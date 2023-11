Sur les traces de Frank

Après avoir fait un tour d’habitat, durant lequel il assure la sécurité de Mashka et veille à son confort en plus d’y installer des enrichissements, Frank ouvre la porte qui donne sur les quartiers de nuit de notre tigre. (Zoo sauvage de Saint-Félicien)

Les animaux sous la garde de Frank et des gardiens polyvalents qui l’aident dans ces deux secteurs comptent trente-huit individus appartenant à dix espèces. Si certains sont des oiseaux de taille moyenne, comme l’oie à tête barrée ou l’oie cygnoïde, d’autres sont des mammifères d’assez bonne taille, comme les chameaux de Bactriane ou les yacks domestiques. Frank s’occupe également du plus grand félin de la planète, le tigre de l’Amour, ainsi que de l’espèce de primate la plus nordique au monde après l’humain, le macaque japonais. Il y a donc une grande diversité d’animaux sous sa garde, chaque espèce nécessitant des soins particuliers et chaque individu ayant sa personnalité propre.

Comme les autres gardiens animaliers, celui des secteurs de l’Asie orientale et de la Mongolie – que nous appelons communément « le gardien de l’Asie » - débute chaque journée par une tournée de ses animaux et de leurs habitats. Il s’assure à ce moment que tout le monde va bien et que le milieu de vie de nos pensionnaires ne nécessite pas de réparations avant l’ouverture. Durant cette tournée des habitats, qui peut prendre environ deux heures, il effectue également un ménage des habitats de présentation, c’est-à-dire des installations qui sont visibles du public. Il met aussi tout en œuvre pour enrichir l’environnement des animaux en se basant sur les besoins de chaque espèce. Lorsqu’il a terminé ce travail, qu’il accomplit tandis que les animaux sont dans des quartiers secondaires, il redonne accès aux habitats de présentation, de sorte que les animaux puissent être visibles aux visiteurs durant la journée.

Par la suite, durant sa journée, Frank va notamment effectuer le nettoyage des quartiers secondaires. C’est dans ces endroits que plusieurs animaux vont passer la nuit. Ils y sont à l’abri du vent ou de la pluie, ont des aménagements spéciaux pour dormir et ont accès à boire et à manger. Comme il a plusieurs grands herbivores sous sa charge, une part de ce travail d’écurage se fait à l’extérieur, à l’aide d’un véhicule adapté. Cependant, dans le cas des macaques japonais, ce ne pourrait être plus différent! Puisqu’il s’agit de primates et que cela demande de suivre des mesures de biosécurité bien importantes, le gardien du secteur doit s’habiller avec des équipements de protection plutôt imposants. Entre autres, il doit porter une combinaison et des bottes réservées à cet endroit, un masque et une visière ainsi que des gants biomédicaux.

Bien sûr, le travail de gardien animalier ne consiste pas qu’à nettoyer derrière les pensionnaires, même si c’est en effet une part importante de sa tâche. Au cours de sa journée de travail, Frank va aussi nourrir les animaux. Alors qu’il distribue les quantités souhaitées de foin ou de moulée aux herbivores ou de grains et de croquettes aux oiseaux, il donne plutôt à notre mâle tigre de l’Amour Mashka des portions de viande pesées au préalable à la maison d’alimentation par la responsable des menus. Ces portions de viande sont tirées d’un mélange conçu spécialement pour nos félins. Enfin, pour les macaques japonais, une diète diversifiée est importante. Frank sélectionne donc une grande variété de fruits et de légumes pour accompagner leurs biscuits à primates, lesquels contiennent les nutriments et vitamines importants pour leur santé.

Ces tâches résument le quotidien du gardien du secteur, mais elles sont loin d’en représenter l’ensemble. Chaque jour, Frank s’assure de l’état de santé des animaux sous sa garde. Cela implique de les observer et de les analyser continuellement ; d’apprendre à les connaître pour détecter des changements qui pourraient indiquer un problème. Il lui faut aussi s’improviser bien des talents selon les besoins et les saisons, puisque lorsque l’on travaille avec du vivant, il faut savoir s’adapter! Dans tous les cas, c’est un métier bien complexe que celui de Frank et l’équipe est chanceuse de pouvoir compter sur une personne comme lui, à l’écoute des besoins des animaux qu’il connaît et apprécie depuis si longtemps. Merci pour ces soins si importants à nos protégés!

Saviez-vous que?

Dans les quartiers de nuit, le tigre a accès à une tanière chauffée. C’est un animal des régions froides qui peut facilement résister à des températures très basses, mais nous aimons dorloter nos animaux!