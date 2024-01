Kim Boutin fera son retour à la compétition à Sherbrooke

Kim Boutin ne sera pas la seule Sherbrookoise à se lancer sur la surface glacée très rapide de l’aréna Eugène-Lalonde, cette fin de semaine, dans le cadre de la Coupe Canada de patinage de vitesse courte piste.

Jordan Pierre-Gilles et Félix Roussel seront également de la partie pour cette importante compétition qui réunira les 40 meilleurs patineurs et 40 meilleures patineuses au pays et qui servira de sélection pour l’équipe nationale.

Cette dernière représentera le Canada lors des coupes du monde hivernales de patinage de vitesse courte piste, qui se dérouleront en Europe en février.

Notons aussi la présence de la Sherbrookoise d’origine Myriam Djouaher, qui vient tout juste d’obtenir un financement et un cheminement accéléré vers les Jeux olympiques, après avoir impressionné les dépisteurs lors de la finale nationale du camp des recrues RBC.

Djouaher était l’un des plus de 2 200 athlètes (âgés de 14 à 25 ans) à participer cette année au Camp des recrues RBC, une course annuelle de recherche de talents à travers le pays en partenariat avec le Comité olympique canadien et les instituts canadiens du sport.

Seulement 100 athlètes ont été invités à la finale, qui s’est tenue à Toronto le 2 décembre. Seuls 30 des finalistes ont été sélectionnés pour un financement.

Au total, 12 places seulement sont disponibles; six chez les hommes et autant chez les femmes.

Un retour progressif

Pour Boutin, c’est un retour à la compétition très attendu.

«Ça fait vraiment longtemps que je n’ai pas patiné à Sherbrooke, en compétition, en plus! Je crois que la dernière fois, c’était une compétition élite, soit il y a environ huit ans, je crois!», a indiqué la Sherbrookoise.

Kim Boutin a participé à plusieurs compétitions avec le logo du Club de patinage de vitesse de Sherbrooke. Elle fera un retour sur la glace de l'aréna Eugène-Lalonde pour une première fois en plusieurs années. (Archives La Tribune)

«C’est plaisant ce retour à la maison, mais les repères sont lointains. Je ne sais pas comment la glace réagit, ce n’est plus un terrain connu. Mais de retourner à l’aréna Eugène-Lalonde, ça va faire du bien. Je retourne dans ma famille, dans un sens. Il y a des entraîneurs et des bénévoles qui étaient présents à mon époque et qui sont encore là, au CPVS (Club de patinage de vitesse de Sherbrooke). J’ai vraiment hâte!»

Boutin a pris une pause l’automne dernier, afin d’effectuer un stage dans le cadre de son cheminement scolaire.

«Dans un cycle olympique, on se fixe des objectifs par saison. Ma première saison, c’était de retourner à la base, aux stratégies, de travailler de l’arrière et d’améliorer les dépassements. Pour l’année 2, c’était l’opportunité pour moi de faire autre chose. Je l’ai vu aussi comme une pause, un break mental.»

Kim Boutin est une habituée des coupes du monde. Ici, elle a remporté l'or sur 1000 m, en février 2023. (ISU Speed Skating)

«Dans les deux derniers cycles olympiques, il y a eu des moments où j’en avais assez, du patin. Je trouvais ça exigeant. De par moi-même, je me sortais du milieu, car je trouvais ça intense. On a donc décidé de le planifier, cette fois, ce retrait, pour que j’arrive à décrocher. Je voulais continuer à évoluer comme personne, en prévision de ma vie après le sport.»

Le sport d’élite est une maîtresse exigeante. Quitter pendant quelques mois, et espérer revenir au top niveau se fait graduellement.

Boutin a repris l’entraînement plus sérieusement depuis trois semaines, en vue de ce retour.

«Manquer trois mois, ça paraît. Je tire de la patte un peu! Mon corps a subi quelques dommages! Ce n’est pas pour rien qu’on s’entraîne 11 mois par année! C’est un sacrifice que j’ai fait pour revenir plus forte l’an prochain, et l’année avant les Jeux (Milan 2026). J’ai continué à m’entraîner, un peu, sur le vélo. Je suis en forme. Mais c’est un sport qui est tellement spécifique que mes muscles, mon corps, ne s’en rappellent pas! Je suis rackée un peu! »

«Côté performance, je veux me classer parmi les six premières et ainsi accéder aux coupes du monde. Je suis consciente qu’il me manque encore beaucoup d’entraînement pour revenir au niveau que j’avais aupravant. Je ne me concentre pas sur les résultats pour l’instant, je sais que le meilleur est à venir. Dans les circonstances, ça se peut très bien qu’on me voit moins en tête du peloton! », a-t-elle précisé.

Valoriser les études

Au-delà des résultats à venir, Kim Boutin est tout simplement heureuse d’avoir pu faire un pas de côté afin de poursuivre ses ambitions scolaires et professionnelles, l’automne dernier.

«Je dis merci au mouvement qui a pris forme dans les dernières années, un mouvement qui privilégie le fait que les athlètes s’écoutent davantage. J’ai envie de performer aux prochains Jeux olympiques et tout le monde était convaincu que cette période loin du patin ne nuirait pas à mes prestations. Ça m’a fait du bien d’avoir des gens qui croient en moi de cette façon», exprime-t-elle.

Kim Boutin a consacré son automne à ses études. (Stéphane Lessard/Archives Le Nouvelliste)

«Allez à l’école, ce n’est pas optimal pour avoir des résultats à court terme sur la glace. C’est possible, mais il faut être réaliste. Dans mon cas, faire un stage de trois jours par semaine, et continuer à m’entraîner, ce n’était pas réaliste. Il fallait mieux doser nos énergies. Plusieurs athlètes sur l’équipe actuelle vont d’ailleurs à l’école.»

Kim Boutin a tenu à souligner le support d’Olivier Jean, entraîneur tactique à Patinage de vitesse Canada, dans toute cette démarche.

«Je parle beaucoup avec lui, il nous aide beaucoup dans les aspects tactiques de notre sport. Et il a étudié aussi pendant son parcours avec l’équipe canadienne. Je n’ai jamais eu de discussions avec les autres athlètes qui étaient sur l’équipe nationale, et qui allaient à l’école aussi. Étudier n’a pas toujours été bien vu. Le monde se cachait à la limite, pour aller à l’école. Si on était fatigué, on nous disait qu’on donnait trop de temps à nos études. Le fait d’en parler, que ce ne soit pas un tabou, nous permet de mieux planifier les choses», a dit Boutin.

Cette compétition de la fin de semaine sera l’unique chance de voir Kim Boutin en compétition d’ici les Jeux olympiques de 2026.