Des chasseurs de têtes au royaume du père Noël

Si la saison des petits papas Noël à louer se met en branle dès la fin novembre dans les centres commerciaux, les fêtes de bureau, les écoles et garderies ainsi que les résidences pour aînés, celle des recruteurs commence beaucoup plus tôt. Souvent même au printemps. Certaines entreprises réservent leurs interprètes festifs au mois de mars.

«Dès l’été, on prépare notre équipe. En septembre, on fait la formation et les essayages de costumes. Mais le recrutement peut durer toute l’année!» affirme Kathie Tremblay, présidente de l’Agence des pères Noël professionnels du Québec. Cette division de la compagnie montréalaise de marketing Audace & Co. déploie une quarantaine de joviaux bonshommes dans de nombreux centres commerciaux de la province.

Miracle dans la rue

Recruter des pères Noël est-il aussi simple qu’aborder un vieux barbu bedonnant dans la rue pour lui offrir du boulot? Oui… et non.

«Il m’est arrivé de croiser par hasard un candidat parfait à la belle barbe et aux yeux bleus. Pendant deux ans, je lui ai laissé ma carte d’affaires chaque fois que je le rencontrais, mais il refusait toujours. Parfois ça marche, parfois non», raconte Bernard Desjardins, de la jeune entreprise d’animation Les Pères Noël.ca. «Pour mon monsieur, l’idée a fini par faire son petit bonhomme de chemin : il vient de commencer à travailler!»

Bernard Desjardins, de l’entreprise Les Pères Noël.ca., est lui-même un père Noël professionnel depuis de nombreuses années. (Pierre Héroux)

Au-delà des rencontres fortuites, ce sont les candidatures spontanées, les offres d’emploi sur les réseaux sociaux et le bouche-à-oreille qui garnissent au mieux les rangs de ces aspirants résidents du pôle Nord.

«Environ 90 % de nos collaborateurs envoient leurs curriculum vitae via notre site Internet. Il arrive aussi que nos clients nous réfèrent des candidats qui ont le bon profil», indique M. Desjardins qui, à 73 ans, continue aussi de jouer le père Noël professionnel.

Le physique de l’emploi

Que recherchent ces étonnants recruteurs dans leur quête du bon vieillard idéal? Une image moderne du père Noël, façonnée au début des années 1930 par les publicités de la compagnie de boissons gazeuses Coca-Cola? Presque…

«Avant-tout, on veut des gens qui transmettent l’image du bon grand-papa. On aime les gens qui ont déjà une barbe et un certain gabarit, avec la carrure, la grandeur, la voix.» — Kathie Tremblay, de l’Agence des pères Noël professionnels du Québec

Cela dit, la barbe et le ventre ne sont pas des conditions sine qua non à l’embauche. Au besoin, l’Agence des pères Noël professionnels propose un service de coiffeuse pour coller des «barbes de théâtre» ou colorer une pilosité insuffisamment argentée. Idem pour les hommes «trop» sveltes qu’on peut aisément rembourrer, assure-t-on.

Sans surprise, l’écrasante majorité des postulants approchent ou atteignent l’âge de la retraite; 80 % d’entre eux ont plus de 60 ans, estime-t-on. Plusieurs ont jadis travaillé auprès du public : policiers, enseignants, comédiens, etc. Certains ont de l’expérience en improvisation, en communication ou même en danse. Souvent, ils ont joué les pères Noël dans des fêtes de familles et d’amis avant de passer chez les pros.

L’esprit de Noël

Au-delà du gabarit, c’est la personnalité qui révélerait la véritable valeur d’un candidat. «Ça prend des hommes de cœur, des amoureux de la magie de Noël qui aiment les enfants et sont là pour les bonnes raisons. Il faut la bonne attitude pour incarner le personnage, une belle écoute pour devenir le confident des petits, de l’imagination et se tenir au courant des jouets à la mode!» indique Mme Tremblay.

Kathie Tremblay, présidente de l’Agence des pères Noël professionnels du Québec, une division d’Audace & Co. (Audace & CO.)

Les entrevues et un questionnaire d’embauche permettent de détecter la présence — ou non — de ces nobles motivations. «On sent facilement qu’un candidat ne se lance pas dans ce projet pour l’argent, mais plutôt pour voir les étincelles dans les yeux des enfants», assure M. Desjardins.

«Certains attendent toute l’année pour donner et recevoir cette dose d’amour inconditionnel. C’est un don de soi, pas une question de salaire, renchérit la dame. Le plus important : croire qu’on est le vrai père Noël quand on enfile le costume. C’est le genre de candidats qu’on cherche.»

Blanc comme neige

Avec ces critères parfois subjectifs, normal que le recrutement ne soit pas une mince affaire. Ni un pari gagné d’avance. En effet, environ le tiers des candidatures sont refusées, d’après M. Desjardins. «On a un haut standard de qualité. On cherche à livrer une certaine expérience de relation avec les gens», justifie le Montréalais dont l’entreprise emploie 14 personnificateurs cette année.

Par ailleurs, la vérification du dossier criminel est un passage obligé pour tous. Un casier judiciaire a tôt fait d’éliminer les chances d’un aspirant.

«C’est un service délicat en regard de la sécurité des enfants. Ma plus grande crainte serait de voir un père Noël se faire prendre en costume pour pédophilie.» — Bernard Desjardins, de Les pères Noëls.ca

C’est pourquoi une formation est offerte aux nouveaux venus. On leur enseigne à garder les mains visibles en tout temps, à toujours porter des gants, à asseoir les petits sur une chaise voisine plutôt que sur leurs genoux, à ne pas prendre les enfants dans leurs bras sans pour autant les empêcher de donner un câlin, etc.

Recruter la magie

Si le plaisir réside dans la relation particulière entre un gamin et le père Noël à louer, que retirent alors ces recruteurs de leur profession?

«Notre objectif est de livrer ce que les parents désirent qu’on transmette à leurs enfants. On s’est donné comme mission d’être les gardiens de cette magie», témoigne Kathie Tremblay.

«Avec tout le désarroi, la morosité, les guerres, les maladies, l’inflation, on sent tous que les temps sont difficiles. Il reste toutefois cette petite éclaircie pendant les Fêtes, philosophe Bernard Desjardins. Tous les enfants veulent embarquer dans cette magie féérique. Notre travail, c’est de trouver ceux qui incarneront le personnage qui propagera cette magie!»

PAS DE PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE, MAIS…

Puisque les postes de pères Noël ne se comptent tout de même pas par milliers, il serait exagéré de parler de pénurie de main-d’œuvre, nous disent nos recruteurs. Toutefois, le recrutement ne pourrait se permettre un congé, paraît-il.

«On doit renouveler constamment. D’abord parce qu’on ne reçoit pas 50 nouvelles candidatures par année, mais plutôt près d’une dizaine. Ensuite, parce que nos pères Noël vieillissent derrière leur barbe!» — Kathie Tremblay, de l’Agence des pères Noël professionnels du Québec

Du coup, le manque de personnel serait un boulet qui ralentit cette micro-industrie un brin inusitée. «Ce n’est pas une pénurie aussi grave que dans le domaine des profs ou des infirmières, mais on prendrait certainement plus de candidatures. On refuse des contrats par manque de monde, déplore Bernard Desjardins. On cherche toujours la perle rare partout en province.»

L’appel est lancé!

BIENTÔT DES PÈRES NOËL DE COULEUR?

Les candidats d’origines ethniques diverses sont apparemment rares, voire inexistants. Nos experts partagent n’avoir jamais reçu de soumissions autres que «blanches».

«Est-ce qu’on aura un jour un père Noël noir ou asiatique? demande Bernard Desjardins. On n’a pas vu ça encore, mais c’est une tendance qui se dessine et qui serait extraordinairement intéressante. On aimerait beaucoup explorer ça davantage pour offrir ce service aux communautés. Ce serait une belle contribution pour intégrer les gens qui débarquent au Québec. Ils trouvent souvent fascinant ce rituel d’intégration sociale d’amener les enfants rencontrer le père Noël, car cette tradition n’existe pas partout.»