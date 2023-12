Les Panthers sont matures et prêts à gagner

L’été a été court, après un long et éprouvant parcours dans les séries de la coupe Stanley.

Les blessures n’ont pas épargné la troupe de Paul Maurice, à son retour de vacances. La défensive a été particulièrement affectée, lorsque les piliers Aaron Ekblad et Brandon Montour ont raté les premières semaines de la saison.

Décembre débute et les Panthers talonnent les meilleures formations de l’Association Est.

Les Panthers n’ont pas besoin d’excuses.

«C’est une bonne question. Je n’avais jamais vraiment pris le temps de penser à tout ça», a reconnu Aleksander Barkov, cette semaine, quand nous lui avons parlé de la maturité de son équipe.

La réponse était pourtant toute là. Le capitaine n’avait qu’à y réfléchir un instant.

«Mes premières années, en Floride, étaient des années de construction. Nous avons construit, tranquillement, notre équipe. Nous avons formé ce groupe, patiemment, morceau par morceau. Un beau jour, je ne sais pas trop comment l’expliquer, mais tout a cliqué. Les choses ont commencé à bien aller.»

«Je me rends compte, avec un peu de recul, qu’on construisait avant tout une culture d’organisation. C’est cette culture qui nous permet de nous présenter à l’aréna, chaque matin, avec l’impression que nous pouvons gagner. Je sais que tous mes coéquipiers travaillent aussi fort que moi. C’est le plus important. Le talent, c’est beau, mais le travail doit venir de l’intérieur du vestiaire. Tous les membres de l’équipe doivent embarquer.»

Cette culture fait aujourd’hui en sorte que les Panthers forment une équipe mature. Dans les 30 dernières années, les pauvres amateurs de hockey du sud de la Floride ont enduré toutes sortes de grandes et de petites misères. Ils n’ont probablement jamais eu le bonheur de voir jouer une formation aussi prête à gagner.

Paul Maurice, à titre d’exemple, parle déjà comme un entraîneur qui se prépare en prévision des séries de 2024.

«Nous avons connu un bon départ. Surtout quand on pense à tous les joueurs qui ont été obligés de s’absenter! Le début de saison a permis à nos acteurs de soutien de s’illustrer. Pour cette raison, je crois que nous formerons une bien meilleure équipe lorsque tout le monde sera de retour en santé.»

Le volubile entraîneur vante au passage le travail accompli par Niko Mikkola, ce géant finlandais qui obtient enfin, à 27 ans, la chance d’occuper un poste régulier dans la LNH. Dmitri Kulikov, qui effectue un retour dans la ville où sa carrière a débuté – après avoir porté les couleurs de sept clubs différents entre 2016 et 2023 – lui a également rendu de précieux services.

«Si on pense uniquement à notre système de jeu, je dirais que nous sommes en avance sur l’an dernier», constate Maurice.

Au sommet de la pyramide

Barkov est d’accord avec cette affirmation. La profondeur des Panthers est meilleure. Les acteurs de soutien travaillent cependant dans un cadre qui favorise la réussite collective.

Aleksander Barkov a marqué contre le gardien de but Cayden Primeau, jeudi soir. (Graham Hughes/La Presse Canadienne)

«Ça part de l’équipe de direction. Les valeurs sont transmises aux entraîneurs. Ensuite, les joueurs qui ont le plus d’expérience deviennent importants. Patric Hornqvist a été un exemple parfait. C’est un grand travaillant. Il est vraiment dédié à la tâche. Il poussait tout le monde, sur la glace, à l’entraînement.»

Hornqvist, un diplômé du programme Sidney Crosby, à Pittsburgh, a offert trois solides saisons aux Panthers avant d’accrocher ses patins en juillet dernier.

«Aujourd’hui, nous nous présentons à l’aréna et nous savons d’emblée que tout le monde va donner son maximum. Évidemment, il y aura de moins bonnes soirées. La perfection n’existe pas. On sait que certains matches ne se dérouleront pas comme on le souhaiterait. On sait que l’effort sera là», complète Barkov.

Bon dans les trois zones

Sur la défensive

Les meilleurs directeurs généraux de l’ère moderne sont, avant tout, des gens qui sont passés maîtres dans l’art de gérer un budget.

Quand les Flames de Calgary ont annoncé que le défenseur Nikita Zadorov était disponible, plusieurs formations ont manifesté leur intérêt. On dit que les Maple Leafs de Toronto étaient particulièrement intéressés. On dirait que les Leafs sont toujours à l’affût, quand un défenseur de qualité est disponible. Le problème, c’est que leur DG Brad Treliving n’avait pas beaucoup d’espace pour manoeuvrer, sous le plafond salarial. Il aurait voulu qu’une partie du salaire de Zadorov soit retenue en Alberta.

Le DG des Canucks, Patrik Allvin, pouvait absorber le contrat au grand complet. Il était même un peu plus léger, depuis le moment où il avait réussi à échanger l’attaquant québécois Anthony Beauvillier aux Blackhawks de Chicago.

«C’est une super transaction pour nous, affirme l’entraîneur-chef des Canucks, Rich Tocchet. En début de saison, nous avons demandé à certains défenseurs de passer trop de temps sur la glace. Zadorov va nous donner un meilleur équilibre.

Territoire neutre

Beauvillier sera utile, aussi, à Chicago. Sur la patinoire, il remplacera naturellement l’attaquant d’expérience qui vient d’être libéré de son contrat.

Dans cette page, on ne s’attardera pas trop à la «triste saga» impliquant Corey Perry. D’autres l’ont fait à notre place, dans les dernières semaines.

On salue quand même le travail des collègues journalistes qui n’ont pas lâché la direction des Blackhawks. Tandis que les rumeurs les plus folles circulaient dans les réseaux sociaux, ils ont vite recadré le débat. Perry a été embauché pour aider à installer une bonne «culture» au sein de l’équipe. Peu importe les régions qui ont mené à son congédiement, il faut reconnaître qu’il n’était pas le bon choix.

À l’attaque!

«Même s’il joue comme il a joué l’an dernier, il nous sera très utile», a déclaré le directeur général des Red Wings de Détroit, Steve Yzerman, quand il a mis Patrick Kane sous contrat.

Et Kane dit qu’il se sent «100 fois mieux» qu’à pareille date, l’an dernier...