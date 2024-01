Pas de rugby à l’Université de Sherbrooke en 2024

L’Université de Sherbrooke a décidé de retirer le rugby, masculin et féminin, de son offre de service sportif, en décembre 2022, entre autres, pour des raisons de sécurité.

Une décision qui avait fait beaucoup jaser et soulever l’ire des athlètes et entraîneurs impliqués, provoquant une petite onde de choc dans le monde du rugby québécois.

Un comité de réflexion sur l’avenir du rugby a été mis en place, début 2023, avec l’objectif avoué d’aider l’équipe féminine a retrouvé sa place au sein du RSEQ à temps pour l’automne 2024.

Les efforts pour un retour du rugby chez le Vert & Or ont rapidement été centrés sur le rugby féminin, où la mobilisation semblait déjà bien entamée.

Ainsi, une équipe satellite au club Vert & Or, les Valkyries de Sherbrooke, a vu le jour, coordonnée par les Abénakis de Sherbrooke, le club civil de Sherbrooke. Les Valkyries ont pu profiter de certains privilèges accordés au Vert & Or.

Rugby Québec fut également impliqué afin de vérifier si le niveau de jeu, entre autres, serait adéquat pour un retour au niveau universitaire.

Mais tous les efforts mis par les différents intervenants dans le dossier ont été vains; il n’y aura pas de rugby féminin, ni masculin, chez le Vert & Or l’automne prochain.

La date d’échéance pour déclarer l’intention de participation au RSEQ pour la saison 2024-25 était le 1er décembre 2023.

«Nous n’avons donc pas soumis d’équipe de rugby universitaire RSEQ pour la prochaine saison, car les critères établis par l’ensemble du comité de réflexion n’ont pas été rencontrés», indique le Vert & Or.

La décision a été communiquée à toutes les personnes impliquées au sein de l’équipe satellite des Valkyries le 6 décembre dernier.

Deux anciens de la communauté rugby, Véronique Marchand et David Marchand (Abénaquis de Sherbrooke), deux représentants de Rugby Québec, dont son DG Hugo Montérémal et Lisa-Anne Lessard, responsable du développement à Rugby Québec, de même que Sébastien Bouthiller, coordonnateur d’activités sportives à l’UdeS et Simon Croteau, coordonnateur des équipes Vert & Or à l’Université de Sherbrooke, faisaient partie de ce comité de réflexion.

Véronique Marchand a intégré l’équipe féminine de rugby à l’automne 2022 à titre de préparatrice mentale.

«L’objectif était de travailler à une solution. On a travaillé avec M. Croteau pour établir les critères. Ce dernier n’est pas un spécialiste du rugby, cela dit avec beaucoup de respect. Il y avait des enjeux sur lesquels on n’était pas d’accord, mais les critères établis pour un retour à la compétition furent le résultat d’un consensus de toutes les parties prenantes autour de la table», a-t-elle expliqué.

«Rugby Québec a amené un mentor, Kevin Ratté, auprès de l’équipe d’entraîneurs. Il a dirigé jusqu’à tout récemment les Vulkins, à Victoriaville. C’est lui maintenant le nouvel entraîneur-chef des Valkyries. Andi Smith et les autres entraîneurs ont travaillé fort pour garder la motivation des joueuses. Et il y a eu des enjeux de ce côté, c’est normal, avec tout ce qui s’est passé. Andi et les autres entraîneurs demeurent en poste.»

Les Valkyries n’ont cependant pas été en mesure d’obtenir le nombre suffisant d’athlètes.

«Les filles jouaient auparavant au niveau universitaire, et devaient se familiariser avec le rugby civil, et son calendrier. Ce n’était pas toujours évident pour elles de se libérer. Ce fut laborieux de tout mettre en place. On savait peu de temps à l’avance qu’on aurait un match. Et il est arrivé qu’on ait manqué de joueuses pour un match. Il nous en manquait une ou deux», a dit Véronique Marchand.

Une dernière chance

«On est passé proche. On a quelques critères comme ça qu’on a ratés de peu. On a encore une année pour se qualifier, selon les mêmes critères. On a demandé à Kevin de prendre le relais à la barre de l’équipe afin de se donner toutes les chances pour 2025 et de changer un peu la vibe».

Cette dernière indique que le rugby féminin est en progression au Québec.

«L’équipe du Cégep de Sherbrooke va bien, l’équipe du Rouge et Or de l’Université Laval a remporté le championnat canadien universitaire. Ce sont tous des indicateurs emballants pour nous. On continue d’espérer et de travailler fort pour réintégrer le Vert & Or», a poursuivi Mme Marchand.