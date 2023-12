Jesperi Kotkaniemi au ralenti

Il ne peut tout simplement pas donner aux chiffres une twist positive.

L’ancien premier choix du Canadien de Montréal a connu son meilleur début de saison en carrière. Il a inscrit 13 points à ses 14 premiers matches.

Depuis, c’est plus difficile. Quand il est débarqué à Ottawa, en début de semaine, il traversait une séquence sombre de sept matches sans point. Les ennuis ont véritablement commencé un mois plus tôt. Il n’avait pas été foutu d’inscrire une seule mention d’aide à sa fiche entre le 7 novembre et le 9 décembre.

«Depuis quelques matches, ça va plutôt bien, dit-il, avec un sourire un peu forcé. J’ai l’impression de bien jouer. C’est la rondelle, parfois, qui ne roule pas pour moi. Le danger, c’est la frustration. Il ne faut pas que je laisse les insuccès récents m’affecter...»

On dit que le sourire est forcé. On pourrait aussi dire que c’est un sourire gêné.

«C’est dur parce que les dernières années ont été couronnées de succès. Cette séquence est parfois difficile à accepter. Mais toutes les équipes traversent des moments difficiles. C’est ce qu’il faut se répéter», affirme le jeune homme.

À 23 ans, Kotkaniemi appartient toujours à la catégorie des «jeunes» joueurs. Mais il ne sera plus considéré comme un très jeune joueur, très longtemps. Il devra bientôt trouver une façon de faire bien paraître les dirigeants des Hurricanes de la Caroline. On parle ici des gens qui ont mis le paquet pour le sortir de Montréal avec une très agressive offre qualificative. Ceux-là mêmes qui lui ont ensuite offert un contrat de huit ans qui lui rapportera près de 40 millions $US.

L’entraîneur-chef Rod Brind’Amour fait partie de ceux qui croient en Kotkaniemi. Il continue de lui enseigner les rudiments du hockey avec patience.

«Jesperi doit emprunter des chemins plus courts. Les lignes droites, c’est la clé. Parfois, les plus grands joueurs oublient que c’est la recette du succès», a-t-il dit, lors de son passage à Ottawa.

Brind’Amour ne sera pas patient éternellement. Les Canes, qu’on avait placé parmi les grands favoris pour gagner la coupe Stanley, ont déjà une dizaine de points de retard sur les détenteurs du premier rang de la Division Métropolitaine.

Après avoir encaissé quatre revers consécutifs, récemment, Brind’Amour a fermé la porte du vestiaire. Dans une longue conversation privée, il a demandé à tous d’offrir des explications. Il a surtout demandé à ce qu’on lui propose des solutions.

Les Hurricanes viennent de connaître deux saisons exceptionnelles. Ils savent qu’ils peuvent dominer la LNH. Dans ce contexte, il ne devrait pas être trop difficile de retrouver le droit chemin, non?

«La confiance règne, dans le vestiaire. Les joueurs ont dit tout ce qu’ils devaient dire. À la fin de la journée, il faut se retrousser les manches et se mettre au travail. Les gars ont prouvé, dans le passé, qu’ils sont capables. Ils doivent retrouver la voie», pense Brind’Amour.

Kotkaniemi n’a pas vraiment envie de parler de cette rencontre d’équipe houleuse. Il se contente de répéter que la solution -- pour ses coéquipiers comme pour lui – est toute simple.

«On connaît la recette qui nous a permis de connaître du succès durant les années passées. Il faut recommencer à l’appliquer. Tout commence par le jeu dans notre territoire. Il faut être patients et attendre les bonnes opportunités.»

«C’est mieux d’affronter l’adversité tôt, dans la saison. Je préférerais ne pas avoir à traverser de mauvaises séquences, comme celle-là, durant les séries. Nous allons finir par remonter la pente. Bientôt, cette léthargie ne sera plus qu’un mauvais souvenir.»

Bon dans les trois zones

Sur la défensive

Le moins qu’on puisse dire, c’est que l’automne n’a pas été de tout repos au Minnesota. Le Wild a connu un très mauvais début de saison, ce qui a mené au congédiement de l’entraîneur-chef Dean Evason. Une enquête menée par The Athletic nous a révélé cette semaine que le directeur général Bill Guerin a fait l’objet d’une plainte au sein de l’organisation. Une enquête indépendante a permis de déterminer que l’ancien joueur n’avait rien fait qui justifiait un congédiement.

Mercredi, Guerin a perdu son bras droit. Le DG adjoint Chris O’Hearn a quitté l’organisation. Son départ laisserait un grand vide au sein de l’organisation. Il était le principal conseiller de Guerin dans les négociations de contrats. Est-ce que ce nouvel épisode aura des impacts sur la patinoire? Le Wild a remporté quelques matches, récemment...

Territoire neutre

En 2013, la déclaration de Roberto Luongo avait fait scandale. «Mon contrat est pourri», avait-il déclaré quand une transaction qui devait le faire passer aux Maple Leafs de Toronto avait avorté.

L’honnête travailleur avait du mal à sympathiser avec le gardien québécois, qui avait signé un pacte d’une douzaine d’années d’une valeur de 64 millions $US.

Luongo a fait amende honorable, cette semaine, lorsqu’il est retourné à Vancouver pour être intronisé au sein du Temple de la renommée des Canucks, cette semaine. L’athlète retraité a reconnu qu’il a parlé sous le coup de l’émotion et de la frustration.

À l’attaque!

La manchette a de quoi faire sourciller. «La séquence de Connor Bedard est terminée», pouvait-on lire sur le site officiel de la LNH. Jeudi, à Seattle, le jeune prodige a été blanchi. Sa séquence de 10 matches consécutifs avec au moins un point, sur la route, a donc pris fin.

On dit donc qu’un gamin de 18 ans, qui joue pour une formation en reconstruction, a réussi à participer au pointage dans 10 matches consécutifs, sur les intimidantes patinoires adverses?

Bedard a récolté 14 points - dont neuf buts - durant cette incroyable séquence.