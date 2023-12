À l’intérieur de la hutte

Depuis 2021, les visiteurs ont la chance de découvrir cette espèce emblématique de notre histoire grâce à un superbe pavillon d’interprétation. Celui-ci les immerge dans un monde aquatique vibrant grâce à des visuels éclatants et des projections dynamiques. Cette mise en scène donne sur des panneaux éducatifs en l’honneur de cette espèce, mais le clou du spectacle est sans conteste la vue sur l’intérieur de notre hutte. Là, notre famille de castors passe l’essentiel de ses journées comme elle le ferait en nature.

On peut croire, à tort, que les castors sont isolés dans cet endroit. En fait, comme à l’état sauvage, la hutte est dotée de puits aquatiques qui donnent sur l’habitat extérieur. Celui-ci est composé d’un cours d’eau et d’un barrage, ainsi que d’une berge où cohabitent plusieurs espèces de canards en été. Nos castors ont donc amplement de place pour nager lorsqu’ils choisissent de sortir. Il ne faut pas oublier que ces animaux préfèrent s’aventurer dehors lorsqu’il fait moins clair, comme à l’aube et au crépuscule. Cependant, en été, il n’est pas rare qu’ils fassent une sortie en fin d’après-midi, ou sinon par temps nuageux. En hiver, ils passent le plus clair de leur temps dans la hutte, mais font parfois de courtes plongées pour aller fouiller leurs réserves enfouies au fond de l’eau.

Ces remarquables architectes aquatiques construisent habituellement eux-mêmes leur hutte, mais celle dans laquelle ils vivent au Zoo a été bâtie par les humains afin d’être plus durable. Cependant, nos castors ont encore de quoi travailler. Ils reçoivent quotidiennement des morceaux de peuplier faux-tremble, dont ils consomment le cambium et l’écorce. En plus d’être l’un de leurs aliments préférés, il leur permet de travailler leurs dents, une activité essentielle à leur bonne santé puisque ronger use leurs dents à croissance continue. Eh oui! Les dents d’un castor n’arrêtent jamais de pousser et c’est en rongeant qu’il les maintient en bon état.

En plus du bois qui leur est offert, la gardienne du secteur de la Forêt laurentienne les nourrit avec des carottes, des pommes et de la moulée, laquelle contient les vitamines et nutriments essentiels. Le travail avec les castors implique aussi de les aider à entretenir leur hutte, notamment en retirant au besoin les restes des bouts de bois qu’ils ont grugés. C’est d’ailleurs à l’aide de ces restes que la nouvelle hutte a été bâtie. On peut donc dire que les castors du Zoo ont véritablement contribué à concevoir leur propre demeure, au final.

Une chose est certaine, même s’il est bien ancré dans notre imaginaire, le castor demeure un animal impressionnant. Parmi les commentaires que l’on entend le plus souvent près de la hutte, c’est de réaliser à quel point ils sont plus grands qu’on ne se les imagine. Que vous soyez des habitués du castor ou que vous n’en ayez jamais vu, il demeure cependant un animal fascinant. N’oubliez pas de passer par chez eux lors de votre prochaine visite au Zoo sauvage de Saint-Félicien!

Saviez-vous que?

Même s’ils sont réputés pour lancer des signaux d’alerte à l’aide de leur queue, les castors peuvent aussi communiquer à l’aide de sons. On peut parfois les entendre geindre et gémir entre eux!