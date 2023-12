Les dossiers de 2024

Alors que les Coops de l’information s’apprêtent à mettre un terme à leurs éditions imprimées, il me fait plaisir de conclure cette belle aventure en jetant un coup d’œil aux histoires qu’on devrait suivre en 2024.

On en profite pour remercier tous ceux qui nous ont lu pendant toutes ces années!

La disette d’Ovechkin

Il n’y a pas si longtemps, on ne se posait pas de questions. On savait qu’Alexander Ovechkin finirait par devenir le meilleur buteur de l’histoire de la LNH. Il était destiné à fracasser le records de 894 buts qui appartient à Wayne Gretzky.

C’était une simple question de temps.

Le capitaine des Capitals avait produit à un rythme tellement régulier, durant son illustre carrière... Il pouvait se permettre de ralentir la cadence. Rien ne pouvait l’arrêter.

On ne pouvait pas s’imaginer qu’il ralentirait à ce point.

Au moment d’écrire ces lignes, Ovi traversait la plus longue disette de toute sa carrière. Au terme de son 13e match sans marquer, le Russe de 38 ans se gratte la tête.

«Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis malchanceux. J’obtiens pourtant des chances», a-t-il déclaré à un représentant du site officiel de la LNH.

Au cours de la même entrevue, Ovechkin a déclaré qu’il préfère gagner des matches que marquer des buts. Il renoncerait volontiers au record, s’il pouvait obtenir une autre chance de gagner la coupe Stanley.

Les Caps, tant bien que mal, parviennent à conserver leur place parmi les huit meilleures formations de l’Association Est pour l’instant.

Les Rangers, favoris dans l’Est?

On attendait les Devils du New Jersey ou les Hurricanes de la Caroline. Les Panthers de la Floride, les Maple Leafs de Toronto et l’éternel Lightning de Tampa Bay étaient aussi dans la course. Finalement, à l’approche de la mi-saison, ce sont les Rangers de New York qui dominent le classement de l’Association Est.

Artemi Panarin est clairement le joueur de concession. Le jeu de puissance produit à un rythme supérieur à 30%. Alexis Lafrenière ressemble à un premier choix. Igor Shesterkin a recommencé à jouer comme il jouait en 2022, lorsqu’il a remporté le trophée Vézina.

Alexis Lafrenière. (AP, Ross D. Franklin/AP, Ross D. Franklin)

Le chroniqueur du New York Post Larry Brooks, éternel pessimiste, ne cesse de vanter le travail accompli par l’entraîneur-chef Peter Laviolette.

«Il est encore tôt, a d’ailleurs rappelé Laviolette à Brooks, dans un de ses récents papiers. Nous avons connu de moins bons matches. En début de saison, notre attaque laissait à désirer. Dernièrement, c’est notre défensive qui me donne des ulcères.»

Les Knights ne sont pas rassasiés

Dans l’Association Ouest, les Golden Knights de Vegas ne semblent pas du tout fatigués. Qui a dit qu’il était difficile de retourner au sommet, après avoir gagné la coupe Stanley?

Les bonnes équipes sont généralement celles qui sont bien menées. À Vegas, le leader, c’est le capitaine. Mark Stone a toujours été passionné. Au printemps, après la victoire, l’informateur du réseau Sportsnet Elliotte Friedman a écrit que sa carrière était compromise. Friedman n’est pas du genre à lancer des informations non-vérifiées en l’air. Il avait certainement de bonnes raisons de croire que l’heure était grave.

Mark Stone. (John Locher/AP)

Eh bien, Stone n’a pas raté un seul match depuis le début de la saison. Il produit à un rythme d’un point par match. Seul Jack Eichel le devance, au classement des meilleurs marqueurs de la formation.

Bedard dans une classe à part?

Il y a un an, jour pour jour, Connor Bedard cimentait sa place, en tant que plus bel espoir du repêchage de la LNH. Il s’y est pris de la bonne façon, en dominant le Championnat mondial de hockey junior.

Rien n’a changé, depuis. Il n’est pas facile pour un jeune joueur - si talentueux soit-il - de s’imposer, dans la LNH, à 18 ans.

Connor Bedard. (Gene J. Puskar/AP)

«On dirait qu’il est capable de bien gérer tout ce qui se passe», a récemment déclaré Connor McDavid, quand on lui a demandé de parler de celui qui domine le classement des meilleurs marqueurs, chez les recrues.

«Il s’est passé des trucs, cet automne, à Chicago. Il ne s’est pas laissé déranger par tout ce qui pouvait se passer à l’extérieur de la patinoire. Son jeu, sur la patinoire, est impeccable», a précisé l’ancien premier choix.

McDavid envie un peu Bedard, puisqu’il est en train de se sauver avec le trophée qui est remis à la plus prolifique recrue.

McDavid a terminé troisième au scrutin du trophée Calder, en 2016.

Le dernier grand gardien québécois

La carrière de Marc-André Fleury tire à sa fin.

«C’est dur à croire. Il est encore très solide, devant son filet. Il a du plaisir. Il a une belle énergie», a dit l’attaquant québécois du Wild du Minnesota, Frédérick Gaudreau, aux journalistes qui ont couvert le match contre le Canadien, plus tôt cette semaine, au Xcel Energy Center.

Marc-André Fleury. (Frank Franklin II/AP)

Pourtant, Fleury a bien l’intention d’accrocher ses jambières à la fin de la présente saison. D’ici là, il deviendra le quatrième gardien de l’histoire à jouer son 1000e match. Il rejoindra alors trois autres grands Québécois - Martin Brodeur, Roberto Luongo et Patrick Roy - dans ce club sélect.

Si tout se passe bien, Fleury terminera son illustre carrière au deuxième rang des gardiens qui ont remporté le plus de matches en carrière.

Comme tous ceux qui ont travaillé de façon honnête, sans jamais prendre de raccourcis, le dernier grand gardien québécois pourra dire «mission accomplie».