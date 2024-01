Les Expos de Sherbrooke rejoignent le Big Bill dans la division B45

Cette décision a été entérinée lors de l’assemblée générale annuelle de la LBMQ, la fin de semaine dernière.

L’ajout de la nouvelle concession de Granby, qui évoluera désormais dans la division Louisville-Slugger, permet le transfert de Sherbrooke vers la division B45 et ses rivaux de Coaticook.

Les équipes de chaque division s’affronteront majoritairement entre elles, au cours de la saison qui comptera 30 matchs en 2024.

Les Expos ont été transférés dans la division Louisville-Slugger en 2021, avec Acton Vale, Saint-Jean-sur-Richelieu, les Laurentides et Montréal.

«J’avais évoqué l’idée de ce retour à mon arrivée comme propriétaire des Expos. Ça faisait partie de mes plans. Mais puisqu’il y avait un nombre égal d’équipes dans chaque division, c’était un peu plus difficile à concrétiser. J’avais moins d’arguments. Avec l’arrivée de Granby, l’occasion se présentait de faire le changement», a mentionné Denis Pelletier, propriétaire des Expos de Sherbrooke.

Denis Pelletier, propriétaire des Expos de Sherbrooke, se réjouit du retour de son équipe dans la division B45. (Maxime Picard/Archives La Tribune)

«C’est l’occasion de revenir dans une division qui peut générer de belles rivalités. Ça va donner une belle dynamique à la ligue, cette rivalité régionale. On s’attend aussi à développer une belle rivalité avec Drummondville. Ils sont tout près. On va jouer quatre matchs contre les équipes de notre division, et deux contre celles de l’autre division.»

Shawinigan, Victoriaville et Thetford Mines compléteront la division B45.

Beaucoup de mouvements dans la LBMQ

Ça bouge, à l’aube de cette saison 2024.

Thetford Mines a vu sa franchise être reprise par la ligue, en fin d’année 2023, avant qu’un nouveau groupe de propriétaires locaux en assure la renaissance, dans les derniers mois.

Aussi, Granby fait un retour, après quelques années d’absence.

«Thetford a une équipe depuis longtemps dans la LBMQ, une équipe gagnante. La LBMQ a seulement repris l’alignement des joueurs, car l’équipe n’a pas suivi les règles. La ligue a accepté son retour avec des nouveaux propriétaires. Concernant Granby, l’équipe a eu un bon repêchage d’expansion, l’équipe semble être bien structurée. Ils ont fait leurs devoirs. Oui, il y a un enjeu de transport pour les joueurs, mais c’est une réalité propre à notre ligue», a soutenu Denis Pelletier.

«Chaque année, lors du repêchage, on doit s’assurer que le joueur veut venir jouer à Sherbrooke. C’est un dilemme constant, et on l’affronte. Est-ce que la venue de Granby va rendre nos démarches plus difficiles? Le temps nous le dira. Il faut penser au bien-être de la LBMQ, d’abord et avant tout. Il faut regarder plus largement. Et l’arrivée de Granby, c’est la meilleure chose qui pouvait arriver à la ligue.»

Des lanceurs pour les Expos

Le nerf de la guerre, au baseball, c’est au monticule que ça se passe.

Et comme les Expos ne pouvaient s’assurer des services du joueur qu’ils convoitaient au premier tour, ils ont décidé d’échanger ce choix de première ronde, quatrième au total, à Drummondville.

En retour, les Expos ont obtenu le lanceur gaucher Félix Dubeau-Hervieux, un choix de première ronde en 2024 (DRU) et un choix de 2e ronde en 2025 (DRU) pour leur choix de première ronde.

Sherbrooke a par la suite fait de Dylan Gagnon (Rocket de Coaticook) son 4e choix de la deuxième ronde.

Frédérick Archambault (lanceur, Guerriers de Granby), Platon Leftakis (lanceur, Cardinals de LaSalle), ont également été sélectionnés par les Expos.

«Le joueur qu’on convoitait, c’était Samuel Rajotte. Mais il a été choisi au tout premier rang, par Coaticook. C’était le joueur qui cadrait le mieux dans nos plans. On a donc convenu d’un échange avec Drummondville pour notre quatrième choix au total. Le joueur qu’on convoitait, Alexandre Lapointe, ne voulait pas venir à Sherbrooke. Il voulait être près du travail, lui qui est sur la Rive-Sud», a dit Denis Pelletier.

«On est très content de la venue de Félix, un lanceur gaucher qui peut nous aider dès cette année. C’est toujours le défi, trouver des gars qui peuvent nous aider immédiatement. Dylan Gagnon est un gars qu’on convoitait aussi. On est aussi très content pour Archambault et Leftakis. On ne s’attendait pas à ce qu’ils soient disponibles plus tard dans le repêchage.»

La saison 2024 s’amorcera le 11 mai.