Les belles années du journal papier sont derrière nous. On aura tapissé les pages avec de belles histoires de nos vedettes locales, mais aussi de nos légendes, comme Jean Béliveau lors de son passage à North Hatley pour les funérailles de son ancien directeur général Sam Pollock. Maintenant, on fera pareil, mais uniquement sur le web. (Jocelyn Riendeau/Archives IMACOM)

On continuera de scorer jour après jour avec la même équipe. Une équipe qui a peut-être perdu quelques joueurs avec le temps, mais qui évolue avec une technologie différente qui la rend encore meilleure.

On aimait bien notre vieux Forum. Mais on se rend compte qu’il est venu le temps de déménager au Centre Bell. De se mettre à jour un peu.

Ce virage vers la modernité a été entrepris il y a déjà quelques années.

Même à mon arrivée, en 2007, la cure de jeunesse était déjà commencée : La Tribune était bien active sur le web, mais pas sur les réseaux sociaux, puisque Facebook venait tout juste de voir le jour, après tout.

On a ensuite bien failli perdre la partie avec la faillite de la compagnie. Mais on a forcé la prolongation pour ensuite gagner le match en devenant nous-mêmes propriétaires de notre équipe aux valeurs coopératives.

Mais pour continuer de jouer dans les ligues majeures, on a dû procéder à un changement, qui rendra La Tribune plus vivante que jamais.

Terminé, les nouvelles qui arrivent à votre porte dix heures plus tard. Maintenant, il n’y a plus d’heure de tombée. La nouvelle est instantanée.

Oui, vous aimiez bien regarder la partie en noir et blanc avec des images parfois floues.

Vous allez voir. On s’habitue rapidement. Ça patine plus vite, mais le but du jeu n’a pas changé.

Je dois avouer qu’une petite nostalgie m’envahit, moi aussi.

Depuis l’âge où je sais lire, j’ai toujours parcouru ma Tribune.

Mes idoles étaient Patrick Roy, Mario Lemieux, mais aussi en quelque sorte les journalistes sur le beat du Canadien, que je lisais chaque matin dans les pages de La Tribune.

On avait aussi de très bons joueurs locaux.

Les Mario Goupil, Pierre Turgeon et Denis Messier faisaient partie de ma routine matinale.

Plus tard, c’est moi qui intégrais l’équipe.

J’ai commencé à tapisser les pages de La Tribune en tant que stagiaire.

Parmi mes premières assignations : les funérailles de l’ancien directeur général du Canadien Sam Pollock. J’étais entouré de Jean Béliveau, j’interviewais Henri Richard, je serrais la main à Guy Lafleur. Comment ne pas tomber en amour avec son métier?

Ce n’était pas facile à l’époque, de faire sa place à La Tribune. Mais enfin, je me sentais dans les ligues majeures quand je voyais mon article faire la Une du journal le lendemain.

Une fierté reliée à la Une que la nouvelle génération ne vivra peut-être jamais.

De tous mes articles publiés dans les pages de La Tribune, celui sur la visite de Georges St-Pierre à l'usine Royer de Lac-Drolet aura été l'un des plus mémorables. (Maxime Picard/Archives La Tribune)

J’ai ensuite été correspondant dans le Haut-Saint-François pour devenir surnuméraire plus tard et journaliste polyvalent, parfois même attitré à la mise en page.

Comme ce soir-là, où le Québec avait élu la première femme au poste de première ministre.

Les soirs d’élections, avec l’heure de tombée à minuit et le journal distribué à 5 h du matin, c’était comme un match de séries pour nous. Il fallait être à notre meilleur, prêts à affronter l’adversité… et même à se rendre en prolongation.

Alors que le journal était monté, la tradition faisait en sorte que l’on sortait la bière et les chips, puis on s’installait devant la télé de la salle de rédaction en faisant le décompte de notre pool des élections pour connaître le gagnant.

C’est à ce moment où l’attentat contre Pauline Marois est survenu. Une personne sur les lieux avait été tuée, entre autres.

Et nous, on tuait la Une.

Le lendemain, tous les journaux du Québec titraient sur la victoire du Parti québécois et de Pauline Marois, ayant une heure de tombée plus hâtive.

Nous étions les seuls à avoir l’attentat dans nos pages.

Aujourd’hui, à l’ère du numérique, il aurait été plus facile de se tourner de bord rapidement.

Ce samedi, il s’agit de la dernière copie papier du quotidien La Tribune, mais ma fierté de travailler pour un journal aussi prestigieux demeure.

Que nos nouvelles soient écrites sur du papier ou sur un écran, elles intéresseront toujours le monde d’ici. Nos lecteurs. Nos spectateurs.

Le Canadien de Montréal est né en 1909, La Tribune de Sherbrooke en 1910.

Deux organisations centenaires, qui demeureront légendaires.

Même si la game a changé…