Cris et insultes envers les arbitres : Soccer Windsor fournira des caméras corporelles

Pour le président du conseil d’administration de Soccer Windsor, Martin Tremblay, il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette décision. « Au soccer, on a de la misère à avoir des arbitres, spécifie-t-il. Souvent, ils vont avoir des emplois étudiants en plus de travailler comme arbitre. Là, ce qu’on a eu à la fin de la saison, c’est qu’on avait plusieurs arbitres qui ne voulaient pas revenir, qui étaient tannés de se faire insulter, de se faire crier après. »

Un climat toxique est de plus en plus présent sur les terrains de soccer selon lui. « Je suis en poste depuis deux ans. De ce que j’entends parler des différents clubs, c’est un phénomène qui s’accentue. Je le vois au hockey mineur aussi. On dirait que depuis 2-3 ans, il y a une vague d’insatisfaction vers les arbitres. »

« Quand j’ai amené l’idée aux arbitres, la majorité a trouvé que c’était une bonne idée. » — Martin Tremblay

Chez Soccer Windsor, des matchs de 5 ans à l’âge sénior sont disputés, mais « les parents les plus intenses vont être les 12-14 ans ». Généralement, les arbitres de ces matchs vont avoir entre 14 et 16 ans.

Ce phénomène grandissant dans les gradins n’est toutefois pas l’unique raison pour avoir des caméras. « Il y a eu un évènement en 2022 où il y a eu une blessure sur un terrain d’un de nos joueurs. C’est allé devant le comité de discipline de Soccer Estrie et on s’est fait demander si on avait des images de l’évènement. On n’en avait pas », raconte M. Tremblay en rappelant que les caméras pourront aider dans ces dossiers.

Une caméra par terrain

Dès l’année prochaine, les caméras seront prêtes à être utilisées. « Les appareils sont achetés. Au début de la saison en mai, nos arbitres vont déjà avoir les caméras. Magog et Val-des-Sources vont embarquer aussi cette année. On est au moins trois clubs qui débutent la saison avec des appareils. »

Pour la mise en place du projet, Soccer Windsor a pu se fier à ce qui avait été fait l’an dernier chez Soccer Ontario qui avait acheté des caméras pour leur cinquantaine de terrains davantage problématiques. « J’ai communiqué avec eux et ils m’ont donné les grandes lignes de comment ils faisaient ça. C’était vraiment une caméra par terrain. »

« On a acheté quatre appareils, précise Martin Tremblay. Deux pour les arbitres de centre et deux en réserve au cas où parce qu’on a un troisième terrain alternatif qu’on peut utiliser à l’occasion. »

La caméra sera installée sur l’arbitre principal au lieu des jeux de lignes puisque c’est celui « qui parcourt le plus grand terrain, qui voit le plus et qui est le plus susceptible d’être insulté au cours de la partie ».

Chaque caméra coûtera à Soccer Windsor 250$.

Une expansion du projet envisagée

D’après Martin Tremblay, Soccer Windsor a reçu le support de Soccer Estrie pour lancer ce projet pilote. Soccer Estrie avait d’ailleurs organisé « des ateliers sur le savoir-vivre dans les estrades » en 2023.

Si l’initiative est un succès, les autres clubs de l’Estrie pourraient aussi se procurer des caméras pour leurs terrains en 2025. Soccer Québec suivra également attentivement le projet pilote.

Par contre, à Soccer Windsor, « c’est implanté pour rester ». « Je le vois plus comme un outil de prévention, estime M. Tremblay. C’est sûr que s’il arrive un événement malheureux, les images vont être là, mais, à la base, c’est pour rappeler au monde [qu’ils sont filmés]. »

« Des fois quand on est enregistré, on fait plus attention. » — Martin Tremblay

À ses yeux, il y a un objectif principal au projet pilote. « C’est vraiment de ramener un sentiment de plaisir pour les arbitres. »