Une performance décevante pour le Canada

Bouchard, qui profite désormais de quelques jours de congé en Suède en compagnie de sa famille, devrait retrouver son Phoenix en début de semaine prochaine.

Des vacances pas du tout planifiées, mais devenues possibles à la suite du revers de 3-2 du Canada face à la Tchéquie.

« Ma femme et ma fille sont arrivées le 29, et mon garçon, le 1er janvier. Ce dernier n’aura vu finalement qu’un seul match! Ce n’était pas le plan du tout », a dit Bouchard.

Gilles Bouchard et l'équipe canadienne se sont inclinés face à la Tchéquie, en quart de finale du Championnat mondial de hockey, en Suède. (Jean Roy/Archives La Tribune)

Près de 24 heures après la défaite, ce dernier soupir lorsqu’on lui demande ce qui n’a pas collé, contre la Tchéquie, pour expliquer le revers.

L’organisation canadienne a d’ailleurs dressé son bilan, mercredi après-midi.

Un lancer dévié par un défenseur canadien aura signifié l’élimination des Canadiens, avec 11 secondes à faire dans cette rencontre.

Beaucoup de lancers imprécis

« C’est un match qu’on aurait dû gagner. On n’a pas été en mesure de le faire. Je regardais les stats aujourd’hui. On a 28 lancers au filet, mais on a 25 lancers qui ont manqué le filet et 16 lancers qui ont été bloqués. Ça fait plus de 60 tentatives de lancer pour nous. Quand même. »

« On avait justement remarqué cette tendance à rater le filet sur nos lancers et ce, dès le début du camp. On le voyait dans les entraînements aussi. Et en match, quand c’était le temps de lancer, on forçait plutôt une passe. On essayait de faire les jeux plus compliqués. C’est plein de petits détails comme ça qui expliquent en partie la défaite. »

Si la confiance des joueurs de l’équipe semblait au rendez-vous, a estimé Gilles Bouchard, le manque de production de certains joueurs, aura fait mal au final.

« On pensait que certains gars allaient s’inscrire davantage au pointage, mais ils n’ont pas été en mesure de le faire. Notre meilleur joueur, ça a été un gars de 17 ans (Macklin Celebrini, avec huit points en cinq matchs). Il y aurait dû y en avoir d’autres. Ça en dit long. On n’avait pas un mauvais groupe de joueurs; c’est juste dans leur façon de penser, de se comporter sur la glace, que parfois, on forçait le jeu, on était placé en défensive, et on donnait du momentum à l’autre équipe. C’est décevant, c’est sûr.»

Même s'il n'est âgé que de 17 ans, Macklin Celebrini a dominé la colonne des pointeurs de l'équipe canadienne avec huit points en cinq matchs. (Christinne Muschi/Archives La Presse canadienne)

Jordan Dumais, qui est l’un des meilleurs pointeurs de la LHJMQ avec 47 points en 21 matchs, a dû par exemple se contenter d’un but et une passe, en Suède.

« En même temps, il s’agit seulement d’un match. La ligne est très mince. La Suisse a passé proche de battre la Suède, chez elle. C’est tellement serré », a ajouté Bouchard.

Le Championnat mondial junior, c’est la grosse affaire, chaque année, au Canada. Et les attentes envers l’équipe canadienne sont toujours très élevées.

Des attentes qui ont été rencontrées l’an dernier, alors que le Canada a remporté l’or, à Halifax.

Des blessures

Les analyses de cette récente défaite canadienne en quart de finale face à la Tchéquie sont aux deux extrémités de la lorgnette.

« Je ne veux pas trouver des excuses, mais on n’avait pas le même genre d’équipe que par les années précédentes. On n’a pas eu de renfort de la LNH comme on pensait (outre Matthew Poitras, des Bruins de Boston). Il y a eu aussi la blessure à Tristan Luneau. Il n’a pas joué du tout. Un autre défenseur, Tanner Molendyk, s’est blessé à notre premier match hors-concours », a précisé Gilles Bouchard.

« On a donc joué le tournoi avec trois défenseurs qui au départ ne devaient pas jouer au tournoi. Et ils ont bien fait ça, dans l’ensemble. Mais ce n’était pas des Tristan Luneau. »

Un périple intense, que cette participation au Championnat mondial pour Gilles Bouchard, qui en était à une première expérience de la sorte, avec la formation junior.

Auparavant, à deux reprises, il a occupé le rôle d’adjoint derrière le banc du Canada au Défi mondial de hockey des moins de 17 ans pour ensuite être l’entraîneur-chef en 2017-2018, alors qu’il se trouvait à la barre des Huskies de Rouyn-Noranda.

Bouchard était l’assistant d’Alan Letang, en Suède.

« Depuis le 8 décembre qu’on est là-dedans tous les jours. J’ai bien aimé ça, préparer nos matchs contre des formations européennes. D’échanger et de jaser avec d’autres entraîneurs, connaître les membres du programme national. C’est une expérience extraordinaire. »

Bouchard était accompagné de son gardien de but du Phoenix, Samuel Saint-Hilaire, en Suède. Ce dernier n’a cependant pas vu d’action.

« Je vais prendre quelques jours pour passer du temps en famille et digérer tout ça. Mon DG chez le Phoenix (Philippe Sauvé), veut que je me repose aussi! »