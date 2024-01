La saison de soccer du Club Magnum des Sources est en péril

L'organisation cherche à combler cinq des six postes de son conseil d'administration. (Facebook)

Les administrateurs en poste cherchent désespérément de la relève, mais ils sont incapables d’en trouver.

D’où cet ultimatum lancé à la suite de la rencontre du CA du 10 janvier dernier.

«Depuis 40 ans, le Club permet aux gens de tous âges de pratiquer ce sport. Plus de 237 inscriptions l’an dernier. Malheureusement, si nous ne trouvons pas de bénévoles pour l’été 2024, nous devrons fermer définitivement le Club. Le règne du soccer ne sera qu’un souvenir et vous devrez aller dans les grandes villes pour pratiquer ce sport, tel que Victoriaville ou Sherbrooke. Triste n’est-ce pas ? Alors, s’il vous plaît, aidez nous à garder ce sport parmi nous et à créer de magnifiques souvenirs à nos enfants, mais aussi à nous les parents», peut-on lire sur la page Facebook du club.

Les bénévoles en place sont à bout de souffle, confirme la présidente du club, Stéphanie Leroux.

Des enjeux de recrutement

Tous les postes du CA, sauf un, sont en élection.

«On est plusieurs membres à quitter, après plusieurs années de bénévolat. Depuis l’an passé, on a commencé a sollicité les parents, en leur disant qu’on était à bout de souffle, mais il n’y a jamais personne qui a signifié son intérêt. On a décidé de faire la saison 2023 malgré tout, mais avec le travail et la famille, c’est rendu difficile», précise Mme Leroux.

Les enjeux de recrutement des bénévoles pour la gestion du club sont présents depuis longtemps, dit Stéphanie Leroux.

«Aucun parent ne s’est présenté à notre assemblée générale pour exprimer un désir d’aider. On a décidé de laisser deux semaines; s’il n’y a personne qui donne son nom, le club va devoir fermer. Il n’y aura plus de club de soccer dans la région.» — Stéphanie Leroux

«Je m’implique depuis environ sept ans dans le comité organisateur, et il n’y a pas de relève. C’est ça qui est dommage. Notre membership augmente chaque année, on attend environ 250 enfants pour l’été prochain. C’est beaucoup, pour notre petite région de Val-des-Sources et Danville.»

Cri du cœur

Le cri du cœur de la direction du club a provoqué certaines réactions, jeudi.

«Quand même, plusieurs parents m’ont écrit. Maintenant, s’agit de voir s’ils vont se présenter à notre deuxième assemblée générale, le 22 janvier. Idéalement, on a besoin de six personnes. Et ces personnes doivent s’engage pour toute la saison. C’est le CA au complet, sauf le poste de trésorier, qui doit être renouvelé. C’est un gros investissement de temps, et plusieurs parents lâchent en cours de route», précise Stéphanie Leroux.

La Ville de Danville a proposé de prendre en charge les inscriptions, et les paiements, pour la saison prochaine. Une décision qui doit être entérinée au conseil des loisirs, et approuvée, dit la présidente.

«Les inscriptions se font généralement début février. Nos frais d’inscription sont très bas, afin que le plus de jeunes possible puissent jouer. Ça serait dommage qu’on doive annuler la saison. Sinon, les jeunes qui voudront jouer devront aller ailleurs. Les frais d’inscription seront plus élevés, sans compter le temps de transport», poursuit-elle.