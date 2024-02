La flamme des Jeux du Québec embrase Sherbrooke

L’organisation des Jeux du Québec tenait à raviver cette tradition, éteinte depuis 2016.

Cette flamme symbolique s’est promenée aux quatre coins de l’Estrie au cours des derniers mois, avant d’entreprendre son sprint final, à Sherbrooke.

«On a commencé en octobre, à Cowansville. Avec la table des MRC de l’Estrie, on a fait un projet qu’on a déposé auprès des Affaires municipales qui nous a permis de raviver la tournée de la flamme, qui s’est arrêtée depuis les Jeux de 2016, à Montréal. Pour nous, c’était important, cette tradition. C’est un symbole fort des Jeux du Québec et on voulait absolument le faire revivre à Sherbrooke», a précisé le directeur général des Jeux du Québec – Sherbrooke 2024, Jocelyn Proulx.

«Ça permet en même temps d’impliquer toutes les municipalités de l’Estrie. On sait que les compétitions vont se dérouler à Sherbrooke, mais c’est un événement régional. Chaque MRC a choisi une municipalité et on a fait le tour, jusqu’à dimanche dernier, à Windsor.»

La flamme visitera dix écoles de Sherbrooke au cours des deux prochaines semaines. Six écoles primaires dotées de programmes Santé Globale et quatre écoles secondaires, qui accueilleront les participants des quatre coins du Québec.

«L’accueil est toujours super! La flamme s’est présentée où il y avait des événements; des tournois de hockey, des courses. On sent l’engouement des gens et des municipalités.»

Jeudi soir, 12 jeunes athlètes déjà sélectionnés pour les Jeux de Sherbrooke ont porté la flamme, accompagnés d’ambassadeurs, de membres du conseil municipal, des membres du CA des Jeux du Québec.

Ambassadeurs, athlètes et partenaires ont défilé autour du lac des Nations, avec la flamme des Jeux du Québec, jeudi soir. (Jean Roy/La Tribune)

En tout, 24 personnes ont illuminé les pourtours du lac des Nations.

Après la cérémonie d’ouverture, le 1er mars, la vasque sera déplacée au parc Jacques-Cartier, à la place des Jeux, au pavillon Armand-Nadeau, entre autres dans le cadre du Carnaval de Sherbrooke.

Sprint final

Le sprint final est amorcé. Le comité organisateur travaille depuis plus de deux ans sur la présentation de ces Jeux.

«C’est demain! On est prêt! Tout fonctionne bien. On approche les 2000 bénévoles. L’heureux problème qu’on a, c’est que les gens veulent faire plus d’heures que ce pourquoi ils se sont engagés. On a 65% des quarts de travail déjà placés. On est vraiment content», a poursuivi Jocelyn Proulx.

D’hier à aujourd’hui pour Sarah Vaillancourt

Parmi les jeunes athlètes qui étaient présents hier, Méliane Jolin, membre de l’équipe féminine de hockey de l’Estrie en vue des Jeux du Québec, a porté la flamme en compagnie de la double médaillée d’or olympique, Sarah Vaillancourt, qui agit à titre d’ambassadrice pour les Jeux du Québec – Sherbrooke 2024.

Méliane Jolin, de l'équipe féminine de hockey de l'Estrie, et la double médaillée olympique Sarah Vaillancourt. (Sébastien Lajoie/La Tribune)

Vaillancourt a participé aux Jeux du Québec en 2001, à Rimouski.

«Je suis super contente de pouvoir marcher avec une médaillée olympique! Ça me donne de l’inspiration et des objectifs que j’aimerais atteindre plus tard», a dit Méliane Jolin.

Cette dernière en sera à une deuxième participation aux Jeux du Québec d’hiver; l’Estrie a récolté la médaille d’argent, à Rivière-du-Loup.

«On vise l’or, cette année. On va tout faire pour aller la chercher, à la maison.»

Cette implication de Sarah Vaillancourt comme ambassadrice pour les Jeux du Québec lui remémore de bons souvenirs.

«Je suis heureuse de redonner un peu à notre belle ville de Sherbrooke, qui m’a tant supportée. J’aime redonner de mon temps pour les jeunes athlètes qui ont les mêmes aspirations que j’ai eues un jour. Participer à cet engouement est très plaisant pour moi.»