On n’a pas deux cœurs, un pour les animaux et un pour les humains…

Appelée en entrevue pour réfléchir avec d’autres sur ce troublant phénomène, une récente discussion vécue avec mes étudiantes de médiation animale–zoothérapie me revient en tête. Une mère d’enfants adoptifs ayant des besoins spéciaux y prenait courageusement la parole pour partager avec le groupe son douloureux conflit interne. Partisane d’une forme d’égalité entre les espèces, elle rejette cette vision anthropocentrique de l’Homme au sommet de la pyramide, s’arrogeant le pouvoir de disposer des «ressources vivantes inférieures». Malgré ses valeurs, la femme est déchirée de ce vivre en «panne d’empathie» à l’égard des autres animaux. C’est qu’au quotidien, ses propres enfants sont victimes de rejet, voire de harcèlement, et ce, sous le regard perçu comme indifférent de l’entourage. Je me représente bien comment cet apparent manque d’empathie peut déclencher de la rage, mélange de colère et d’impuissance très souffrant, qui ne laisse que peu de place pour la compassion interespèce. Mais en filigrane du poignant témoignage, j’entends aussi la question que plusieurs posent (ou opposent) : L’empathie à l’égard des autres animaux se vit-elle au détriment de celle pour notre propre espèce? À défaut de réponses claires, je partage avec vous mes réflexions…

Empathie

L’empathie, dans sa couche la plus profonde, est notre capacité à faire l’expérience corporelle des états affectifs de l’autre. Puis, au niveau cognitif, c’est prendre appui sur cette expérience sensible pour nous représenter ce qu’il ressent, éprouve et pense. C’est encore d’agir en accord avec cette compréhension fine. En termes évolutionnaires, l’empathie permet aux animaux sociaux de maximiser leur potentiel de survie en facilitant la cohésion du groupe d’appartenance. Rappelons qu’au Québec, 52% des foyers sont interespèces. Selon certains, l’identification (reconnaissance des similitudes qui nous unissent, voire nous font à l’image de l’autre) agirait comme le sésame ouvrant la porte à notre empathie. Or, nous baignons depuis l’enfance dans les représentations animales. Des peluches aux comptines, de la littérature à la mythologie, en passant par l’art et les émissions de sauvetage animalier à la télé, notre culture regorge de ces frères et sœurs à poils, cuir, écailles ou plumes auxquels s’identifier. Ajoutons à cela les tendances naturelles de l’humain à l’anthropomorphisme (attribuer à des êtres animés ou inanimés des caractéristiques humaines) et au zoomorphisme (utiliser les formes animales dans différents types de représentation) et nous comprendrons qu’il n’est pas étonnant que nos cœurs vibrent à la représentation de la détresse animale!

Lorsqu’un labrador est torturé à la télé, c’est le symbole incarné de l’innocence, de la vulnérabilité, de la confiance accordée en toute candeur qui est attaqué. Emmanuel Kant, le philosophe, disait que la cruauté envers les animaux est la violation d’un devoir de l’homme envers lui-même. Pour ceux d’entre nous qui se réclament d’une morale sensible assurant soutien et protection aux plus faibles, ce sont nos valeurs qui sont écorchées. De plus, par les jeux de miroir de l’identification et de l’empathie, c’est la part de nous-mêmes, mais aussi de nos petits ainsi que des membres à quatre pattes de nos familles qui, projetée dans ce symbole, s’en trouve alors martyrisée. On peut imaginer que, sous la couche de l’indignation morale, un mouvement plus profond d’agressivité défensive visant notre propre conservation et celle de nos «petits» est ainsi mobilisé.

Réagir au chien, oui. Mais pourquoi plus qu’aux humains? Vivre «de l’intérieur» l’éprouvé de quelqu’un, lorsqu’il est question d’émotions agréables, passe toujours. Mais lorsque ce semblable vit l’adversité, c’est douloureux et angoissant. Or, des êtres en souffrance, il y en a partout, tout le temps. Pour vivre en société sans être constamment envahi, paralysé par la douleur du monde, notre psychisme se défend et maintient à une distance tolérable ces stimuli adverses. Divers codes sociaux (ex. se «mêler de ses oignons») viennent aussi régir le vivre ensemble, régulant ou inhibant l’agir… Pour le meilleur et pour le pire! Mon hypothèse est qu’avec l’animal, ce «comme nous», mais aussi suffisamment «différent de nous», la frontière d’espèce offre une distance sécuritaire minimisant en apparence le risque de s’ouvrir. Je dis «en apparence», car une fois cette porte entrouverte, qui sait quelles puissantes charges émotionnelles jusqu’alors contenues en profiteront pour sortir?

Paradoxe de l’écran

Grâce aussi à ce curieux paradoxe de l’écran qui distancie tout en rapprochant, pleurer les souffrances de ce labrador libère parfois d’autres pleurs. À travers lui, nous pleurons et enrageons sur cette part de nous et de nos proches qui, à ses heures, est la victime, mais aussi parfois l’agresseur. Et nous pleurons et enrageons encore pour toutes ces autres fois où, prisonniers de notre biologie ou de nos petites et grandes lâchetés personnelles, nous avons simplement ravalé et détourné le regard. Derrière l’écran et pour ce chien, il nous vient alors des bravoures que nous n’aurions peut-être pas pour un humain, dans la réalité de notre quotidien. Et cela, c’est tout à fait humain!

Maintenant, faut-il se le reprocher? Pour ma part, je ne crois pas. Bien au contraire, car comme le disait La Martine : On n’a pas un cœur pour l’humain et un pour l’animal, on a un cœur ou on n’en a pas du tout. Alors, réjouissons-nous que le nôtre batte si fort pour un labrador et que, ce faisant, il nous rappelle à nous-mêmes notre humanité. Ou peut-être notre humanimalité!?