait les cent pas ou, qu’enfiévrée, elle peine à en faire la traversée.

Ballottée par le souffle puissant des forces à l’œuvre en elle, il lui est parfois difficile de rester amarrée. L’attente est longue et la vigilance de tous ces mouvements du corps et de l’esprit épuise. Il serait parfois tentant de lâcher prise et de se laisser flotter, à la dérive… Mais une pensée lui vient: «Qu’adviendrait-il de mon chien?» Le questionnement inquiet perce les brumes épaisses du nuage sombre qui l’enveloppe. Des pensées en images, comme autant de rais de lumière, font reculer les ombres. La femme, par les yeux de l’esprit, voit le petit popotin tressautant de son chien alors qu’il ouvre la piste d’un sentier enneigé où ils aiment tous deux à marcher. À ce tableau succède celui où, blotti contre sa cuisse, il sommeille pendant qu’elle-même fait la lecture, dans son fauteuil. En fermant les yeux, elle peut presque sentir sa chaleur et sa bonne odeur de chien. Entre condensation, déplacement et figuration, les images se transforment peu à peu et la femme se sent doucement glisser vers le rêve. Et c’est sur la vision rassurante de son poilu adoré se faisant gardien de son sommeil qu’elle ose enfin s’abandonner aux bras de Morphée. Ce regard canin attentif, protecteur et aimant qu’elle lui prête aujourd’hui n’est pas pure fantaisie, mais bien réminiscence du vécu partagé avant que la maladie ne l’amène dans ce lit. Et si le chien, dans son esprit, n’a pas le pouvoir d’en chasser toute noirceur, du moins se tient-il vaillamment à ses côtés en pensées pour l’affronter.

Pendant ce temps, à la maison…

Derrière le carreau de la porte fenestrée, deux yeux bruns observent le jardin. Les nombreuses traces de museau laissées sur la vitre témoignent que notre petit guetteur n’en est pas à son premier tour de garde. Le chien laisse échapper un long soupir. À plusieurs reprises, il a cru qu’elle rentrait enfin. Le bruit de son automobile n’annonçait-il pas sa venue? Mais non, chaque fois, son espoir est déçu. Il renifle bien, sur son autre humain, la trace olfactive de son humaine bien aimée. Son flair aiguisé lui permet aussi de repérer, à travers mille autres odeurs, celles de la peur et de la maladie. Sans tout saisir, il en sait assez pour sentir que quelque chose ne va pas, mais qu’elle est toujours là. Ça le rassure, l’agite et l’abat à la fois.

Pour celui qui ne connaît pas les chiens, le poilu ressemble à tant d’autres: mangeant, dormant, réclamant, coursant et jappant nerveusement. Mais à l’œil et l’oreille avertis, l’état de tension, l’attente fébrile sont bien perceptibles. Le sursaut est plus fréquent, la démarche plus rigide, les rêves plus agités. Et tout ce temps passé à la fenêtre, à guetter…

Au cœur de l’hiver de la maladie, quand la tempête fait rage, les souvenirs du vécu partagé peuvent égailler l’inexorable attente de printemps nouveau. (Courtoisie)

C’est ce regard fixe, tourné vers le jardin, qui semble le mieux traduire l’état du petit chien. On y décèle la présence attentive; on y pressent l’esprit tendu. «Mon-Humaine, quand reviendras-tu?» Il est facile d’interpréter, dans ce perçant regard tourné vers le lointain, la question fatidique. D’autant qu’elle habite le cœur et la pensée de tous ceux qui, comme lui, aiment la femme et tiennent à la vie. Et c’est ainsi que la confiance d’un petit chien en de meilleurs lendemains fortifie la vaillance des humains. Ils s’accrochent à l’idée qu’un amour puissant peut abolir l’espace et ainsi leurs permettre de jeter leurs forces dans la mêlée. Ensemble, ils mettent alors l’épaule à la roue du Temps, pour infléchir le cours de cette inexorable attente et qu’à ce long hiver succède un magnifique printemps.