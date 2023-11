Deux gardiens, c’est mieux

Les gardiens Linus Ullmark et Jeremy Swayman sont les deux joueurs les plus utiles aux Bruins, et les Bruins forment, encore une fois, la meilleure équipe du circuit. (Jeffrey T. Barnes/AP)

Le monstre le plus populaire en ville, c’est le Monstre Vert. Le gigantesque mur qui fait office de clôture au champ gauche, à Fenway Park, donne des ulcères aux frappeurs droitiers des ligues majeures depuis 1912.

Un nouveau monstre vient de faire son apparition en ville. C’est un monstre qui préfère le temps froid. Un monstre à deux têtes. Et ce monstre règne sans partage sur la Ligue nationale de hockey, en ce début de saison.

Les gardiens Linus Ullmark et Jeremy Swayman sont les deux joueurs les plus utiles aux Bruins, et les Bruins forment — encore une fois — la meilleure équipe du circuit.

«Nous n’aurions pas une aussi bonne fiche sans eux. Nous devons tout à nos gardiens», a déclaré l’entraîneur-chef Jim Montgomery, après le dernier match de son équipe, mardi.

Les Bruins venaient de vaincre les Sabres de Buffalo, 5-2, dans une rencontre où Ullmark avait été obligé d’effectuer 32 arrêts.

«Nous accordons beaucoup trop de chances de marquer à nos adversaires. Dans ce match, par exemple, Linus a réussi à cacher une grosse faiblesse. Nous ne sommes vraiment pas très bons quand vient le temps de contrer les percées offensives de nos adversaires.»

Au moins, Montgomery peut travailler à corriger les faiblesses sans risquer de subir la pression de ses patrons. Qui oserait critiquer l’entraîneur d’une formation qui présente une fiche de 12-1-2?

Avant le début de saison, à juste titre, on s’inquiétait. Patrice Bergeron, le cœur et l’âme de l’équipe au cours des deux dernières décennies, venait d’accrocher ses patins. David Krejci l’avait suivi. Du coup, tous ceux qui ne jurent que par la «ligne de centre» notaient une grosse faiblesse.

Avec une enveloppe salariale frisant les 84 millions $US, la direction n’avait pas les moyens de faire quoi que ce soit.

On s’est imaginé, pendant un moment, que la direction finirait par sacrifier un gardien pour se donner un peu de flexibilité. Ullmark venait de remporter le trophée Vézina. Avait-on vraiment besoin de Swayman?

Au moment d’écrire ces lignes, Swayman présentait la meilleure moyenne de buts alloués et le plus haut taux d’efficacité dans la LNH.

En début de saison, Montgomery a établi un système d’alternance, exactement comme chez les pee-wees!

«On dirait qu’il est plus gros devant son filet, a commenté Montgomery, après un récent match. Il est plus calme. Cela lui confère davantage de confiance. Depuis son filet, il contrôle le match. C’est remarquable.»

Selon le système qui est en place, Swayman sera d’office, ce samedi, lorsque le Canadien de Montréal sera de passage au TD Garden.

+

BON DANS LES TROIS ZONES

Sur la défensive

«Poser la question, c’est y répondre.»

Dans l’espoir de fouetter ses troupes, jeudi soir, Pascal Vincent a pris une décision audacieuse. L’entraîneur-chef des Blue Jackets de Columbus a cloué ses deux vedettes offensives au banc, dans les dernières minutes d’un match où l’équipe tirait de l’arrière par deux buts contre les Coyotes de l’Arizona.

«Je dirige une équipe, pas des individus. Ce soir, comme chaque soir, j’ai misé sur les joueurs qui fonctionnaient à plein régime», a-t-il déclaré, quand les reporters lui ont demandé pourquoi il a préféré le trio du jeune Adam Fantilli à celui de Johnny Gaudreau.

Gaudreau et Patrik Laine se trouvaient-ils à l’autre bout du spectre, alors? La question a été posée, de façon directe, à Vincent, dans son point de presse.

C’est à ce moment-là qu’il a fourni la réponse qui se trouve au sommet de cette colonne.

Territoire neutre

On ne va pas s’emballer trop rapidement, mais on peut au strict minimum constater que les Coyotes traversent une heureuse séquence. Ils ont subi un seul revers en temps réglementaire à leurs cinq dernières parties!

Ce n’est sans doute pas une coïncidence: Clayton Keller a récolté huit points durant cette séquence. Les entraîneurs vous diront souvent le même refrain. Les meilleurs joueurs doivent être les meilleurs joueurs. C’est un ingrédient essentiel pour les équipes qui visent réellement la victoire.

Le printemps dernier, le père de Keller avait effectué une violente sortie, sur X (anciennement Twitter). Il avait prédit que son fils quitterait sous peu l’Arizona...

À l’attaque!

Encore une fois, on ne va pas trop s’emballer. Il est tôt. On peut quand même constater qu’au moment d’écrire ces lignes, les trois meilleurs marqueurs de la LNH appartiennent à la même équipe. À Vancouver, J.T. Miller, Elias Pettersson et Quinn Hughes sont au cœur de l’émergence des Canucks.

Un collègue du quotidien Vancouver Province a fait ses recherches. Il faut remonter jusqu’en 1989 pour trouver la dernière équipe qui a misé sur trois joueurs — dont un défenseur — avec des saisons de plus de 100 points. Ça s’est passé à Pittsburgh, grâce à Mario Lemieux, Rob Brown et Paul Coffey.