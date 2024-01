Le Club de golf East Angus sacrifie neuf trous pour demeurer en vie

Marc Fournier, Heïdi Paquette, Sylvain Brière et Ghislain Brière ont acquis les lieux à l’automne et ces derniers ont aussitôt demandé un changement de zonage afin de pouvoir réaliser un développement résidentiel sur les terrains entourant le parcours pour ainsi rentabiliser leur acquisition et conserver les 18 trous.

La Municipalité d’East Angus a toutefois refusé la demande.

«On va garder les meilleurs trous, assure Ghislain Brière, nouveau directeur des opérations. Plusieurs de nos membres, surtout les plus âgés, aimaient moins le deuxième neuf parce qu’il est difficile à marcher avec toutes les pentes. Le panorama était beau, mais on pouvait voir nos coups de départ atterrir dans la côte et ça donnait un deuxième coup moins conventionnel. On a proposé un plan de sauvetage, parce que depuis 20 ans, le Club de golf East Angus n’est pas rentable. C’était plus facile pour une compagnie comme Cascades d’éponger ces dettes à l’époque où elle était propriétaire du Club de golf East Angus, mais pour nous, c’est illogique.»

Ce dernier estime que le club devrait accueillir près de 250 membres pour faire un profit. Seulement 120 membres sont inscrits au Club de golf East Angus. Ce qui a engendré une hausse de tarifs substantielle la saison dernière, au grand mécontentement des membres.

«Ultimement, le parcours commencera avec le 3e trou actuel, celui où le vert se retrouve sur une île. On enchaînera avec le trou numéro 4 et ensuite, le 17. Le tout dernier trou sera le 18e trou actuel, le par 3 à côté du restaurant. Au total, on proposera un parcours de 3200 verges incluant deux trous à normale cinq et deux à normale 3. Pour conserver les 18 trous, il aurait encore fallu refiler la facture aux membres ou aux visiteurs et on ne voulait pas ça. On voulait garder le golf et je crois que tout le monde aimera notre nouveau parcours.»

Le terrain acquis laissait plusieurs possibilités au groupe d'actionnaires, qui devront toutefois mettre une croix sur le projet de développement résidentiel pour l'instant. (Jean Roy/La Tribune)

«On n’est vraiment pas en guerre contre la Municipalité, rappelle-t-il. On a effectué une demande, elle l’a refusée et elle a ses raisons pour l’instant. On devait accepter la décision.»

Se rapprocher du modèle du Club de golf Waterville, qui compte 240 membres, mais en empruntant des idées au Club de golf du Vieux Lennox: le directeur des opérations Ghislain Brière souhaite voir le nombre de membres augmenter tout en proposant des tertres de départ alternatifs, comme les trous numéro 1 et 10 au Vieux Lennox.

«En pouvant construire sur une partie du terrain, ça nous aurait permis de garder le 18 trous encore une dizaine d’années et ensuite, on aurait pu commencer à construire aux abords de la rue Angus, mais puisque ce sera maintenant un neuf trous dès la saison prochaine, on songe à proposer des tertres de départ différents pour ceux qui aimeraient jouer deux neuf trous, question de varier un peu.»

Plusieurs améliorations avaient été effectuées par Richard Boisvert, comme l’asphaltage de la cour, avant de vendre le Club de golf East Angus à Ghislain Couture. L’homme d’affaires a ensuite transigé avec le groupe d’investisseurs actuels et ces derniers souhaitent également amener quelques nouveautés en attirant plus de gens au restaurant et dans la salle de réception, été comme hiver.

Des simulateurs de golf seront installés à l’intérieur et les propriétaires souhaitent même proposer un jour... des allées de quilles.

Une assemblée des membres est d’ailleurs prévue lors des prochaines semaines afin de dévoiler tous les détails du projet.