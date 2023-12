Entre le chien et le chat gris…

En effet, les jouets bien emballés n’arrivent qu’assez tard dans notre histoire. Qu’il nous suffise de remonter un peu le fil du temps, pas très loin derrière les actuelles figurines pops, les legos et la console vidéo, en tassant les toupies, poupées et soldats de plomb qui prennent la poussière, et nous tomberons sur la traditionnelle orange de Noël (un peu fripée, je vous l’accorde!) des autres générations. Ce petit soleil au cœur de l’hiver symbolisait encore hier l’espérance du renouveau à venir, conférant à qui la possède un brin du prestige de celui qui a les ressources pour faire croître ou se procurer un fruit poussant aussi loin, en contrées méditerranéennes.

Offrir à l’enfant le lumineux et le prestigieux pour Noël… Cela ne vous fait-il pas associer à un autre enfant honoré de présents le même soir? L’or pour le roi des rois, l’encens parce qu’il est d’essence divine, la myrrhe puisqu’il est aussi fait homme. Entonnons en coeur : « Entre le bœuf et l’âne gris, dort, dort, dort le petit fils… » dans une mangeoire, réchauffé par la présence et le souffle de vie animale! Au fait, pourquoi un bœuf et un âne? « Le bœuf a connu son propriétaire et l’âne la crèche de son maître », dit le prophète Isaïe. Bien que les interprétations soient multiples, le premier symboliserait les fidèles s’attachant au Messie lui-même, alors que le second incarne ceux qui trouvent plutôt avantage à s’abriter sous le couvert de la grande maison de l’Église.

Plus récemment dans l’histoire, nous avons connu un déplacement progressif du fait religieux vers la famille coïncidant avec une valorisation de l’enfant comme individu à part entière. Et depuis peu, c’est au tour des poilus, plumeux et « écaillus » à leurs côtés de jouir de cette plus grande reconnaissance. De la crèche littérale à sa représentation dans nos salons, du Roi des rois, à notre petit roi, des offrandes aux cadeaux; est-ce à dire qu’en 2023, dans nos foyers québécois, il serait plus juste de chanter : « Entre le chien et le chat gris… » ? Car ce sont bien eux qui, dans l’imaginaire populaire (un tantinet contesté par la science, cela dit), représente, pour l’un la fidélité à son humain et pour l’autre l’attachement intéressé aux bénéfices secondaires de cette alliance. Et c’est aussi pour eux que nous magasinons des cadeaux!

Mais ici, il n’est encore question que de culture. Or, nous avions annoncé un fond de nature. Reprenons et remontons avant la venue du petit Enfant Jésus. C’est alors la sente menant aux anciens dieux qui guide nos pas. Des dieux païens représentés dans le rituel tantôt en compagnie d’animaux, tantôt incarnés avec des attributs animaliers ou à qui l’on sacrifie des animaux. Est-ce à dire que de se mettre à quatre pattes devant eux ou avec eux ne daterait pas d’hier? Gardons la posture un instant, car elle nous rapproche de notre passé évolutionnaire et nous fait voir de plus près la trame même de notre humanité constituée de ce brin « humain » entortillé aux brins « des autres animaux », domestiques comme sauvages, aux côtés desquels nous avons évolué. Et c’est sur le fil du don et du contre-don que cheveux et poils s’entremêlent pour permettre l’œuvre de tissage. Car la science animale nous révèle que donner n’est pas l’apanage de l’espèce humaine. S’ils ne l’emballent pas de jolis papiers ni ne le déposent au pied du sapin (quoi qu’un certain M. Araignée emballe et un autre M. Oiseau décore, tous deux pour leur belle!), le don demeure présent chez nombre d’espèces. Tantôt pour séduire, tantôt pour établir une alliance, redresser un tort ou même gratuitement, le don est le rééquilibrage de ce que l’on prend à l’autre et il symbolise l’amour et la considération qu’on lui porte. Il se veut nourricier pour la chair, le cœur, le lien, la filiation.

Alors, cette année, si vous vous êtes sentis vaguement gênés par peur d’être moqués en offrant un cadeau à votre animal, sachez qu’à travers ce geste millénaire, c’est l’étoffe même de notre espèce que vous contribuez ainsi à tisser. N’en déplaise à ceux qui souhaiteraient dénier cette filiation, faire du geste un fait récent dans l’histoire ou le réduire, de manière simpliste, à sa dimension anthropomorphique. D’ailleurs, pourquoi vouloir évacuer cette nature profonde qui coure dans notre ADN? Pour y injecter quelque essence divine ou numérique peut-être… À chacun ses vérités et mes meilleurs vœux de santé!

Pour ma part, je vois dans ce don le renouvellement du choix de l’alliance l’emportant sur le rejet, l’indifférence ou la compétition pour les ressources; la reconnaissance des êtres à part entière qu’ils sont, membres de nos familles et de notre société. J’entends aussi les vœux d’amour à leur endroit dont ils sont plus que dignes. J’espère y trouver aussi une forme de paiement pour rééquilibrer un peu de tout ce que nous leur prenons, qu’ils l’offrent ou non, avec différents niveaux de contrainte et de liberté inhérents à la captivité.

À vous tous, que vous soyez bœufs, chiens, chats ou ânes gris, merci de la lumière que vous amenez dans nos vies. Puissiez-vous à votre tour recevoir un présent, un petit quelque chose de signifiant!