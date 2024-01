Jocelyn Thibault recevra le Victor spécial du Mérite sportif de l’Estrie

Jocelyn Thibault a joué durant 15 saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Celui qui est désormais à la tête de Hockey Québec a été un choix de première ronde des Nordiques de Québec en 1993. Il a également revêtu les couleurs de l’Avalanche du Colorado, des Canadiens de Montréal, des Blackhawks de Chicago, des Penguins de Pittsburgh et des Sabres de Buffalo. À sa première année dans le junior majeur, avec les Faucons de Sherbrooke, il avait été nommé meilleur gardien au Canada.

«Depuis l’annonce de la fin de sa carrière, Jocelyn Thibault est toujours demeuré fidèle envers Sherbrooke et l’Estrie. Son premier grand projet, la construction du complexe sportif Thibault GM, a rallié des gens d’affaires, des amis et toute la classe politique régionale. La création du complexe sportif sur le site d’une école secondaire, une première, a permis à des jeunes athlètes, garçons et filles, de bénéficier d’un programme sports-études de grande qualité», mentionne le comité des sages du Mérite sportif de l’Estrie dans un communiqué.

M. Thibault s’est notamment impliqué dans le processus entourant la création du Phoenix de Sherbrooke. Il a été le directeur général de l’organisation de 2015 à 2020.

Marc Denis et Jocelyn Thibault lors d'un match des anciens. (Michelle Boulay/Archives La Tribune)

«J’accepte cet honneur avec humilité. J’ai toujours aimé le travail d’équipe pour atteindre des objectifs et ce que nous avons réalisé en Estrie n’aurait pas pu se faire sans l’appui de tous les partenaires d’affaires et l’ouverture d’esprit de nos représentants politiques. Je les en remercie», souligne M. Thibault.

Le 43e gala du Mérite sportif de l’Estrie aura lieu le 7 février au Théâtre Granada. Des athlètes, des entraîneurs, des bénévoles, des officiels, des organismes ainsi que des événements sportifs seront récompensés.