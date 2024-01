Une maman bénévole à la rescousse du soccer à Val-des-Sources

Il était inconcevable pour Camille Camirand, maman de deux garçons de six et cinq ans, qui jouent au soccer à Val-des-Sources, que la saison estivale de soccer 2024 soit annulée, par manque d’engagement bénévole.

Les membres du conseil d’administration sortant du Magnum avaient en effet lancé un cri d’alarme, début janvier, requérant une relève afin de prendre une pause après des années d’engagement.

Une assemblée générale, fort courue, a donc été organisée le 22 janvier dernier, et les parents ont répondu présent.

«Mes deux enfants jouent au soccer, et ils adorent ça! Ils m’en parlent souvent! Quand j’ai vu l’annonce du club, sur Facebook, qui laissait planer la possibilité qu’il n’y ait pas de saison, je me suis dit ce n’est pas vrai qu’on va aller jouer dans une autre ville. Ce n’est pas vrai qu’on va aller à Victoriaville pour aller jouer, alors qu’on offre déjà du soccer à Val-des-Sources. On a environ 200 enfants qui jouent, et peut-être un peu plus pour l’été prochain», a-t-elle indiqué.

«J’ai décidé d’aller à la réunion pour me faire une idée et voir comment ça va aller. Finalement, j’ai même embarqué ma mère dans le conseil d’administration! Au départ, je voulais une petite implication, mais une fois sur place, j’ai décidé de prendre la présidence. Je vais m’impliquer, et je vais voir ce que ça va donner», a dit celle qui a déjà oeuvré sur un CA au sein d’un CPE.

«Ce n’est pas vraiment la même chose, on s’entend! Mais ça me dit comment ça se déroule un peu. Il faut que ce soit efficace! J’ai été contente, et rassurée, de voir que plusieurs personnes s’impliquent aussi avec moi. Le soccer va pouvoir continuer, il y a de la relève.»

C’est la première fois que Camille Camirand s’implique directement dans le soccer.

La mise sur pied de la période d’inscriptions, et par la suite, la composition des équipes, sont les prochaines étapes à venir pour le tout nouveau CA mis sur pied.

«Avec la fermeture annoncée du centre sportif, il n’aurait pas fallu, en plus, qu’il n’y ait pas de soccer. Ça aurait été difficile pour nos jeunes.»

Patrick Larivière (directeur technique), Delhia Arguin (directrice adjointe), Casey St-Hilaire et Camille Perreault (registraires), Jean-Nicolas Belisle (administrateur), Julien Krause (administrateur), Santana Züger (administratrice), Jo-Ann Camirand (trésorière), Karine Pouliot (secrétaire), Zoé Lefebvre-Larochelle (responsable des communications) forment le nouveau comité administratif du Magnum.