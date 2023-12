Une belle surprise pour débuter l’année

D’abord, l’animal doit suivre une période de quarantaine, laquelle peut s’accompagner de différents tests selon les risques sanitaires liés à l’espèce. Lorsque celle-ci est terminée, c’est la période de familiarisation qui débute. Cela signifie que l’animal sera introduit peu à peu aux autres membres de son espèce ainsi qu’à son nouvel habitat. Comme pour la quarantaine, la durée et la complexité des mesures peuvent varier en fonction de l’espèce ou même de l’individu. Ainsi, il peut être plus facile d’introduire un nouveau ruminant à une harde qu’un primate à un groupe aux liens sociaux très complexes.

Chaque année, selon la disponibilité, les besoins ou la gestion nécessaire, l’équipe du Zoo entreprend un certain nombre d’échanges avec des collègues, surtout au Canada, mais parfois à l’international. Ces échanges cruciaux témoignent de notre bonne entente et de notre fort partenariat avec la communauté des zoos accrédités dont nous faisons partie. Ces zoos, comme nous, ont des exigences élevées en matière de bien-être animal et s’assurent de n’envoyer leurs pensionnaires que dans des endroits ayant des standards similaires.

Cette année, parmi les divers échanges entrepris, l’un d’eux attire particulièrement l’attention et est le résultat de plusieurs mois de démarche., Eh oui, cet automne, le Zoo sauvage accueillait un nouveau petit panda! Grâce à une recommandation du Species Survival Plan (SSP), qui vise à bien encadrer la reproduction des petits pandas sous les soins des humains, une jeune femelle en provenance du Zoo de Calgary est venue nous trouver. Âgée d’un peu plus d’un an, elle se nomme Sundari et est très énergétique.

Le transport comme la quarantaine se sont très bien déroulés pour notre nouvelle arrivée. Le personnel s’est rapidement attaché à elle et, après quelques jours, elle a fini par se dégêner. Par la suite, il fallait la présenter aux deux autres petits pandas du Zoo, Ralphie et Xia. L’introduction s’est faite par contact indirect, c’est-à-dire que tous les petits pandas étaient dans des quartiers différents, mais qu’ils pouvaient tout de même se voir et se sentir. Petit à petit, Sundari a pu explorer les habitats extérieurs seule, puis elle a pu avoir sa première véritable rencontre avec Xia, une femelle un peu plus âgée qu’elle.

Comme l’arrivée de Sundari s’est faite au calme de l’automne, c’est le 27 décembre qu’avait lieu son accueil officiel auprès du public. Pour l’occasion, les visiteurs étaient invités à venir lui souhaiter la bienvenue en profitant des sucreries et des maquillages festifs organisés en son honneur. Évidemment, l’équipe d’éducation était présente pour présenter cette merveilleuse espèce et lever des fonds pour leur conservation en nature à l’aide de l’organisme Red Panda Network. Quand vous en aurez l’occasion, passez vous aussi lui souhaiter la bienvenue au Zoo!

Saviez-vous que?

Un Species Survival Plan (SSP) est un programme de l’Association des zoos et aquariums (AZA) qui vise à encadrer la reproduction d’une espèce. Chaque SSP supervise des animaux différents, mais tous ont visent à assurer une meilleure génétique de la population en recommandant quels mâles devraient se reproduire avec quelles femelles, et quels individus ne devraient pas se reproduire.