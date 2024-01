Le Grand Prix de Valcourt devant le Mondial pour Sabrina Blanchet

Sabrina Blanchet est ici entourée d'Andrew Ranger et de Guillaume Richard, directeur général du Grand Prix Ski-Doo de Valcourt. (La Voix de l'Est)

«On a de beaux athlètes, un sport merveilleux et un site attrayant, a mentionné l’enthousiaste directeur général Guillaume Richard lors d’une conférence de presse tenue au Musée J.-Armand-Bombardier jeudi. Et on a encore réussi à amener de la nouveauté cette année!»

Cette nouveauté, dont l’équipe du Grand Prix est particulièrement fière, c’est la venue de la «Formule un du snocross», soit le championnat américain AMSOIL. Le passage de la prestigieuse série à Valcourt fera d’ailleurs en sorte que les caméras de FOX Sports Racing seront sur place pour diffusion en différé.

«Le championnat compte huit manches d’ordinaire, mais les gens d’AMSOIL étaient heureux d’ajouter Valcourt à leur programmation, a repris Richard. Je pense que les amateurs en auront plein la vue!»

La conférence de presse du Grand Prix a été fort courue. (La Voix de l'Est)

Évidemment, plusieurs stars de la glace seront aussi sur place. Quoi qu’ils pourraient en manquer quelques-unes puisque les épreuves de la catégorie Vintage du championnat du monde de motoneige, présentées à Eagle River au Wisconsin, auront lieu cette année en même temps que le Grand Prix de Valcourt.

«Faute de glace, les organisateurs n’ont pas eu le choix de déplacer nos courses, a expliqué Sabrina Blanchet, qui avait été couronnée championne du monde en classe Vintage 440 Super Mod en 2023. Je ne serai pas là pour défendre mon titre puisque j’ai choisi de venir à Valcourt. Après tout, c’est notre seul événement du genre au Québec et il est hors de question que je passe à côté…»

Blanchet court sur la glace l’hiver et sur terre battue l’été. On la voit d’ailleurs à l’occasion à l’Autodrome Granby.

«Le championnat du monde m’a apporté une belle visibilité, on a parlé de moi partout, mais ce n’est pas plus facile qu’avant d’attirer des commanditaires. Malgré tout, notre sport reste méconnu.» — Sabrina Blanchet

Sabrina a jasé un bout avec Andrew Ranger, de nouveau porte-parole du Grand Prix, à la suite de la conférence de presse. Les deux sont unis par une passion dévorante pour leur sport.

«Je ne fais plus de moto sur glace, mais mes victoires à Valcourt font partie de mes plus beaux moments en carrière, a avoué Ranger. Que ce soit comme coureur ou comme spectateur, je viens à Valcourt depuis longtemps. Et j’aime toujours autant ça. Les organisateurs font un travail exceptionnel et je suis fier d’être associé à l’événement.»

Et on sentait que c’était sincère.

La relève... dans les gradins

Pour le reste, les organisateurs étaient heureux d’annoncer que l’entrée sera encore gratuite pour la journée du vendredi et que l’entrée sera aussi gratuite pour les 17 ans et moins tout au long du week-end.

«La relève, ce n’est pas juste en piste qu’il faut la préparer», a souligné le DG Richard avec justesse.

Et question de démontrer qu’ils ont le bien de notre petite planète à cœur, les dirigeants Grand Prix se sont associés à Evirum, cette entreprise qui fait dans la gestion de matières résiduelles.

Du 9 au 11 février, on vous l’a dit?