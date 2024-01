Le Championnat national USPORTS dans la mire des Gaiters

Les Gaiters ont encore cinq matchs à disputer en saison, avant d’amorcer leur parcours éliminatoire.

Les Mauves ont présentement 26 points au classement, grâce à une fiche de 13 victoires et sept défaites.

Un rendement qui, s’il se poursuit, dépassera les résultats de la saison dernière, alors que Bishop’s a complété sa saison avec une fiche de 12-13, 27 points au cumulatif, et le quatrième rang au classement RSEQ.

Au total, 11 joueuses de l'équipe compléteront leur parcours avec les Gaiters à l'issue de la présente saison. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

À sa première saison derrière le banc de l’équipe, Valérie Bois a sous la main une formation expérimentée, qui veut laisser une trace indélébile dans l’histoire du jeune programme de hockey.

«Ça se déroule assez bien. On a 11 filles qui terminent leur passage chez nous, 11 filles qui étaient là à notre premier match RSEQ. Le dernier match en saison régulière pour ces filles sera émotif, c’est sûr. C’est ma première année comme entraîneure-chef, mais j’ai aidé Dominic Desmarais à construire le programme. Ce fut plaisant de les voir grandir, de les voir graduer», a dit Valérie Bois.

«Les filles ont envie de montrer qu’elles ont mis sur pied quelque chose de solide avec les Gaiters. Un élan que les jeunes recrues veulent poursuivre. Nos jeunes ont vu qu’on a pu être performantes, même si on est un jeune programme. On mise sur l’implication de tout le monde, ce qui explique en grande partie pourquoi on a eu du succès rapidement. On a besoin de tout le monde, ça met sur pied des valeurs familiales au sein de l’équipe.»

Les Gaiters sont présentement deuxièmes au classement derrière les Stingers de Concordia, qui font relativement cavalier seul, avec une fiche immaculée de 20 victoires en autant de matchs.

Concordia domine également le classement canadien USPORTS.

«Elles ont une belle profondeur. Montréal a une très bonne équipe, efficace en défensive, avec une belle expérience, tant chez les joueuses qu’au sein du personnel d’entraîneurs. Il y a de fortes chances qu’on les affronte en séries éliminatoires», précise Valérie Bois.

Les Carabins de l’Université de Montréal soufflent dans le cou des Gaiters, avec 24 points au classement.

Les Gee Gee’s d’Ottawa (16 points), les Ravens de l’Université Carleton (13 points) et les Martlets de McGill (9 points) suivent au classement.

Une première pour Bois

Première femme à diriger les Gaiters, Valérie Bois défonce les plafonds de verre partout où elle passe.

Elle a écrit une page d’histoire avec le Collège Français de Longueuil (LHJAAAQ), en tant qu’entraîneuse avec l’équipe en 2021-2022. Elle a été la première femme à remporter la Coupe Napa.

Elle a également travaillé chez les professionnelles, avec les Canadiennes de Montréal, dans la PWHPA. Elle a aussi fait bénéficier de son expertise au niveau M18AAA, avec les Forestiers d’Amos, en plus d’avoir été entraîneuse-chef des Patriotes de St-Laurent au niveau collégial féminin.

Elle a dirigé une équipe de Hockey Québec, l’automne dernier.

«On a beaucoup jasé, Dominic et moi, l’été dernier, afin de faciliter la transition. C’est sûr qu’il y a plus de tâches administratives, comme entraîneure-chef, que je n’avais pas à faire avant comme adjointe. L’autre défi, c’est qu’on a un jeune personnel d’entraîneurs. On a à apprendre le calibre de jeu, et comment on allait travailler ensemble. Ça se passe très bien jusqu’ici», a indiqué Valérie Bois.

Santerre et Pépin dominent

Les Gaiters peuvent compter sur l’apport offensif déterminant de Gabrielle Santerre et Maude Pépin, cette saison.

Santerre domine toutes les joueuses du RSEQ avec une production offensive de 35 points (14 buts et 21 passes) en 20 matchs, alors que Pépin domine la colonne des buteuses, avec 17. Elle a 27 points au compteur.

Des statistiques qui les placent au sommet du RSEQ, mais aussi au sommet du classement national USPORTS.

«Pour elles, et pour nous en tant que programme, ça met sur la mappe. Les filles ont des aspirations élevées, comme nous, soit de participer au Championnat canadien. Mais on ne veut pas sauter d’étapes, on y va un jour à la fois, en effectuant les petits détails», a dit Valérie Bois.

Deux équipes du RSEQ auront un laissez-passer pour le Championnat canadien.

«Si on passe la première ronde des séries, on s’assure de participer au Championnat canadien. Notre focus est là. C’est un défi assez plaisant à relever.»

L’an dernier, les Gaiters se sont inclinés par 0-2 face aux Stingers de Concordia, lors de la série éliminatoire deux de trois du premier tour éliminatoire.

Le dernier match à domicile des Gaiters pour cette saison régulière 2023-24 sera disputé ce samedi, alors que Bishop’s accueillera McGill.