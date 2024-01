Un zoo qui répond aux plus hauts standards

Chaque année, l’équipe du Zoo fait un suivi rigoureux des normes de l’AZAC et procède à une auto-évaluation afin de s’assurer de toujours répondre aux attentes. Cependant, le processus ne s’arrête pas là. Tous les cinq ans, une équipe d’inspection composée d’experts du domaine vient au Zoo afin d’en faire l’évaluation – une phase cruciale, car c’est elle qui décide si une institution peut demeurer accréditée.

L’été dernier, le Zoo sauvage en était à cette étape du renouvellement. Toute l’équipe est fière de dire que le Zoo a passé l’évaluation haut la main. Aujourd’hui, je profite de cette chronique pour vous détailler ce processus méconnu du public. Bien que l’accréditation à l’AZAC soit un effort constant de s’améliorer et s’applique chaque jour dans notre quotidien, l’inspection demande des efforts particuliers puisque chaque sphère du Zoo doit être étudiée par les inspecteurs. Il faut donc s’assurer de tout avoir à portée de main afin de pouvoir répondre aux questions de ceux-ci.

En tout, le document des normes de l’AZAC contient plus de trois cents standards, que les institutions accréditées se doivent de respecter. Elles sont regroupées dans différentes catégories, incluant les soins des animaux, l’éducation et la conservation, les installations physiques ou encore la gouvernance. En amont de la visite d’inspection, il faut préparer plusieurs documents afin d’organiser un dossier volumineux qui répond aux nombreuses questions du comité d’inspection. Par exemple, il faut réunir différentes politiques quant à notre gestion des animaux ou répondre à un formulaire pour expliquer nos services à la clientèle.

Une fois ce vaste document envoyé, il faut prévoir une visite du comité. Afin de présenter le Zoo sous toutes ses facettes, la visite se fait durant la période estivale. Dans notre cas, pour 2023, elle a eu lieu à la fin du mois de juin, juste après la Saint-Jean-Baptiste. Pour la visite d’inspection, le comité est venu à Saint-Félicien pour quatre jours. En premier lieu, comme il se doit, nous leur avons fait une visite complète d’installation, tant du côté des visiteurs qu’à l’arrière-scène. Ainsi, chaque racoin est évalué avec attention afin de garantir le bien-être des animaux, la sécurité du public ou celle du personnel. En tout, il aura fallu près de deux jours pour visiter le Zoo de fond en comble. Tout au long de cette visite, nous nous devons bien sûr de répondre à chacune de leurs questions avec transparence et diligence.

Après cette inspection physique, le comité rencontre différents membres du personnel et de la direction afin de valider certaines informations. Ils prennent également du temps pour revoir la documentation fournie à l’avance ou tout autre ajout demandé durant la visite. Une fois tout le contenu révisé, une rencontre de fermeture a lieu. Le Zoo a par la suite environ deux mois pour compléter les documents de suivi ou apporter des corrections qui auraient pu être recommandées. Enfin, à l’automne, durant le congrès annuel de l’AZAC, les différents zoos inspectés sont rencontrés tour à tour afin de recevoir le verdict final du comité. Dans notre cas, en novembre, nous avons été fort heureux de recevoir un renouvellement de notre accréditation. Toute l’équipe a à cœur le bien-être de nos pensionnaires et la préservation de la biodiversité. Cela transparait dans la qualité des services, les comportements naturels de nos animaux ainsi que la beauté de notre site impeccable. C’est donc pour nous une fierté d’afficher une fois de plus le renouvellement de notre accréditation à titre de membre des Aquariums et zoos accrédités du Canada.

Saviez-vous que?

En plus d’être membre accrédité de l’AZAC, le Zoo sauvage de Saint-Félicien est également membre de l’association mondiale des zoos et aquariums, World Association of Zoos and Aquariums (WAZA).