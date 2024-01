La chance du débutant

Je crois que, dans certaines occasions, il est possible qu’une personne sans expérience bénéficie, pour une raison ou pour une autre, d’un sort favorable lui permettant de tirer son épingle du jeu. J’ai été témoin souvent de ce phénomène et je l’ai vécu d’une certaine manière lors de ma carrière de journaliste.

C’était à l’automne 2001, je venais tout juste de sortir des bancs de l’université lorsque Pierre Turgeon, directeur des sports de l’époque, me donne ma première chance à La Tribune.

Puisque je demeure à Victoriaville, on me donne notamment pour mandat de couvrir les activités des Tigres, l’équipe de hockey junior majeur de la région.

À mon arrivée au camp d’entraînement, les mines étaient encore basses de la défaite que les Félins avaient subie quelques mois auparavant aux mains des Foreurs de Val-d’Or en quar-de-finale des séries éliminatoires. Les Foreurs devaient éventuellement mettre la main sur la coupe du Président.

Ce qui faisait particulièrement mal, c’est que les Tigres avaient mis le paquet pour remporter les grands honneurs et qu’ils avaient d’ailleurs battu un record de concession avec 96 points en 72 matchs. En plus d’avoir dû sacrifier de précieux choix au repêchage, ils voyaient partir plusieurs éléments clés, dont les jumeaux Marc-André et Sébastien Thinel, respectivement les 2e et 8e marqueurs du Circuit Courteau au cours de la saison 2000-2001 et le prolifique défenseur Martin Grenier.

Pour ajouter à l’amertume, l’équipe pilotée par Mario Durocher venait d’apprendre qu’Antoine Vermette, le 7e marqueur de la LHJMQ l’année précédente était victime de maux de tête après avoir encaissé une mise en échec de Jay Bouwmeester lors du camp estival d’Équipe Canada junior.

Vermette devait passer sept longs mois sur la touche et ne disputera que quatre rencontres de saison régulière. Bref, ce n’était pas de bon augure.

Pour les observateurs de hockey junior québécois, il ne fait aucun doute que les Tigres amorcent une période de reconstruction et qu’ils liquideront assurément leurs bons joueurs lors de la période de transactions afin de faire le plein de choix au repêchage et d’espoirs.

Mario Durocher a tenu en haleine les lecteurs de La Tribune lors de son passage avec les Tigres. (Archives La Tribune Jocelyn Riendeau)

Certains croyaient même qu’ils lutteraient pour une place en séries.

La formation du nouveau capitaine Carl Malette connaît tout de même un début de saison respectable, remportant quatre de ses sept premiers matchs. Les Félins voguent ensuite de surprise en surprise, tant et si bien que leur fiche leur permet d’être acheteurs aux Fêtes. Ils se paient les joueurs de 20 ans Patrice Thériault et Daniel Boisclair, qui devaient faire une grande différence le printemps venu.

Les Victoriavillois terminent finalement au 5e rang de la Ligue, puis sortent tour à tour les Huskies de Rouyn-Noranda, les Olympiques de Hull, les Cataractes de Shawinigan, puis le Titan d’Acadie-Bathurst pour mettre la main sur le premier titre depuis le déménagement de l’équipe de Longueuil vers Victoriaville, en 1987.

L’expérience de la coupe Memorial

Le fait de suivre le beat d’une équipe de hockey sur une base quasi quotidienne fait en sorte que nous en venons à développer des relations spéciales avec les joueurs et membres du personnel (plusieurs sont encore de bons amis 22 ans plus tard). Ça nous confère toutes sortes d’histoires, dont plusieurs qu’on ne pouvait pas écrire, par respect pour l’organisation.

Le directeur général de l’époque, John Greene, m’avait d’ailleurs rencontré personnellement afin de me demander de taire une situation conflictuelle entre certains joueurs, prétextant que la publication de la nouvelle pouvait avoir des conséquences sur les rendements futurs de l’équipe.

Il y avait certes beaucoup de caractère dans cette équipe. En plus de l’actuel entraîneur-chef des Tigres, Carl Malette, elle comptait notamment sur Danny Groulx, Matthew Lombardi et Pierre-Luc Sleigher. C’est cette force de caractère qui a permis à l’équipe de rebondir lors du tournoi de la coupe Memorial présenté à Guelph, après deux revers par des pointages identiques de 5-1.

Ils ont battu le Ice de Kootenay pour demeurer en vie, puis le Storm de Guelph lors du match suicide pour la 3e position. Ils ont ensuite eu le dessus en prolongation sur les Otters d’Érié, équipe championne de la Ligue de l’Ontario pour passer en finale, une nouvelle fois contre le Ice, qui, contrairement aux Tigres, comptait sur des éléments frais et dispos.

À cette époque, il n’y avait pas de pause entre la demi-finale et le match final. Épuisés par leur séquence de trois matchs en autant de soirs, ils n’ont pas fait le poids cette fois et le conte de fées a pris fin lors du match ultime. L’entraîneur-chef Mario Durocher devait quitter l’équipe quelques semaines plus tard, à la grande surprise de tous.

Au cours des 15 années suivantes à suivre l’actualité sportive pour La Tribune et Le Journal de Montréal, j’ai vu passer huit coachs et une centaine de joueurs. Malgré les cycles et les espoirs, l’équipe ne s’est présentée qu’une seule fois en demi-finale, en 2009-2010, étape qu’elle n’est pas parvenue à franchir.

Sans le savoir, les moments forts vécus lors de la conquête de 2002 ne devaient jamais se répéter. D’une certaine façon, j’avais eu la chance du débutant.

Yannick Poisson, ancien journaliste de La Tribune