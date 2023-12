Lafrenière, le prodige prudent

Du bout des lèvres, cette semaine, Alexis Lafrenière a reconnu qu’il est plus agréable de jouer à New York lorsque les Rangers présentent une fiche gagnante. (AP, Ross D. Franklin/AP, Ross D. Franklin)

Toutes ces phrases sortent de la bouche d’Alexis Lafrenière. Le jeune prodige québécois appuie sur la pédale de frein avec énergie quand on lui parle du solide début de saison des Rangers de New York. Il appuie avec encore plus de force quand on lui parle de son propre départ.

Il est excessivement prudent.

A-t-il développé ce réflexe naturel durant ses trois premières saisons dans la métropole américaine? A-t-il appris à craindre les gens des médias et les partisans du plus gros marché de la Ligue nationale de hockey?

«On a un des meilleurs buildings dans la ligue. Les fans sont incroyables. Le vibe, il est bon en ce moment», a-t-il reconnu.

Personne, dans l’Association Est, ne s’attendait à retrouver les Rangers au sommet du classement. On pensait plutôt que cette place appartiendrait à leurs éternels rivaux du New Jersey.

«On est vraiment complets. On a six bons défenseurs et quatre bonnes lignes. Quand t’as un club complet comme ça et que tu joues avec intensité, comme on le fait depuis le début de la saison, tu deviens dur à battre. Mais, comme je dis, ça fait juste une vingtaine de games. Il reste encore beaucoup de hockey à jouer.»

Il paraît que la prudence est un signe de maturité. Du moins, c’est l’opinion d’un des bons amis de Lafrenière chez les Blueshirts, le défenseur K’Andre Miller.

L’ailier qui a été sélectionné au tout premier rang, lors du repêchage de 2020, est en voie de connaître sa campagne la plus productive en carrière parce qu’il est plus mature.

«Sa confiance, avec la rondelle et sans la rondelle, a grandi de façon exponentielle, affirme Miller. On le voit grandir un peu chaque année. Les défis sont différents. Les attentes sont différentes. Chaque fois, il fait tout ce qu’on lui demande.»

«Ça se voit chez plusieurs choix de première ronde. Chaque joueur emprunte son propre chemin. Chaque joueur atteint son apogée à un moment différent. Le seul point que tous les joueurs ont en commun, c’est qu’il faut vivre des hauts et des bas en début de carrière. Alexis fait un super boulot. Il s’adapte très bien.»

Avec Panarin

Le regretté Guy Lafleur aimait répéter qu’il a commencé à produire dans la LNH lorsque les entraîneurs du Canadien de Montréal ont commencé à lui donner du temps de glace de qualité.

Pourrait-on dire la même chose de Lafrenière? Il joue quand même avec le dangereux Artemi Panarin, depuis le début de la campagne.

«Ouais, c’est un des meilleurs joueurs de la ligue, reconnaît l’ancien de l’Océanic de Rimouski. C’est certainement un des meilleurs passeurs de toute la ligue. Quand tu joues avec des gars de même, il faut juste essayer d’être ouvert. Si je suis capable de me démarquer, d’habitude, il est capable de me trouver. Je veux essayer de faire des jeux pour lui aussi.»

Panarin et Lafrenière ont eu la chance de jouer avec différents centres, depuis le début de la saison. Chaque fois, ça se passe bien.

«Ça se passe bien parce que les deux ailiers travaillent de la bonne façon», pense l’entraîneur-chef Peter Laviolette.

Lafrenière, on le répète, ne veut rien tenir pour acquis. «C’est tellement une bonne ligue. Chaque soir, tu dois être prêt. Tout le monde peut battre tout le monde. C’est notre mentalité.»

«J’ai juste appris à jouer dans cette ligue-là. J’ai compris que, chaque soir, tu affrontes des bons défenseurs. Je suis de plus en plus confortable. Chaque soir, je me sens à l’aise d’essayer des jeux.»

Bon dans les trois zones

Sur la défensive

On vous rappelle que la situation était déjà délicate, à Toronto. Puisque les vétérans Mark Giordano et John Klingberg sont blessés, l’organisation a procédé à quelques rappels, exposant son grand manque de profondeur en défensive. Voilà que le gardien de but numéro un Joseph Woll se retrouve à l’infirmerie. Il a quitté la patinoire du Centre Canadian Tire, jeudi soir à Kanata, après avoir effectué un arrêt de routine.

Il avait du mal à s’appuyer sur sa jambe gauche.

«Il devra s’absenter pendant un bout de temps», a simplement soufflé l’entraîneur-chef Sheldon Keefe, lorsqu’il s’est présenté devant les journalistes.

Les Maple Leafs ont remporté ce match grâce aux prouesses de Woll. L’Américain de 25 ans a effectué quelques arrêts très spectaculaires avant de se blesser.

Pour l’instant, Keefe doit s’en remettre à Martin Jones, une étoile déchue qui présentait un taux d’efficacité inférieur à 88 % dans la Ligue américaine, depuis le début de la saison.

Une transaction en vue?

Territoire neutre

Un record a été battu, jeudi. Les Kings sont devenus la première équipe de l’histoire de la LNH à remporter ses 11 premiers matches de la saison sur les patinoires adverses.

Une victoire convaincante, à part ça! Ils ont dominé le Canadien de Montréal, 4-0, sur la patinoire du Centre Bell.

Une équipe qui est capable de gagner avec autant de régularité, sur la route, sera assurément une formation qui sera difficile à battre durant les séries de la coupe Stanley.

On félicite par ailleurs Anze Kopitar, qui a récolté la 758e mention d’aide de sa carrière durant ce match. Il est alors devenu le meneur dans l’histoire de la franchise, à ce chapitre. Il a éclipsé une marque qui appartenait à Marcel Dionne depuis 1987!

À l’attaque!

«L’important, c’est de créer des chances. J’ai obtenu une belle chance en troisième période. J’aurais été plus content si j’avais réussi à mettre la rondelle dans le filet, par contre.»

Patrick Kane était déçu d’avoir frappé le poteau, dans un moment clé de son premier match avec les Red Wings de Détroit.

Surtout que les Wings ont laissé filer une avance de quatre buts pour s’incliner devant les Sharks de San Jose, sur leur propre patinoire...