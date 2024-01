Le directeur général de la 58e Finale des Jeux du Québec-Sherbrooke 2024, Jocelyn Proulx, a confirmé à La Tribune lundi que la présence de Danick Martineau était incertaine pour le 1er mars.

«Il faut prendre des décisions. On ne peut pas attendre à la dernière minute pour notre animateur de cérémonie. C’est sûr qu’on regarde les plans B et on va prendre une décision cette semaine», affirme-t-il.

Selon M. Proulx, les organisateurs des Jeux du Québec ne s’attendaient pas à ce que Danick Martineau soit indisponible. «Il avait une clause de confidentialité. Il ne pouvait pas nous aviser avant.»

«On comprend la situation, note toutefois le directeur général. Il avait une opportunité pour lui qui était importante pour sa carrière. Si on ne peut pas utiliser ses services, on va trouver quelqu’un d’autre. Ce n’est pas un problème pour nous.»

«C’est sûr qu’on était content de l’avoir avec nous. Un jeune de la région très populaire auprès des jeunes, mais, en même temps, on comprend sa décision de participer à une émission comme ça.» — Jocelyn Proulx, directeur général de la 58e Finale des Jeux du Québec-Sherbrooke 2024

Aux communications des Jeux du Québec, on affirme que «des gens qui pourraient le remplacer» ont été approchés, mais l’identité des candidats n’a pas été dévoilée.

Malgré cette incertitude, M. Proulx considère que l’organisation des Jeux du Québec va bien dans l’ensemble. «Pour le reste, la préparation des plateaux et tout ça, on est vraiment dans les derniers détails, estime-t-il. L’inscription des bénévoles, ça va extrêmement bien. On est très satisfaits.»