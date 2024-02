Yoan David au firmament des étoiles canadiennes

Yoan David, de même que sept autres étudiants-athlètes de partout au pays, ont été honorés en recevant entre autres la Médaille du Gouverneur général.

Ces huit étoiles académiques canadiennes ont été sélectionnées parmi les 4900 étudiants-athlètes qui ont décroché le statut d’Étoiles académiques canadiennes de U SPORTS au cours de la saison 2022-2023.

Une moyenne de 80 % ou plus et faire partie d’une équipe interuniversitaire de leur établissement étaient les critères d’évaluation.

C'est Simon Croteau, directeur du programme d'excellence du Vert & Or, qui a présenté Yoan David lors de la cérémonie, à Ottawa. (JAMES PADDLE-GRANT)

Les lauréats ont reçu la Médaille du Gouverneur général lors d’une réception sur la Colline parlementaire par l’Honorable Greg Fergus, C.P., député, président de la Chambre des communes.

Le quatrième dans l’histoire du Vert & Or

Seulement trois athlètes dans l’histoire du Vert & Or ont reçu cette mention: Catherine Foley (2001), David Foley (2007) et Amélie Augé (2018), soit trois athlètes en athlétisme.

«C’est un immense honneur. Je me sens privilégié de recevoir ce prix. Constater que je suis dans le top 8 des quelque 20 000 étudiants-athlètes au pays, ça me rend très, très fier», a expliqué le Sherbrookois, qui a terminé ses études avec une MPC de 4.20 en sciences informatiques (logiciel) et qui a remporté le prix Gérard-Houdeville comme étudiant en informatique.

L’étudiant-athlète est présentement à la maîtrise en informatique, cheminement en intelligence artificielle à la Faculté des sciences de l’Université de Sherbrooke.

«Je crois que j’avais un bon dossier, mais je sais que je ne suis pas le seul à faire du sport et à avoir des bonnes notes. J’ai la chance d’étudier dans un domaine que j’aime. Ça aide beaucoup. Il faut se fixer des objectifs, ensuite. Je savais les efforts que ça prenait pour y arriver, et je les ai donnés, avec discipline.» — Yoan David

Un parcours tout sherbrookois

Outre son excellence académique, Yoan David s’illustre aussi sur les courts de volleyball.

Il est l’une des pièces importantes de l’équipe masculine de volleyball du Vert & Or, qui a terminé troisième et deuxième lors des deux dernières éditions du Championnat canadien de volleyball universitaire canadien U SPORTS.

Yoan David a disputé tout son parcours de volleyball à Sherbrooke.

Il a joué pour le club civil Envolley, en plus de fréquenter le programme sport-études en volleyball à l’école secondaire du Triolet.

Il a par la suite excellé avec les Volontaires du Cégep de Sherbrooke, avant de choisir le Vert & Or et l’Université de Sherbrooke comme destination au prochain niveau. À une époque où c’était plus difficile, pour l’équipe masculine.

L’arrivée de David fut l’une des premières pierres posées pour la construction de l’équipe actuelle, et qui explique en partie le succès du Vert & Or, présentement invaincu en saison 2023-24, avec une fiche de 11-0 (avant le match de vendredi soir).

Sherbrooke a remporté les deux derniers titres provinciaux. (Credit photo Jean Roy, Jean Roy/La Tribune)

Sherbrooke trône au sommet du classement québécois et du classement canadien.

«Notre succès actuel s’explique par plusieurs facteurs. Il y a un gros vent de renouveau au sein de l’équipe, à ce moment-là. On a réussi à rehausser les résultats. Par la suite, on a eu un excellent recrutement, principalement chez les Volontaires, qui a créé un nouveau noyau. Et on a reconstruit une nouvelle identité que l’on a encore aujourd’hui», a-t-il expliqué.

Yoan David a été élu sur la première équipe d’étoiles du Québec en volleyball masculin lors de toutes ses saisons avec le Vert & Or (4), en plus d’avoir sa place sur la première équipe d’étoiles canadienne et sur l’équipe d’étoiles du Championnat canadien U Sports la saison dernière.

Le Vert & Or est classé premier au Québec et au Canada. (Jean Roy/Archives La Tribune)

Le Sherbrookois est fier de son parcours.

«Je suis tellement content de mon choix! Content d’avoir contribué à rehausser le programme, et content de me voir jouer avec mes amis, des coéquipiers formidables et talentueux. Je suis très fier de faire partie de ce groupe-là.»

Dernier sprint en saison régulière

Le Vert & Or amorce son dernier sprint en saison régulière, saison qui se complétera le 17 février prochain.

Il trône présentement au sommet du classement, devant Laval et UNB, au deuxième rang à égalité. Montréal et Dalhousie suivent dans l’ordre.

Le Vert & Or a de grandes attentes, cette saison. (Manuel Ezeta / Vert & Or)

«Tous les matchs de saison régulière nous servent à préparer le championnat provincial. Oui, on a une bonne fiche jusqu’ici, mais c’est au provincial que ça se passe, et qu’il faut tout donner. Pour l’instant, notre concentration est à faire les derniers ajustements qu’on a à faire, pour qu’on soit au top en séries éliminatoires», a-t-il analysé.

De son propre aveu, c’est la première fois que Yoan David fait partie d’une équipe qui est encore invaincue si tard en saison.

«Je n’ai jamais fait partie d’une équipe aussi victorieuse! On a une équipe talentueuse, qui a beaucoup de profondeur. Ça nous donne un excellent niveau à l’entraînement et quand on doit faire des changements, tout le monde est prêt à aider l’équipe.»

«Et, surtout, on est une équipe unie. Je le dis depuis le tout début. J’ai rarement vu une telle chimie, de voir tout le monde sur le même pied d’égalité. C’est vraiment l’fun de travailler dans un tel environnement. Aussi, Fethi (Abed, l’entraîneur-chef), a un gros rôle à jouer là-dedans. C’est un excellent leader, qui nous a montré à croire en nous. Il sait ce que ça prend pour gagner!»

Fethi Abed a été nommé entraîneur-chef par excellence lors des deux dernières saisons. (Simon Rancourt/La Tribune)

«Fethi a beaucoup cru en moi, dès le départ. Et il m’a montré à croire en moi, en nous, comme équipe. Il a instauré une mentalité de gagner. Ce fut un des plus importants facteurs. C’est aussi un excellent préparateur et planificateur. On sait exactement où on s’en va», a dit David à propos de son entraîneur, nommé entraîneur par excellence au RSEQ lors des deux dernières saisons.