Pompiers et policiers s’affronteront au profit de la Fondation Justin-Lefebvre

«On aimerait que ça perdure dans le temps, que ça devienne un rendez-vous annuel. On invite les gens à 18 h; les véhicules des pompiers et des policiers seront stationnés devant le Complexe Thibault GM. C’est toujours impressionnant pour les enfants. Il y aura des tirages, et de l’animation. On a environ la moitié des billets disponibles de vendus; on aimerait bien faire salle comble pour la cause», a dit Nicolas Delage, agent à la surveillance du territoire pour le Service de police de Sherbrooke.

Quelque 700 billets au total sont disponibles pour cette soirée du 10 février, qui s’amorcera vers 18 h, avant que le match ne débute, vers 19 h.

«On n’a pas d’objectif précis en tête, puisque c’est la première édition, mais si on pouvait amasser environ 10 000 $ pour la soirée, on serait conten », a poursuivi Jonathan Cloutier, pompier à la Ville de Sherbrooke.

Ce match de hockey caritatif est, espère Benoît Lefebvre, papa de Justin et trésorier de la Fondation, le début d’une belle tradition.

Une aide importante pour le milieu

Cette activité s’ajoute à un rassemblement de ski alpin, à un tournoi de hockey pour adulte, et à un tournoi de golf, entre autres activités qui servent à amasser des fonds qui sont ensuite redistribués.

La Fondation Justin-Lefebvre existe depuis 2017.

Déjà, ce sont plus de 1000 enfants de la région qui ont obtenu un coup de pouce pour payer leurs frais d’inscription à un sport ou pour se procurer de l’équipement.

Un maximum de 350 $ par enfant, par année, peut être octroyé.

«Depuis tout ce temps, la Fondation a recueilli des fonds pour aider les jeunes à faire du sport, mais nous avons aussi contribué à réaliser des projets concrets, comme un terrain de soccer extérieur pour l’école primaire Jean XXIII. Ça peut être aussi à l’école le Triolet, via la fondation de l’école, lorsqu’ils ont des projets spécifiques.»

Ce projet à l’école Jean XXIII était évalué à 100 000 $; la Fondation en a payé la moitié et l’autre portion a été par le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke.

«Jamais je n’aurais pensé que la Fondation atteindrait un jour cette ampleur! Ma femme (Marie-Pier Savaria) s’occupe de tout ça, c’est complètement bénévole. Il n’y a pas de frais d’administration, pas de permanence, on tient ça à bout de bras. C’est beaucoup de travail, mais si je ne faisais pas ça, je serais à l’aréna toutes les fins de semaine avec mon fils. Puisqu’on ne peut pas le faire, on aide d’autres personnes à le faire. Ça nous aide, dans le deuil », a poursuivi Benoît Lefebvre.

Justin Lefebvre est décédé accidentellement à l’âge de 8 ans, en juin 2017.

«Quand on voit les enfants qu’on aide, ça nous motive. On la voit, la différence.» — Benoît Lefebvre

La Fondation est également impliquée avec le Phoenix de Sherbrooke, par l’entremise de Desjardins. Chaque but marqué par l’équipe sherbrookoise amène 150 $ dans les fonds.

«On a d’autres projets, dont un autre avec l’école Jean XXIII. On a déjà 18 000 $ d’amassés grâce à cette collaboration avec le Phoenix; ça va servir pour l’agrandissement de la cour extérieure, pour les 4-5 ans. L’école n’avait pas de budget pour ça. On est une petite fondation, on redonne l’argent ici, dans notre communauté.»

On peut se procurer des billets sur internet, sur le site fondationjustinlefebvre.com