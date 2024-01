Les clubs de curling de l’Estrie se préparent au départ des boomers

Fondé en 1880 et l’un des plus vieux au Québec, le Club de curling de Sherbrooke fait partie de ces clubs qui ont décidé de s’attaquer à cet exode des baby-boomers pour qui la pratique de ce sport devient plus difficile.

Malgré la pandémie et la fermeture prolongée du pont des Grandes-Fourches, le Club de curling de Sherbrooke a réussi à renouer avec le chiffre magique des 200 membres qui était le sien depuis déjà plusieurs années. Maintenant, son objectif d’ici les quatre prochaines années est de maintenir ce seuil, voire l’augmenter.

C’est le défi que s’est donné Alain D’Amboise, qui occupe le poste de président du Club de curling de Sherbrooke depuis 2021. Avec l’aide de Gilles Bilodeau, responsable des ligues de jour, le nouveau président voit à ce que chacune des étapes de son plan d’affaires soit franchie avec succès.

«Nous sommes le troisième plus vieux club de curling au Québec et l’un des plus vieux clubs sportifs de Sherbrooke, mais il y a encore des gens qui ne savent pas qu’il existe un club de curling à Sherbrooke, et encore moins où il se trouve... Avec la réouverture du pont des Grandes-Fourches, qui passe juste à côté du club, c’est un nouvel univers qui s’ouvre à nous. On a la chance d’être plus visible. On veut donc mettre l’emphase là-dessus au cours des prochaines années pour que le curling soit mieux connu et que le club ne soit pas abstrait pour la population.»

Et comment y arrivera-t-on?

«On assiste depuis quelques années à une sortie massive des boomers, constate Alain D’Amboise. Pour nous, ça veut dire une modification de notre modèle d’affaires. Et une des nouvelles façons de faire, c’est d’organiser des activités de groupes qui vont faire en sorte que les gens vont être tentés de revenir une deuxième fois. Et une fois qu’on aura réussi à les ramener, faire en sorte qu’ils deviennent membres.»

La saison dernière, cette approche a permis au Club de curling de Sherbrooke de faire passer le nombre de visiteurs uniques de quelques centaines, bon an mal an, à près de 1400. De ce nombre, 400 élèves du secondaire se sont initiés aux rudiments de ce sport dans le cadre de sorties éducatives, souligne le président qui vise également à ce que le temps de glace soit mieux réparti tout au long de la semaine.

Gilles Bilodeau, responsable des ligues de jour et Alain D'Amboise, président du Club de curling de Sherbrooke. (Jean Roy/La Tribune)

«Lorsque je suis arrivé en poste, tout notre temps de glace disponible, c’est-à-dire entre 8h et 23h, était occupé à 40%. Ce qui voulait dire qu’on avait des frais fixes pour un local qui était inutilisé 60% du temps. C’est ce qu’on a corrigé avec les location de groupes. Depuis deux ans, on a un taux d’occupation beaucoup plus élevé. L’aréna est beaucoup plus vivant. Les fins de semaine sont plus occupées, nos vendredis soirs, qui étaient morts, sont beaucoup plus vivants. Et actuellement, notre période des Fêtes est sold out jusqu’en janvier.

«La location en groupes nous permet non seulement d’augmenter le temps de glace et l’occupation du club, ça nous permet aussi de l’argent neuf et un potentiel de recrutement très intéressant parce que ce sont des clientèles cibles pour le renouvellement de notre membership au cours des prochaines années.»

Curling 101

Responsable des ligues de jour au Club de curling de Sherbrooke, Gilles Bilodeau a vu le taux de participation repartir à la hausse depuis la fin de la pandémie.

«Cette année, ç'a explosé, dit-il. À l’heure actuelle, nos glaces sont occupées cinq jours par semaine, du lundi au vendredi, le matin et l’après-midi. On a donc de la place pour de l’expansion. On pourrait facilement ouvrir une troisième plage, notamment pour ceux qui voudraient s’initier», ajoute-t-il.

À ce chapitre, la plupart des clubs de la région offrent le programme Curling 101, développé par Curling Québec. Réparti sur huit semaines, à raison de deux heures par séance, le programme permet aux néophytes non seulement de se familiariser avec les rudiments de ce sport, mais d’en maîtriser les bases. Le programme est offert au coût de 150$.

«Ce qu’on constate, c’est que les gens qui ont suivi le programme continuent de jouer après», indique Gilles Bilodeau.

Les enjeux entourant la relève préoccupe aussi l’Association régionale de curling de l’Estrie, qui regroupe 11 clubs à travers la région, dont ceux de Sherbrooke, Lennoxville, Magog, North Hatley, Stanstead, Danville, Cowansville et Sutton.

«Actuellement, tous les clubs font face à un vieillissement de leur membership, admet Jean-Philippe Tremblay, président de l’organisme. Plusieurs clubs ont connu des difficultés ces derniers temps, surtout pendant la pandémie. Il faut dire aussi que les bénévoles ne sont plus aussi nombreux qu’ils étaient.»

L’autre filon qu’entend poursuivre le Club de curling de Sherbrooke est celui de la clientèle familiale.

«Il y a beaucoup de familles qui ne sont pas nécessairement à la recherche d’activités à chaque semaine, mais ils veulent avoir la possibilité de toucher à toutes sortes d’activités et de revenir quelques fois par année. On est en train d’évoluer dans ce sens-là, de permettre d’avoir des activités attrayantes pour de jeunes familles qui veulent venir une fois par mois ou plus. Nos réservations de groupes au cours des deux dernières années démontrent qu’il y a un intérêt de la population pour notre sport. Il faut juste trouver une offre de services qui va être intéressante pour leur permettre de devenir des adeptes un peu plus assidus du curling. À ce moment-là, on va être outillés pour faire une belle transition harmonieuse avec notre clientèle sortante dans les cinq ou dix prochaines années.»