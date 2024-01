Le baseball de la LBMQ de retour à Thetford Mines

La direction de la ligue a en effet confirmé le retour de la concession, jeudi, une concession désormais sous l’égide d’un ONBL. Une décision appuyée à l’unanimité par les neuf autres concessions du circuit.

Un comité coopératif réunissant des hommes d’affaires de la région, entre autres, veillera à la bonne relance de la concession, qui a tout de même remporté huit des 11 derniers championnats de la LBMQ.

Stéphane Morin, Jean-François Morissette, Éric Lachance, Sébastien Dupuis, Jean-Michel Bédard et d’autres passionnés locaux, appuyés par Yvan Lessard, qui fera le pont avec l’organisation des Pirates du baseball mineur local, formeront ce comité, alors que Dominic Bolduc revient au poste de directeur-gérant.

En novembre 2023, le bureau des gouverneurs de la ligue avait retiré à l’ancienne administration son affiliation, son droit de vote ainsi que celui de gérer la liste de joueurs à cause de son non-respect de la réglementation. Le tout appuyé par un vote unanime des neuf organisations.

L’année 2023 fut en effet particulière, à Thetford Mines. L’ancien propriétaire de l’équipe, François Lécuyer, a laissé son équipe à son fils de 15 ans, Matthew.

La direction de la LBMQ s’était toujours montrée ouverte à accueillir de nouveau Thetford Mines, mais cet intérêt devait se manifester avant le repêchage, qui est prévu le 28 janvier.

Un repêchage d’expansion est prévu le 21 janvier, pour la nouvelle concession de Granby.

Le repêchage annuel des joueurs ayant terminé leur stage junior aura lieu dans les Laurentides, le dimanche 28 janvier prochain au lendemain de l’Assemblée générale annuelle, où se réuniront les formations du circuit Bélisle. Le calendrier et la structure des divisions y seront alors discutés.

Pour Jean-Michel Bédard, un vétéran joueur avec les Blue Sox, il était inconcevable qu’il n’y ait pas de baseball de la LBMQ à Thetford l’été prochain.

«Ça fait 15 ans que je joue pour l’équipe. Tout le monde paniquait un peu lorsqu’on a su qu’on n’avait plus de club. Le but, c’était de trouver une solution pour convaincre la ligue de ramener une franchise. On a trouvé des hommes d’affaires de la région qui étaient intéressés au projet.» — Jean-Michel Bédard

Entre sept à huit groupes étaient intéressés à obtenir une nouvelle franchise au sein de la LBMQ, pour 2024, a dit M. Bédard.

Tout reste à faire, chez les Blue Sox, pour la prochaine saison.

«On doit se trouver un entraîneur-chef. Dominic Bolduc demeure le DG. On est encore quatre ou cinq gars que ça fait 15 ans qu’on est là. C’était impensable que ça se termine comme ça, après huit championnats. Les gars ne voulaient pas arrêter de jouer», a poursuivi M. Bédard.

«La Ville nous a beaucoup appuyés dans le projet. Et finalement, ça a débloqué. Il était minuit moins une.»

Les Blue Sox auront droit à la même liste de protection qu’avant l’éjection de l’équipe.

«On devrait perdre un ou deux joueurs lors du repêchage d’expansion de Granby. Mais pour une rare fois, on a de bons choix au repêchage. On a quatre choix dans les deux premières rondes, ce qui n’est pas arrivé depuis longtemps. On va pouvoir recruter plus de jeunes et tenter de les retenir», a dit M. Bédard. Les Blue Sox sont l’équipe qui possède la moyenne d’âge la plus élevée dans la LBMQ, dit ce dernier.